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    «МЮ» может подписать новый контракт с Ибрагимовичем до конца недели

    До конца текущей недели «Манчестер Юнайтед» может заключить новый контракт с нападающим Златаном Ибрагимовичем, сообщает ESPN. Швед, который выбыл на длительный срок в концовке прошлого сезона, проходит восстановление после операции с опережением графика. Ранее прогноз возвращения 35-летнего футболиста оценивался лишь на вторую половину чемпионата, но данный срок может существенно сократиться.

    Напомним, что предыдущий контракт Ибрагимовича с «МЮ» истек этим летом. Стороны не стали его продлевать, ожидая восстановления футболиста. Ранее сообщалось, что шведский ветеран может стать играющим тренером «Манчестер Юнайтед».

    Источник: Бомбардир.ру

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    21.08.2017 09:55
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    Комментарии2
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    • ...
      Рейтинг: +2635

      swot1205 21 августа 2017, 13:20

      Красава. тащи до 40 лет

      0
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    • ...
      Рейтинг: +998

      DeMoN-MUFC 21 августа 2017, 11:38

      Хорошая новость!

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