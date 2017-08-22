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  • Семин: «Теперь мы только вспоминаем, как «Спартак» одержал в Лиге чемпионов шесть побед из шести»

Семин: «Теперь мы только вспоминаем, как «Спартак» одержал в Лиге чемпионов шесть побед из шести»

22 августа 2017, 01:48
11

Главный тренер «Локомотива» Юрий Семин назвал экс-наставника «Спартака» Олег Романцева эксклюзивной фигурой для российского футбола. Также специалист выразил мнение, что нынешний рулевой красно-белых Массимо Каррера должен выучить русский язык, чтобы общаться на нем с прославленным мэтром отечественного тренерского цеха.

– Каррера как-то обмолвился, что будет общаться с Романцевым, когда тот выучит итальянский.

– Наверное, это не совсем правильно. Все-таки Каррера находится в нашей стране и должен знать наш язык. Когда Романцев поедет в Италию, тогда он должен разговаривать на итальянском (смеется).

Вообще Романцев – фигура эксклюзивная, как в Испании Гвардиола. У него был свой футбол. Некоторые его принимали, некоторые не принимали, но игроки четко следовали в заданном направлении и выигрывали все. Теперь мы только вспоминаем, как «Спартак» одержал в Лиге чемпионов шесть побед из шести.

Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Спартак Локомотив Семин Юрий
Комментарии (11)
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docndoc
1503361883
Эх, Палыч, не сыпь соль на раны.. Теперь такая игра на стеночках да забеганиях, вся эта ажурная вязь атак не прокатит ни с кем. Футбол стал другой, совсем другой. Море атлетизма и высокого прессинга, нужна совсем другая физика и финты не пешочком а на полной скорости. А Романцев - да, легенда, кто спорит. Что касаемо языка, то не дело гастролёрам при всём уважении диктовать исключительность своего языка в чужом монастыре. Это неуважение к стране и клубу, давшему работу. Вон Слуцкий: по-аглицки шпрехал хуже Мутко, да нужда заставила и подтянулся. За год как на родном бакланить начнёт! Изучение языков очень развивает мозги, так что ленивые иностранные тренеры тормозят свой IQ.
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SERGEI12345
1503368473
У вас и такого не было , про свой паравоз заботься!
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Дядя Серёжа
1503373456
Есть что вспомнить, а тебе?
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Gullit 76
1503385250
Одержали!Но вместо того чтобы выиграть кубок - распродали всю команду(с запасными!)и благополучно вылетели.А Романцев продал клуб.Аминь.
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mihail200606
1503389828
Тогдашняя распродажа Спартака после выхода в плей офф загадка... Необъяснимое явление было..
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pato08
1503397580
____ Да, вспоминаем, так же как и локомотив брал чемпионство! ____
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