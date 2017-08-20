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    Гранквист: У «Краснодара» осталось достаточно сил и энергии на матч с «Ростовом»

    Защитник «Краснодара» Андреас Гранквист выразил уверенность, что команда подходит в хорошей функциональной готовности к матчу с «Ростовом» в 7-м туре РФПЛ. Команды проведут игру сегодня, встреча начнется в 20:00 по московскому времени.

    «Думаю, у нас осталось достаточно сил и энергии после матча с «Црвеной Звездой». Мы проведем качественное восстановление и будем полностью готовы к игре с «Ростовом». Понятно, что календарь весьма плотный, но футболисты такой и любят – мы больше играем и меньше тренируемся.

    В этом сезоне мы играем в гостях более успешно, чем дома, поскольку хозяева поля обычно стараются больше идти вперед и тем самым дают нам пространство для атаки. Так что я рассчитываю, что в Ростове-на-Дону мы сможем сыграть хорошо», – заявил футболист.

    «Краснодар» после шести проведенных матчей занимает пятое место в турнирной таблице чемпионата России.

    Источник: ФК «Краснодар»

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    20.08.2017 11:22
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    Комментарии5
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      Рейтинг: +891

      bolela_16 20 августа 2017, 15:59

      Игра будет тяжелой...

      0
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      Рейтинг: +536

      Чуни Муни 20 августа 2017, 13:52

      Ростов не та команда которая очень уж любит идти вперёд, так что, будем вас ловить как обычно на хороших контратаках. Как то так.)))

      2
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      Рейтинг: +176

      gencha19 20 августа 2017, 13:41

      2-1 будет хорошо.Удачи Ростову и Краснодару в лиге гейропы.

      0
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      Рейтинг: +1638

      андрей андреев > gencha19 20 августа 2017, 16:55

      А не замахнуться ли нам ,на лигу ...нашу...чемпионов?

      0
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      Рейтинг: +18968

      zico2205 20 августа 2017, 13:08

      Надеюсь что Краснодар все выстрелил с сербами...Победу Ростову!!!

      4
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