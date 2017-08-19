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  • Ари: «После победы над «Спартаком» нам дали два выходных. В воскресенье будем жарить мясо с болельщиками»

Ари: «После победы над «Спартаком» нам дали два выходных. В воскресенье будем жарить мясо с болельщиками»

19 августа 2017, 21:19
14

Нападающий «Локомотива» Ари после победы над «Спартаком» в рамках 7-го тура РФПЛ (4:3) заявил, что команда получит два выходных и проведет встречу с болельщиками.

«Это фантастический матч. Не жалею, что привел на стадион семью. Игра бывшей команды и нынешней – особенные переживания. Обе команды смотрелись классно, в итоге мы победили заслуженно. Я был в раздевалке, тренеры сказали, что дают два выходных. В воскресенье будем жарить мясо с болельщиками, я тоже приеду», – сказал Ари.

Напомним, бразилец из-за травмы не принял участия в дерби. Возвращение футболиста в строй ожидается к началу следующего года.

Источник: Чемпионат.ком
Россия. Премьер-лига Локомотив Ари
Комментарии (14)
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Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
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ljrljr0505
1503168178
Сегодня на поле ЛОКО хорошее блюдо подал своим болельщикам. Спасибоему за это, а СПАРТАЧАМ- не унывать... Вы еще найдете свою игру. Главное чтобы не опоздать к ЛЧ
Ответить
SparMos
1503168574
неблагодарный
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Ubuntu
1503169275
Вы уже только что "пожарили мясо"
Ответить
AntonyScore
1503169980
2 дня подряд жарить мясо?
Ответить
Андрей3088
1503170973
Здоровья Ари и скорейшего возвращения на поле!!!
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Князев
1503171779
Я восхищён! Локомотив проявил характер. Не будем обращаать внимания на ошибки в защите. Наконец то справились с нападением. Поправился Виталий Денисов, это обнадёживает. Ждём капитана и Ари. Выздоравливайте. Беспокоит травма Баринова. Ну что Уткин??? Твоё время ушло!
Ответить
Fan Loko mik
1503175608
ЛОКО конечно молодцы! Но нужно всё таки делать выводы. Вратарей четыре человека, причем очень даже неплохие, когда уже Палыч даст кому нибудь из них шанс? Гилерме единственное что умеет, так это время тянуть в конце матча. Первый гол сегодня можно было взять и спасти команду, да и по второму есть вопросы к Гиле. Нужен вратарь надежный, чтобы спасал даже когда уже все провалились! Тоже самое с Пейчиновичем, когда он с мячом как то тревожно мне на душе.
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С@НЁК.
1503177928
Символично!
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prezent2017
1503181085
Жарить мясо с болельщиками? Может лучше с картошкой?
Ответить
sergan113
1503203292
Спасибо в субботу пожарили.
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