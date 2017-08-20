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  • Рейнгольд: «Алексей Миранчук мог сделать Глушакова инвалидом. За такое его нужно гнать из футбола в шею»

Рейнгольд: «Алексей Миранчук мог сделать Глушакова инвалидом. За такое его нужно гнать из футбола в шею»

20 августа 2017, 13:33
28

Футбольный эксперт Валерий Рейнгольд после матча 7-го тура РФПЛ между «Спартаком» и «Локомотивом» (3:4) выразил мнение, что полузащитник гостей Алексей Миранчук должен был быть удален с поля за грубый фол на Денисе Глушакове.

Отметим, что в данном эпизоде арбитр показал 21-летнему россиянину желтую карточку.

«Что касается эпизода с Алексеем Миранчуком, там чистое удаление. Надо было показывать ему красную карточку и гнать в шею из футбола. Он не просто грубо сыграл, а по-хулигански. Миранчук мог сломать Денису Глушакову ногу, и это неприемлемо. Судья стоял рядом, и неясно, почему он не принял решения.

Хорошо, что парень отделался легким испугом, но он мог сломать большую берцовую кость и стать инвалидом на всю жизнь. Грубейшая ошибка арбитра», – сказал Рейнгольд.

Источник: Чемпионат.ком
Россия. Премьер-лига Локомотив Спартак Глушаков Денис Миранчук Алексей Рейнгольд Валерий
Комментарии (28)
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Lev Aleks
1503227142
Петушливые эксперты как они уже надоели, ну кто таких ишаков слушать будет? у каждого своё мнение и ваши комментарии после футболу, ну совсем никому не интересны
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triton004
1503227770
Рейнгольда в дом престарелых и укольчик ему в зад,чтоб не дёргался
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APchelov
1503228515
У старого все соперники спама - преступники
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shinnik
1503228515
кем можно сделать Глушакова?
Ответить
Dominator777
1503229284
К чему такие пафосные речи? Просто Миранчук сыграл в стиле Глушакова против самого Глушакова.
Ответить
зенит ничто
1503230651
он все правильно сказал!миранчука не удалил просто еськов испугался что луческу2 опять ныть будет!он может выиграть у спартака только если играть в большинстве!что подтверждают игра за суперкубок и вчерашняя игра!за суперкубок не удалили проиграли вчера удалили выиграли!палыч!дурной пример заразителен!
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Диктор
1503232673
Ошибка повлиявшая на весь исход матча.
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lexa2154
1503233516
Просто Миранчук сыграл в стиле Глушакова против самого Глушакова и это точняк!
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Red-Green_fan
1503233846
И вообще, я сомневаюсь, что Миранчук сделал это с умыслом. Просто влетел в Шлюшакова по инерции, он не спецом бил его в ногу.
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sergan113
1503235900
Рейнгольд инвалид на всю голову. И это проблема, в первую очередь для него самого.
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