«Кайрат» обсудит с Аршавиным его будущее по завершении сезона

«Кайрат» пока не ведет переговоры с полузащитником Андреем Аршавиным по новому контракту, сообщил технический директор клуба из Алматы Евгений Калакуцкий. По его словам, будущее 36-летнего российского футболиста будет решаться в ноябре по завершении сезона в Казахстане.

«В данный момент мы не ведем переговоры о продлении контракта. У нас есть договоренность сесть и поговорить с Аршавиным по итогам сезона, тогда и определимся. Сезон в Казахстане заканчивается в конце ноября, времени осталось не так много, поэтому думаю, что скоро все станет известно.

Все зависит от желания и здоровья самого Андрея. Он абсолютно точно не хочет отбывать номер, а хочет играть. Нужно понимать, что футбол – это тяжелый труд, нужно работать и много тренироваться. Игрок сам должен для себя решить, может ли он продолжать карьеру или нет.

Травма Аршавина? К сожалению, восстановление проходит гораздо медленнее, чем хотелось. У нас в субботу очередной матч чемпионата (против «Атырау» – прим.), который он точно пропустит, дальше будет перерыв на игры сборных, после которого мы надеемся, что Андрей уже точно сможет сыграть», – сказал Калакуцкий.

Аршавин защищает цвета «Кайрата» с 2016 года. В составе казахстанского клуба он провел 53 матча, записав в свой актив 15 голов.