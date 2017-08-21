Ибрагимович избил боксерскую грушу вылеченной ногой

Нападающий Златан Ибрагимович, в данный момент находящийся в статусе свободного агента, наглядно продемонстрировал, что окончательно оправился от травмы ноги. Швед выложил в социальную сеть видео, где избивает вылеченной конечностью боксерскую грушу.

«Какое колено?» – спрашивает в подписи скандинав, намекая на то, что о повреждении уже ничего не напоминает.

Ранее появлялась информация, что Ибрагимович на наступившей неделе может подписать новый контракт с английским «Манчестер Юнайтед».