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    Источник: «Арсенал» готов продать Санчеса за 70 миллионов, но Венгер выступает против

    Нападающий «Арсенала» Алексис Санчес этим летом может покинуть лондонский клуб. По информации источника, «канониры» готовы отпустить футболиста в другую команду за сумму в 70 миллионов фунтов стерлингов, при этом главный тренер Арсен Венгер выступает против ухода чилийца.

    Ранее сообщалось, что на 28-летнего игрока претендует «Манчестер Сити». Действующий контракт футболиста с лондонцами истекает летом 2018 года.

    В прошлом сезоне Санчес провел за «Арсенал» в АПЛ 38 матчей, в которых забил 24 гола и отдал восемь результативных передач.

    Источник: Mirror.co.uk

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    22.08.2017 20:32
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +2460

      Аид666 23 августа 2017, 06:07

      Самое лучшее приобретение Арсенала за последние несколько лет

      0
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    • ...
      Рейтинг: -205

      SKS6891 22 августа 2017, 22:23

      За такого игрока при нынешних ценах нужно запрашивать эдак вдвое больше.

      -2
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      Рейтинг: +20

      ddlexepro 22 августа 2017, 21:04

      Достойной замены Алексису нет, продадут и никого не купят, кто забивать то будет?!

      0
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      Рейтинг: +106

      kos999 22 августа 2017, 20:46

      ПРОДАДУТ!!!!

      0
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