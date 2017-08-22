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«Локомотив» хочет арендовать Полоза

22 августа 2017, 06:42
17

Руководство «Локомотива» ведет переговоры об аренде нападающего «Зенита» Дмитрия Полоза. Футболист не попадает в основной состав сине-бело-голубых и готов рассмотреть вариант перехода в другую команду.

«Переговоры «Локомотива» с «Зенитом» по аренде его игроков идут непросто, так как петербургский клуб не хочет усиливать прямого конкурента, которым после удачного старта сезона неожиданно оказались «железнодорожники».

В частности, из-за этого им не удалось прийти к соглашению относительно аренды Артема Дзюбы. Но не исключено, что с Полозом результат будет иной.

Сам Дмитрий всерьез рассматривает вариант с арендой, поскольку нуждается в игровой практике, чтобы не потерять место в сборной накануне домашнего чемпионата мира», – рассказал источник в клубе, знакомый с ситуацией.

Напомним, что Полоз перешел в «Зенит» из «Ростова» в июне этого года. В текущем чемпионате он сыграл лишь в двух матчах, отдав одну результативную передачу.

Источник: Известия
Россия. Премьер-лига Трансферы Локомотив Зенит Полоз Дмитрий
Комментарии (17)
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Аид666
1503374877
в Рубин Полоз не хочет? там Жонатаса продали, и практика будет очень полезная.
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Путник 13
1503376655
Для того чтобы играть надо выигрывать конкуренцию на поле ...то есть работать ..
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Ванечка
1503377057
Проводницы могут хотеть, что угодно! Манчини не отдаст Дмитрия. Так что паровоз едет нахуй)
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yorgenbarenz
1503379177
Интересно,Полоза насильно в Зенит в теплушке отправили?Предали Ростов некоторые ребята,а это не красит человека и Бог наказывает.Играли хорошо,народ ростовский горячо поддерживал. Каким-то сукам сильный Ростов наступил на хвост и в ущерб отечественному спорту , при попустительстве "сильных мира сего",разобрали клуб .Промашка вышла,Ростов опять в лидерах. Кучуку надо проверять еду ,чтобы не отравили.
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paracetamol
1503383840
Фигвам! Обойдетесь.
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Masteralex
1503385419
уроком будет для тех, кто идёт в бомжатню за баблом, думать надо прежде чем идти в этот отстой, специально покупающий игроков чтобы ослабить конкурентов
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Kulimen
1503385768
Головой нужно было думать,прежде чем в Зенит переходить. Это не тот клуб,который развивает наших, а тот, которому проще купить иностранца или же вовремя урвать игрока,который хорошо провел сезон в РФПЛ.
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Diesel133
1503394237
в этом весь Зенит.. и сам не гам и другому не дам.
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balaton78
1503395419
Вот зачем было уходить из Ростова накануне чемпионата Мира и сами разрушили свою карьеру? Набоа,Полоз,Ерохин,Медведев,ранее Новосельцев прочно сидят на лавке!
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Sasha1086
1503396178
Полоз еще не адаптировался, в аренду его нельзя отдавать, если пройдем в групповой ЛЕ, то игровое время у него появиться!
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