«Локомотив» хочет арендовать Полоза

Руководство «Локомотива» ведет переговоры об аренде нападающего «Зенита» Дмитрия Полоза. Футболист не попадает в основной состав сине-бело-голубых и готов рассмотреть вариант перехода в другую команду.

«Переговоры «Локомотива» с «Зенитом» по аренде его игроков идут непросто, так как петербургский клуб не хочет усиливать прямого конкурента, которым после удачного старта сезона неожиданно оказались «железнодорожники».

В частности, из-за этого им не удалось прийти к соглашению относительно аренды Артема Дзюбы. Но не исключено, что с Полозом результат будет иной.

Сам Дмитрий всерьез рассматривает вариант с арендой, поскольку нуждается в игровой практике, чтобы не потерять место в сборной накануне домашнего чемпионата мира», – рассказал источник в клубе, знакомый с ситуацией.

Напомним, что Полоз перешел в «Зенит» из «Ростова» в июне этого года. В текущем чемпионате он сыграл лишь в двух матчах, отдав одну результативную передачу.