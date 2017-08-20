Рейнгольд: «Алексей Миранчук мог сделать Глушакова инвалидом. За такое его нужно гнать из футбола в шею»

Футбольный эксперт Валерий Рейнгольд после матча 7-го тура РФПЛ между «Спартаком» и «Локомотивом» (3:4) выразил мнение, что полузащитник гостей Алексей Миранчук должен был быть удален с поля за грубый фол на Денисе Глушакове.

Отметим, что в данном эпизоде арбитр показал 21-летнему россиянину желтую карточку.

«Что касается эпизода с Алексеем Миранчуком, там чистое удаление. Надо было показывать ему красную карточку и гнать в шею из футбола. Он не просто грубо сыграл, а по-хулигански. Миранчук мог сломать Денису Глушакову ногу, и это неприемлемо. Судья стоял рядом, и неясно, почему он не принял решения.

Хорошо, что парень отделался легким испугом, но он мог сломать большую берцовую кость и стать инвалидом на всю жизнь. Грубейшая ошибка арбитра», – сказал Рейнгольд.