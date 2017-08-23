Угаров: «Новые игроки «Зениту» не нужны, чтобы не повторилась ситуация с Дзюбой»

С таким составом, как у Зенита нужно иметь как минимум 20 команд в премьер лиге, Лигу европы до финальной части, и еще два кубка, чтобы на всех посмотреть.
Бывший полузащитник «Зенита» Денис Угаров уверен, что команда серьезно укрепилась этим летом, больше приглашать новых игроков не стоит, иначе футболисты могут выйти из равновесия.
«В любом случае, чемпионат играет 15-16 человек, если не будет много травм. «Зенит» сейчас создал хороший задел, можно подпускать и молодых футболистов, которые готовятся в Академии. Нынешний состав вполне боеспособен и может бороться за высокие места.
Новые игроки не нужны, иначе начнутся внутренние проблемы. Один будет жаловаться, что не играет, другой… Чтобы таких ситуацией, как с Дзюбой, больше не было», – заявил Угаров.
В текущем сезоне «Зенит» лидирует в Премьер-лиге, набрав в семи матчах 19 очков.