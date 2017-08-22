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    «Локомотив» хочет арендовать Полоза

    Руководство «Локомотива» ведет переговоры об аренде нападающего «Зенита» Дмитрия Полоза. Футболист не попадает в основной состав сине-бело-голубых и готов рассмотреть вариант перехода в другую команду.

    «Переговоры «Локомотива» с «Зенитом» по аренде его игроков идут непросто, так как петербургский клуб не хочет усиливать прямого конкурента, которым после удачного старта сезона неожиданно оказались «железнодорожники».

    В частности, из-за этого им не удалось прийти к соглашению относительно аренды Артема Дзюбы. Но не исключено, что с Полозом результат будет иной.

    Сам Дмитрий всерьез рассматривает вариант с арендой, поскольку нуждается в игровой практике, чтобы не потерять место в сборной накануне домашнего чемпионата мира», – рассказал источник в клубе, знакомый с ситуацией.

    Напомним, что Полоз перешел в «Зенит» из «Ростова» в июне этого года. В текущем чемпионате он сыграл лишь в двух матчах, отдав одну результативную передачу.

    Источник: Известия

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    22.08.2017 06:42
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    Комментарии17
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      Рейтинг: +115

      Sasha1086 22 августа 2017, 13:02

      Полоз еще не адаптировался, в аренду его нельзя отдавать, если пройдем в групповой ЛЕ, то игровое время у него появиться!

      0
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      Рейтинг: -256

      balaton78 22 августа 2017, 12:50

      Вот зачем было уходить из Ростова накануне чемпионата Мира и сами разрушили свою карьеру? Набоа,Полоз,Ерохин,Медведев,ранее Новосельцев прочно сидят на лавке!

      -2
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      Рейтинг: +3484

      Diesel133 22 августа 2017, 12:30

      в этом весь Зенит.. и сам не гам и другому не дам.

      1
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      Рейтинг: +1843

      Kulimen 22 августа 2017, 10:09

      Головой нужно было думать,прежде чем в Зенит переходить. Это не тот клуб,который развивает наших, а тот, которому проще купить иностранца или же вовремя урвать игрока,который хорошо провел сезон в РФПЛ.

      1
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      Рейтинг: +2711

      Masteralex 22 августа 2017, 10:03

      уроком будет для тех, кто идёт в бомжатню за баблом, думать надо прежде чем идти в этот отстой, специально покупающий игроков чтобы ослабить конкурентов

      0
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      Рейтинг: +1637

      anri1703 > Masteralex 22 августа 2017, 18:17

      согласен в свое время рубин ослабляли

      0
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      Рейтинг: +17750

      paracetamol 22 августа 2017, 09:37

      Фигвам! Обойдетесь.

      0
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      Рейтинг: +1061

      ПФК ЦСКА Моscow 22 августа 2017, 09:10

      пойдет ли он в Локо?

      0
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      Рейтинг: +2616

      yorgenbarenz 22 августа 2017, 08:19

      Интересно,Полоза насильно в Зенит в теплушке отправили?Предали Ростов некоторые ребята,а это не красит человека и Бог наказывает.Играли хорошо,народ ростовский горячо поддерживал. Каким-то сукам сильный Ростов наступил на хвост и в ущерб отечественному спорту , при попустительстве "сильных мира сего",разобрали клуб .Промашка вышла,Ростов опять в лидерах. Кучуку надо проверять еду ,чтобы не отравили.

      2
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      Рейтинг: +66

      Ванечка > yorgenbarenz 22 августа 2017, 08:36

      Россия требует героев, пизда рожает мудаков.

      -2
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      Рейтинг: +66

      Ванечка 22 августа 2017, 07:44

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      Проводницы могут хотеть, что угодно! Манчини не отдаст Дмитрия. Так что паровоз едет нахуй)

      -11
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      Рейтинг: +1539

      isa361 > Ванечка 22 августа 2017, 07:45

      Жестко ты))

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      Рейтинг: +66

      Ванечка > O-Z 22 августа 2017, 09:40

      Бомбит, пилотка?^^

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      Рейтинг: +3212

      Fan Loko mik > Ванечка 22 августа 2017, 12:29

      Ох Ванечка, Ванечка иди учи уроки! А то поедешь и не один раз и не только нахуй!!!!

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      Рейтинг: +3173

      Путник 13 22 августа 2017, 07:37

      Для того чтобы играть надо выигрывать конкуренцию на поле ...то есть работать ..

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