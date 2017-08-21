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    Ибрагимович избил боксерскую грушу вылеченной ногой

    Нападающий Златан Ибрагимович, в данный момент находящийся в статусе свободного агента, наглядно продемонстрировал, что окончательно оправился от травмы ноги. Швед выложил в социальную сеть видео, где избивает вылеченной конечностью боксерскую грушу.

    «Какое колено?» – спрашивает в подписи скандинав, намекая на то, что о повреждении уже ничего не напоминает.

    Ранее появлялась информация, что Ибрагимович на наступившей неделе может подписать новый контракт с английским «Манчестер Юнайтед».

    Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

    Источник: Instagram

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    21.08.2017 00:54
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +64

      Dazdraper 21 августа 2017, 12:58

      блин, обычные люди с такой травмой пол года ходить нормально не могут =)

      0
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      Рейтинг: +3945

      XaXatyn 21 августа 2017, 10:36

      Ибра с МЮ выигрывает АПЛ , ну и до пенсии еще в Германию съездить для коллекции !

      0
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      Рейтинг: +840

      vovan55 21 августа 2017, 00:58

      отвел душу...

      0
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