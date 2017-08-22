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    Семин: «Теперь мы только вспоминаем, как «Спартак» одержал в Лиге чемпионов шесть побед из шести»

    Главный тренер «Локомотива» Юрий Семин назвал экс-наставника «Спартака» Олег Романцева эксклюзивной фигурой для российского футбола. Также специалист выразил мнение, что нынешний рулевой красно-белых Массимо Каррера должен выучить русский язык, чтобы общаться на нем с прославленным мэтром отечественного тренерского цеха.

    – Каррера как-то обмолвился, что будет общаться с Романцевым, когда тот выучит итальянский.

    – Наверное, это не совсем правильно. Все-таки Каррера находится в нашей стране и должен знать наш язык. Когда Романцев поедет в Италию, тогда он должен разговаривать на итальянском (смеется).

    Вообще Романцев – фигура эксклюзивная, как в Испании Гвардиола. У него был свой футбол. Некоторые его принимали, некоторые не принимали, но игроки четко следовали в заданном направлении и выигрывали все. Теперь мы только вспоминаем, как «Спартак» одержал в Лиге чемпионов шесть побед из шести.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    22.08.2017 01:48
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    Комментарии11
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      Рейтинг: +662

      pato08 22 августа 2017, 13:26

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      Да, вспоминаем, так же как и локомотив брал чемпионство!
      ____

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      Рейтинг: +7710

      mihail200606 22 августа 2017, 11:17

      Тогдашняя распродажа Спартака после выхода в плей офф загадка... Необъяснимое явление было..

      0
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      Рейтинг: +4431

      Gullit 76 > mihail200606 22 августа 2017, 11:38

      Загадки нет.Бабки сгубили Романцева.

      1
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      Рейтинг: +4431

      Gullit 76 22 августа 2017, 10:00

      Одержали!Но вместо того чтобы выиграть кубок - распродали всю команду(с запасными!)и благополучно вылетели.А Романцев продал клуб.Аминь.

      0
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      Рейтинг: +7710

      mihail200606 > Gullit 76 22 августа 2017, 11:18

      Кубок чего? ))) кубок чемпионов что ли? Ты о чем...

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      Рейтинг: +4431

      Gullit 76 > mihail200606 22 августа 2017, 11:34

      Именно.Тогда команда была на это способна.Сборная СНГ,а не Спартак(так можно было назвать)

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      Рейтинг: +7710

      mihail200606 > Gullit 76 22 августа 2017, 13:48

      Не фантазируй

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      Рейтинг: +5458

      Дядя Серёжа 22 августа 2017, 06:44

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      Есть что вспомнить, а тебе?

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      Рейтинг: +1047

      SERGEI12345 22 августа 2017, 05:21

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      У вас и такого не было , про свой паравоз заботься!

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      Рейтинг: +2439

      docndoc 22 августа 2017, 03:31

      Эх, Палыч, не сыпь соль на раны.. Теперь такая игра на стеночках да забеганиях, вся эта ажурная вязь атак не прокатит ни с кем. Футбол стал другой, совсем другой. Море атлетизма и высокого прессинга, нужна совсем другая физика и финты не пешочком а на полной скорости. А Романцев - да, легенда, кто спорит.
      Что касаемо языка, то не дело гастролёрам при всём уважении диктовать исключительность своего языка в чужом монастыре. Это неуважение к стране и клубу, давшему работу. Вон Слуцкий: по-аглицки шпрехал хуже Мутко, да нужда заставила и подтянулся. За год как на родном бакланить начнёт! Изучение языков очень развивает мозги, так что ленивые иностранные тренеры тормозят свой IQ.

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      Рейтинг: +2439

      docndoc > soccerfanivan 22 августа 2017, 15:57

      Я предполагал, что кто-нибудь мне ткнёт в пример Барсу... Ага, Барселона в свои лучшие годы похожа, только не забудь скорость всех её действий помножить на два по сравнению со Спартаком Романцева

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