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    Рейнгольд: «Алексей Миранчук мог сделать Глушакова инвалидом. За такое его нужно гнать из футбола в шею»

    Футбольный эксперт Валерий Рейнгольд после матча 7-го тура РФПЛ между «Спартаком» и «Локомотивом» (3:4) выразил мнение, что полузащитник гостей Алексей Миранчук должен был быть удален с поля за грубый фол на Денисе Глушакове.

    Отметим, что в данном эпизоде арбитр показал 21-летнему россиянину желтую карточку.

    «Что касается эпизода с Алексеем Миранчуком, там чистое удаление. Надо было показывать ему красную карточку и гнать в шею из футбола. Он не просто грубо сыграл, а по-хулигански. Миранчук мог сломать Денису Глушакову ногу, и это неприемлемо. Судья стоял рядом, и неясно, почему он не принял решения.

    Хорошо, что парень отделался легким испугом, но он мог сломать большую берцовую кость и стать инвалидом на всю жизнь. Грубейшая ошибка арбитра», – сказал Рейнгольд.

    Источник: Чемпионат.ком

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    20.08.2017 13:33
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    Комментарии27
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      Рейтинг: +3939

      Zenmaster 21 августа 2017, 13:37

      Гольдмана слушать - себя не уважать !!! Всех помоями обливает !!! А сам как игрок 0 и "експерт" такойже !!!

      0
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      Рейтинг: +673

      life85 20 августа 2017, 21:50

      В России с судьями вообще проблема , что в футболе , что в жизни ...

      1
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      Рейтинг: +838

      Князев 20 августа 2017, 21:10

      Я понимаю, что Рейнгольд бывший спартаковец и огорчение от поражения велико, но гнать его из комментариев необходимо. Будьте проще и к вам люди потянутся.

      1
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      Рейтинг: +3484

      Diesel133 20 августа 2017, 20:02

      мм.. может, ему надо было перед Глушаком красную дорожку постелить к воротам Гилерме? хотел сыграть в мяч, соперник повернулся, и он по инерции въехал ему в ногу. Без травмы, и слава Богу.

      P.S. не подскажете, где найти мнение Рейнгольда о поведении Адриано в матче за СК?

      1
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      Рейтинг: +107

      Efenval777 20 августа 2017, 18:40

      старая поговорка в тему "после драки кулаками не машут"...думаю подходит...что было то было...ждем следующих матчей

      0
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      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 20 августа 2017, 18:03

      Правильно.

      2
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      Рейтинг: +1148

      RedGreenHooligan 20 августа 2017, 17:49

      то же самое могу сказать про макеева, который пару сезонов назад чуть не сломал Миранчука и тоже остался без удаления! так что нех ныть! когда вас так судили так все нормально, а как против так сразу нытье полилось

      1
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      Рейтинг: +1516

      Тазит 20 августа 2017, 17:20

      Гнать из футбола - это перебор конечно, но удалять нужно было...

      0
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      Рейтинг: +361

      sergan113 20 августа 2017, 16:31

      Рейнгольд инвалид на всю голову. И это проблема, в первую очередь для него самого.

      0
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      Рейтинг: +423

      Red-Green_fan 20 августа 2017, 15:57

      И вообще, я сомневаюсь, что Миранчук сделал это с умыслом. Просто влетел в Шлюшакова по инерции, он не спецом бил его в ногу.

      -2
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      Рейтинг: +5179

      Каратель > Red-Green_fan 20 августа 2017, 17:23

      ты умеешь думать и сомневаться???? по моему ты просто троль-проводница

      0
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      Рейтинг: +423

      Red-Green_fan > Каратель 22 августа 2017, 17:53

      Еще мясо подтянулось))) мне абсолютно наплевать на то, что ты думаешь)

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