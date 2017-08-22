Ригони проходит медосмотр в Санкт-Петербурге

Смотрите следующим летом....11 аргентинцев Манчини.
Полузащитник «Индепендьенте» Эмилиано Ригони прибыл в Санкт-Петербург. Аргентинский футболист в настоящий момент проходит медицинское обследование, после которого он должен подписать официальное соглашение с «Зенитом».
«Я очень рад быть в «Зените». «Зенит» – лучший!» – сообщил Ригони в ответ на просьбу поприветствовать фанатов.
Сумма трансфера аргентинца в «Зенит» составит около 10 миллионов евро. Игрок подпишет четырехлетний контракт с суммой выкупа в размере 60 миллионов.
«Зенит» покупает еще одного аргентинца. Зачем?
twit text
— Gosha Chernov (@G_o_s_h_a) 22 августа 2017 г.