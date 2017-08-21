Радимов не хочет думать о вылете «Зенита» из Лиги Европы

Бывший капитан «Зенита», а ныне координатор футбольных команд петербургского клуба Владислав Радимов считает, что команда должна спокойно проходить «Утрехт» в четвертом квалификационном раунде Лиги Европы. Экс-футболист уверен, что российская команда значительно выше классом своих соперников.

– Матч с «Утрехтом» станет для «Зенита» едва ли не самым главным в ближайшие месяцы. Если петербуржцы не отыграются за выездное поражение, не попадут в группу Лиги Европы…

– Даже не хочу думать об этом! Мне кажется, «Зенит» выше классом, чем голландцы. Просто надо доказать это на поле. Размышлять о плохом совершенно не хочется.

– Многие игроки говорят, что они уверены в итоговой победе над «Утрехтом». Это хороший знак?

– Да, хороший. Дай бог, чтобы они это сделали.