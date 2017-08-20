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Манчини: «Уверен, что потенциал Кокорина еще не раскрыт»

20 августа 2017, 17:44
8

Главный тренер «Зенита» Роберто Манчини высоко оценил игру нападающего Александра Кокорина в нынешнем сезоне.

Отметим, что форвард забивает на протяжении пяти матчей РФПЛ подряд. Всего в активе игрока в текущем сезоне – семь голов и две результативные передачи.

– Объясните высокую эффективность Кокорина на старте чемпионата.

– То, что он делает, и то, что он может сделать, потому что я уверен, что это только начало и его потенциал еще не раскрыт, – это результат его усердного труда на тренировках. С первого дня на сборах он относится серьезно к каждой тренировке и показывает свое мастерство. У него очень профессиональное отношение к тому, чем он занимается.

Источник: ФК «Зенит»
Россия. Премьер-лига Зенит Кокорин Александр Манчини Роберто
Комментарии (8)
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anri1703
1503241337
да прорвало Кокорина
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"supermax"
1503241576
в смысле не раскрыт? он че еще и за сборную штоль будет забивать если вызовут?
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Jenea83
1503242705
Помню перед началом сезона Зенит очень хотел обменять Кокорина на Смолова с доплатой. Сейчас наверное на такое не пойдут. Кокорин хорош в этом сезоне.
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С@НЁК.
1503242980
Молодец правильно мотивирует,скажет что хорош тут же в бревно превратится.
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ИванЯ
1503244309
Не удивлюсь, если Коко в этом сезоне забьет больше, чем за всю предидущую карьеру
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Taps
1503244881
Потенциал не раскрыт. Сколько за раз он может выпить бутылок шампусека ?
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insider_retro
1503251643
Дон Роберто, увеличьте, нарастите, раскройте потенциал нашего Кокорина!!... "Потенциал ни фига не значит. Нужно делать. У любого младенца больше потенциала, чем у меня...." (Чарльз Буковски)
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RamonCSKA
1503291963
Ну надеемся что 20+++ наколотит У него реально потенциал было видно еще в динамо и техника и скорость и удар,только дурное влияние ,соблазны,деньги это все мигом хоронят Вспомнить милевского хотя бы
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