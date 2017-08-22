Семин: «Теперь мы только вспоминаем, как «Спартак» одержал в Лиге чемпионов шесть побед из шести»

Главный тренер «Локомотива» Юрий Семин назвал экс-наставника «Спартака» Олег Романцева эксклюзивной фигурой для российского футбола. Также специалист выразил мнение, что нынешний рулевой красно-белых Массимо Каррера должен выучить русский язык, чтобы общаться на нем с прославленным мэтром отечественного тренерского цеха.

– Каррера как-то обмолвился, что будет общаться с Романцевым, когда тот выучит итальянский.

– Наверное, это не совсем правильно. Все-таки Каррера находится в нашей стране и должен знать наш язык. Когда Романцев поедет в Италию, тогда он должен разговаривать на итальянском (смеется).

Вообще Романцев – фигура эксклюзивная, как в Испании Гвардиола. У него был свой футбол. Некоторые его принимали, некоторые не принимали, но игроки четко следовали в заданном направлении и выигрывали все. Теперь мы только вспоминаем, как «Спартак» одержал в Лиге чемпионов шесть побед из шести.