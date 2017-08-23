Угаров: «Новые игроки «Зениту» не нужны, чтобы не повторилась ситуация с Дзюбой»

Бывший полузащитник «Зенита» Денис Угаров уверен, что команда серьезно укрепилась этим летом, больше приглашать новых игроков не стоит, иначе футболисты могут выйти из равновесия.

«В любом случае, чемпионат играет 15-16 человек, если не будет много травм. «Зенит» сейчас создал хороший задел, можно подпускать и молодых футболистов, которые готовятся в Академии. Нынешний состав вполне боеспособен и может бороться за высокие места.

Новые игроки не нужны, иначе начнутся внутренние проблемы. Один будет жаловаться, что не играет, другой… Чтобы таких ситуацией, как с Дзюбой, больше не было», – заявил Угаров.

В текущем сезоне «Зенит» лидирует в Премьер-лиге, набрав в семи матчах 19 очков.