«МЮ» может подписать новый контракт с Ибрагимовичем до конца недели

До конца текущей недели «Манчестер Юнайтед» может заключить новый контракт с нападающим Златаном Ибрагимовичем, сообщает ESPN. Швед, который выбыл на длительный срок в концовке прошлого сезона, проходит восстановление после операции с опережением графика. Ранее прогноз возвращения 35-летнего футболиста оценивался лишь на вторую половину чемпионата, но данный срок может существенно сократиться.

Напомним, что предыдущий контракт Ибрагимовича с «МЮ» истек этим летом. Стороны не стали его продлевать, ожидая восстановления футболиста. Ранее сообщалось, что шведский ветеран может стать играющим тренером «Манчестер Юнайтед».