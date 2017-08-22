Источник: «Арсенал» готов продать Санчеса за 70 миллионов, но Венгер выступает против

Нападающий «Арсенала» Алексис Санчес этим летом может покинуть лондонский клуб. По информации источника, «канониры» готовы отпустить футболиста в другую команду за сумму в 70 миллионов фунтов стерлингов, при этом главный тренер Арсен Венгер выступает против ухода чилийца.

Ранее сообщалось, что на 28-летнего игрока претендует «Манчестер Сити». Действующий контракт футболиста с лондонцами истекает летом 2018 года.

В прошлом сезоне Санчес провел за «Арсенал» в АПЛ 38 матчей, в которых забил 24 гола и отдал восемь результативных передач.