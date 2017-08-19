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    Ари: «После победы над «Спартаком» нам дали два выходных. В воскресенье будем жарить мясо с болельщиками»

    Нападающий «Локомотива» Ари после победы над «Спартаком» в рамках 7-го тура РФПЛ (4:3) заявил, что команда получит два выходных и проведет встречу с болельщиками.

    «Это фантастический матч. Не жалею, что привел на стадион семью. Игра бывшей команды и нынешней – особенные переживания. Обе команды смотрелись классно, в итоге мы победили заслуженно. Я был в раздевалке, тренеры сказали, что дают два выходных. В воскресенье будем жарить мясо с болельщиками, я тоже приеду», – сказал Ари.

    Напомним, бразилец из-за травмы не принял участия в дерби. Возвращение футболиста в строй ожидается к началу следующего года.

    Источник: Чемпионат.ком

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    19.08.2017 21:19
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    Комментарии14
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      Рейтинг: +361

      sergan113 20 августа 2017, 07:28

      Спасибо в субботу пожарили.

      -1
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      Рейтинг: +5079

      prezent2017 20 августа 2017, 01:18

      Жарить мясо с болельщиками? Может лучше с картошкой?

      -1
      Ответить
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      Рейтинг: +479

      С@НЁК. 20 августа 2017, 00:25

      Символично!

      -1
      Ответить
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      Рейтинг: +3212

      Fan Loko mik 19 августа 2017, 23:46

      ЛОКО конечно молодцы! Но нужно всё таки делать выводы. Вратарей четыре человека, причем очень даже неплохие, когда уже Палыч даст кому нибудь из них шанс? Гилерме единственное что умеет, так это время тянуть в конце матча. Первый гол сегодня можно было взять и спасти команду, да и по второму есть вопросы к Гиле. Нужен вратарь надежный, чтобы спасал даже когда уже все провалились! Тоже самое с Пейчиновичем, когда он с мячом как то тревожно мне на душе.

      2
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      Рейтинг: +838

      Князев 19 августа 2017, 22:42

      Я восхищён! Локомотив проявил характер. Не будем обращаать внимания на ошибки в защите. Наконец то справились с нападением. Поправился Виталий Денисов, это обнадёживает. Ждём капитана и Ари. Выздоравливайте. Беспокоит травма Баринова. Ну что Уткин??? Твоё время ушло!

      3
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      Рейтинг: -45

      Андрей3088 19 августа 2017, 22:29

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      Здоровья Ари и скорейшего возвращения на поле!!!

      -4
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    • ...
      Рейтинг: +27

      AntonyScore 19 августа 2017, 22:13

      2 дня подряд жарить мясо?

      3
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      Рейтинг: +2175

      Ubuntu 19 августа 2017, 22:01

      Вы уже только что "пожарили мясо"

      1
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      Рейтинг: +4173

      мы_не_рабы > Zenit voronej 20 августа 2017, 01:21

      Битва с Локо, то есть с Геркусом - вот насмешил.

      -1
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      Рейтинг: +4173

      мы_не_рабы > 20 августа 2017, 01:24

      Тонкий бразильский юмор. Сам не понял что сказал. Болельщики как гарнир?

      0
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      Рейтинг: +1061

      ПФК ЦСКА Моscow 19 августа 2017, 21:55

      Азаза))

      0
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      Рейтинг: +228

      SparMos 19 августа 2017, 21:49

      неблагодарный

      0
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