Ригони проходит медосмотр в Санкт-Петербурге

Полузащитник «Индепендьенте» Эмилиано Ригони прибыл в Санкт-Петербург. Аргентинский футболист в настоящий момент проходит медицинское обследование, после которого он должен подписать официальное соглашение с «Зенитом».

«Я очень рад быть в «Зените». «Зенит» – лучший!» – сообщил Ригони в ответ на просьбу поприветствовать фанатов.

Сумма трансфера аргентинца в «Зенит» составит около 10 миллионов евро. Игрок подпишет четырехлетний контракт с суммой выкупа в размере 60 миллионов.

«Зенит» покупает еще одного аргентинца. Зачем?