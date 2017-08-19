Ари: «После победы над «Спартаком» нам дали два выходных. В воскресенье будем жарить мясо с болельщиками»

Нападающий «Локомотива» Ари после победы над «Спартаком» в рамках 7-го тура РФПЛ (4:3) заявил, что команда получит два выходных и проведет встречу с болельщиками.

«Это фантастический матч. Не жалею, что привел на стадион семью. Игра бывшей команды и нынешней – особенные переживания. Обе команды смотрелись классно, в итоге мы победили заслуженно. Я был в раздевалке, тренеры сказали, что дают два выходных. В воскресенье будем жарить мясо с болельщиками, я тоже приеду», – сказал Ари.

Напомним, бразилец из-за травмы не принял участия в дерби. Возвращение футболиста в строй ожидается к началу следующего года.