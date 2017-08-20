Гранквист: У «Краснодара» осталось достаточно сил и энергии на матч с «Ростовом»

Защитник «Краснодара» Андреас Гранквист выразил уверенность, что команда подходит в хорошей функциональной готовности к матчу с «Ростовом» в 7-м туре РФПЛ. Команды проведут игру сегодня, встреча начнется в 20:00 по московскому времени.

«Думаю, у нас осталось достаточно сил и энергии после матча с «Црвеной Звездой». Мы проведем качественное восстановление и будем полностью готовы к игре с «Ростовом». Понятно, что календарь весьма плотный, но футболисты такой и любят – мы больше играем и меньше тренируемся.

В этом сезоне мы играем в гостях более успешно, чем дома, поскольку хозяева поля обычно стараются больше идти вперед и тем самым дают нам пространство для атаки. Так что я рассчитываю, что в Ростове-на-Дону мы сможем сыграть хорошо», – заявил футболист.

«Краснодар» после шести проведенных матчей занимает пятое место в турнирной таблице чемпионата России.