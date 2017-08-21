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    Тиам назвал переход в московское «Динамо» подарком судьбы

    Новоиспеченный футболист московского «Динамо» Хали Яне Тиам поделился мыслями от своего трансфера в стан бело-голубых. Напомним, что сенегалец перешел из турецкого «Газиантепспора».

    – Хали, чем тебя заинтересовал новый клуб?

    – «Динамо» известно на весь мир, я знал о нем немало до перехода сюда, а при переговорах представители клуба дополнительно рассказали мне об истории этой команды, о том, какая честь защищать его цвета. Поэтому для меня приход сюда это большой такой шаг вперед.

    – Что ты знал о российском футболе?

    – Здесь хорошая лига, в которой можно научиться многому, приобрести хороший опыт, расти как футболист. Все это послужило для меня мотивацией сменить страну и команду, стать частью «Динамо». А еще я знал, что если перейду сюда, то будет холодно. Но пока вот жарко (смеется). Впрочем, меня погода не пугает. Я приехал в большой клуб играть и развиваться, становиться сильнее вместе с «Динамо».

    – С кем-то советовался перед тем, как решиться на переезд в Россию?

    – Только со своим агентом. Мы получили предложение от «Динамо», подумали, что это настоящий подарок судьбы и вот я здесь.

    – А с Самба Соу не общался?

    – Конечно, я знаю его, он так же, как и я играл в Турции, только за «Кайсериспор». Но я не общался с ним, не спрашивал, как там и что в «Динамо» – решение принимал сам. А так, рад буду увидеть его и поболтать, но это еще впереди.

    Источник: ФК «Динамо»

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    21.08.2017 16:04
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +86

      orstho-68 22 августа 2017, 09:02

      Удачи в новой команДе!!"

      0
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      Рейтинг: +5079

      prezent2017 21 августа 2017, 17:10

      Во сколько баксов этот подарок судьбы ментам обошелся, интересно!

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      Рейтинг: +39796

      acer2003 21 августа 2017, 16:40

      Оказывается Динамо (М) известно на весь мир !!! ?
      Удачи,тебе парень,надеюсь, не только за "баблом" приехал !

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