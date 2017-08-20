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    Манчини: «Уверен, что потенциал Кокорина еще не раскрыт»

    Главный тренер «Зенита» Роберто Манчини высоко оценил игру нападающего Александра Кокорина в нынешнем сезоне.

    Отметим, что форвард забивает на протяжении пяти матчей РФПЛ подряд. Всего в активе игрока в текущем сезоне – семь голов и две результативные передачи.

    – Объясните высокую эффективность Кокорина на старте чемпионата.

    – То, что он делает, и то, что он может сделать, потому что я уверен, что это только начало и его потенциал еще не раскрыт, – это результат его усердного труда на тренировках. С первого дня на сборах он относится серьезно к каждой тренировке и показывает свое мастерство. У него очень профессиональное отношение к тому, чем он занимается.

    Источник: ФК «Зенит»

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    20.08.2017 17:44
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    Комментарии8
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      Рейтинг: +645

      RamonCSKA 21 августа 2017, 08:06

      Ну надеемся что 20+++ наколотит
      У него реально потенциал было видно еще в динамо и техника и скорость и удар,только дурное влияние ,соблазны,деньги это все мигом хоронят
      Вспомнить милевского хотя бы

      0
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      Рейтинг: +70526

      insider_retro 20 августа 2017, 20:54

      Дон Роберто, увеличьте, нарастите, раскройте потенциал нашего Кокорина!!...

      "Потенциал ни фига не значит. Нужно делать. У любого младенца больше потенциала, чем у меня...." (Чарльз Буковски)

      1
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      Рейтинг: +1309

      Taps 20 августа 2017, 19:01

      Потенциал не раскрыт.
      Сколько за раз он может выпить бутылок шампусека ?

      1
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      Рейтинг: +328

      ИванЯ 20 августа 2017, 18:51

      Не удивлюсь, если Коко в этом сезоне забьет больше, чем за всю предидущую карьеру

      3
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      Рейтинг: +479

      С@НЁК. 20 августа 2017, 18:29

      Молодец правильно мотивирует,скажет что хорош тут же в бревно превратится.

      -1
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      Рейтинг: +789

      Jenea83 20 августа 2017, 18:25

      Помню перед началом сезона Зенит очень хотел обменять Кокорина на Смолова с доплатой. Сейчас наверное на такое не пойдут. Кокорин хорош в этом сезоне.

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      Рейтинг: +11277

      "supermax" 20 августа 2017, 18:06

      в смысле не раскрыт? он че еще и за сборную штоль будет забивать если вызовут?

      1
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      Рейтинг: +1637

      anri1703 20 августа 2017, 18:02

      да прорвало Кокорина

      2
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