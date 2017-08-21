Радимов: «Дзюба должен бороться за место в основе «Зенита» или просить руководство, чтобы его отпустили в другой клуб»

Координатор футбольных команд «Зенита» Владислав Радимов заявил, что нападающему петербуржцев Артему Дзюбе нужно бороться за место в основном составе команды с Александром Кокориным, который на данный момент является основным форвардом сине-бело-голубых. В противном случае, считает специалист, 28-летнему футболисту нужно попросить руководство «Зенита» отпустить его в другой клуб.

«Мы можем давать Дзюбе сколько угодно советов – оставаться или уходить. То, что это футболист высокого класса, он доказывал во всех командах, в том числе в «Зените». Но на данный момент ситуация складывается так, что центрального нападающего играет Кокорин. Это лучший бомбардир и, наверное, лучший игрок чемпионата.

Представить Дзюбу на месте крайнего нападающего или под нападающим априори невозможно, поэтому конкуренция в лице Кокорина довольно-таки серьезная, а на носу чемпионат мира. Не имея игровой практики, Артем рискует остаться без мундиаля.

Тут два варианта: либо бороться за место в составе, ждать своего часа и работать на тренировках, либо разговаривать с руководством и просить, чтобы его отпустили. Как руководство клуба и Манчини решат вопрос, мне сложно сказать. Но Дзюбе только самому принимать решение, а больше никто ему в этой ситуации не поможет. То, что попасть в стартовый состав проблематично, вещь очевидная», – сказал Радимов в эфире «Радио Зенит».