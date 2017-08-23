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    Угаров: «Новые игроки «Зениту» не нужны, чтобы не повторилась ситуация с Дзюбой»

    Бывший полузащитник «Зенита» Денис Угаров уверен, что команда серьезно укрепилась этим летом, больше приглашать новых игроков не стоит, иначе футболисты могут выйти из равновесия.

    «В любом случае, чемпионат играет 15-16 человек, если не будет много травм. «Зенит» сейчас создал хороший задел, можно подпускать и молодых футболистов, которые готовятся в Академии. Нынешний состав вполне боеспособен и может бороться за высокие места.

    Новые игроки не нужны, иначе начнутся внутренние проблемы. Один будет жаловаться, что не играет, другой… Чтобы таких ситуацией, как с Дзюбой, больше не было», – заявил Угаров.

    В текущем сезоне «Зенит» лидирует в Премьер-лиге, набрав в семи матчах 19 очков.

    Источник: «Спорт день за днем»

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    23.08.2017 08:43
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    Комментарии7
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      Рейтинг: +4845

      neveldomha 23 августа 2017, 09:58

      С таким составом, как у Зенита нужно иметь как минимум 20 команд в премьер лиге, Лигу европы до финальной части, и еще два кубка, чтобы на всех посмотреть.

      1
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      Рейтинг: +5079

      prezent2017 23 августа 2017, 09:11

      По себе не ровняй, Угар. Маэстро лучше знает, что делать.

      0
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      Рейтинг: +648

      shahor 23 августа 2017, 09:01

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      Когда деньги,тратящиеся на клуб,ничейные,т.е.изъятые из бюджета страны(в данном случае),то и отношение будет соответствующим.Как и успехи на европейской арене.Достаточно посмотреть на достижения российского футбола:болтология для недалёких болельщиков,лимит,т.к.если оный отменить,то с откатами беда и жесточайшая коррупция(клювы бакланьи,например).Может кто и добавит ещё кой чего...

      -4
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      Рейтинг: +5079

      prezent2017 > shahor 23 августа 2017, 09:12

      Зенит по 40-60 тыщ на стадион собирает, а конюшня и 10 не может. Отсюда и разный уровень благосостояния трудящихся футболистов.

      2
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      Рейтинг: +648

      shahor > prezent2017 23 августа 2017, 11:29

      ЦСКА,Краснодар и,отчасти,Спартак являются частными клубами,а не существуют за счёт гос.бюджета.Это-раз.Если в Питере будет хотя бы три равнозначных клуба-посещаемость тоже Зенита не превысит 7-8 тысяч человек.Это-два.Соловьёвы с киселёвыми не зря свой хлеб едят.Судя по твоему комменту.Это-три.Только и всего.

      -2
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      Рейтинг: +448

      Paladius > prezent2017 23 августа 2017, 11:47

      Я примерно прикидывал, сколько Зенит собирает денег с билетов на домашних матчах! Даже если взять среднюю цену билета в 1000 руб. и умножить на 40 тыс. человек получается 40 миллионов с одного матча, не считая торговли атрибутикой, пивом и едой с одного матча почти 700 тыс. долларов минимум. Если умножить на среднее количество матчей учитывая чемпионат, ЛЕ и кубок получается около 14 млн. долларов за сезон минимум, хотя я думаю можно смело умножать на 2. Но учитывая стоимость стадиона прибыль будет ощущаться лет так через 10-15, а это не так много для таких больших вложений!

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      Рейтинг: +971

      г.Онега > prezent2017 23 августа 2017, 13:19

      хорошо что стока собирает народу

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