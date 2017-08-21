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    Радимов не хочет думать о вылете «Зенита» из Лиги Европы

    Бывший капитан «Зенита», а ныне координатор футбольных команд петербургского клуба Владислав Радимов считает, что команда должна спокойно проходить «Утрехт» в четвертом квалификационном раунде Лиги Европы. Экс-футболист уверен, что российская команда значительно выше классом своих соперников.

    – Матч с «Утрехтом» станет для «Зенита» едва ли не самым главным в ближайшие месяцы. Если петербуржцы не отыграются за выездное поражение, не попадут в группу Лиги Европы…

    – Даже не хочу думать об этом! Мне кажется, «Зенит» выше классом, чем голландцы. Просто надо доказать это на поле. Размышлять о плохом совершенно не хочется.

    – Многие игроки говорят, что они уверены в итоговой победе над «Утрехтом». Это хороший знак?

    – Да, хороший. Дай бог, чтобы они это сделали.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    21.08.2017 10:54
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +3101

      ЖОРРО 22 августа 2017, 09:20

      Дай Бог!

      0
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      Рейтинг: +8839

      GoLenaStop 21 августа 2017, 11:54

      флаг в руки!...Удачи.

      1
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      Рейтинг: +5882

      Павелий 21 августа 2017, 11:22

      А пора бы уже начать думать об этом.

      0
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      Рейтинг: +873

      С-Пб on-line 21 августа 2017, 11:09

      Дох ера чёт они уверены в последние три года...

      -1
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