Манчини: «Уверен, что потенциал Кокорина еще не раскрыт»

Главный тренер «Зенита» Роберто Манчини высоко оценил игру нападающего Александра Кокорина в нынешнем сезоне.

Отметим, что форвард забивает на протяжении пяти матчей РФПЛ подряд. Всего в активе игрока в текущем сезоне – семь голов и две результативные передачи.

– Объясните высокую эффективность Кокорина на старте чемпионата.

– То, что он делает, и то, что он может сделать, потому что я уверен, что это только начало и его потенциал еще не раскрыт, – это результат его усердного труда на тренировках. С первого дня на сборах он относится серьезно к каждой тренировке и показывает свое мастерство. У него очень профессиональное отношение к тому, чем он занимается.