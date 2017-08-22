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    Ригони проходит медосмотр в Санкт-Петербурге

    Полузащитник «Индепендьенте» Эмилиано Ригони прибыл в Санкт-Петербург. Аргентинский футболист в настоящий момент проходит медицинское обследование, после которого он должен подписать официальное соглашение с «Зенитом».

    «Я очень рад быть в «Зените». «Зенит» – лучший!» – сообщил Ригони в ответ на просьбу поприветствовать фанатов.

    Сумма трансфера аргентинца в «Зенит» составит около 10 миллионов евро. Игрок подпишет четырехлетний контракт с суммой выкупа в размере 60 миллионов.

    «Зенит» покупает еще одного аргентинца. Зачем?

    Источник: Twitter

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    22.08.2017 15:37
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    Комментарии7
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      Рейтинг: +800

      forward33 22 августа 2017, 16:20

      Смотрите следующим летом....11 аргентинцев Манчини.

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      Рейтинг: +115

      Sasha1086 22 августа 2017, 16:10

      Разноплановый вингер зениту не помешает, с адаптацией думаю вопросов не возникнет, так как пол состава его соотечественников!!! Добро пожаловать!!!

      1
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      Рейтинг: +147

      udavMike 22 августа 2017, 16:06

      Пятый пошел.
      Не последний ?
      Впору ужо перед матчем гимн Аргентины петь.

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      Рейтинг: -107

      kuigal. > udavMike 23 августа 2017, 19:22

      Ни в коем случае.

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      Рейтинг: +301

      myelementisearth 22 августа 2017, 15:48

      А Сарсания не дурак, у Дрюсси, Ригони прописаны отступные >50 млн, интересно, есть ли у остальных аргентинцев.

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      Рейтинг: +115

      Sasha1086 > myelementisearth 22 августа 2017, 16:13

      Конечно есть отступные, брали всех с уклоном что через 2-3 года продадут за условные 50-70 млн.евро

      1
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      Рейтинг: +6011

      GoldPlayFIFARus9 > SapogSpb 22 августа 2017, 17:49

      У Дриусси отступные 80 млн,если что. На счёт остальных впервые слышу

      -1
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