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  • Рейнгольд: «В прошлом сезоне у «Спартака» был фарт. Сейчас все наоборот. Это надо пережить»

Рейнгольд: «В прошлом сезоне у «Спартака» был фарт. Сейчас все наоборот. Это надо пережить»

19 августа 2017, 20:34
17

Футбольный эксперт Валерий Рейнгольд после матча 7-го тура РФПЛ между «Спартаком» и «Локомотивом» (3:4) выразил мнение, что красно-белые с каждой игрой выходят на уровень, который показывали в прошлом сезоне.

На данный момент действующий чемпион России занимает в турнирной таблице 10-е место.

– В целом, считаю, что игра была хорошая и болельщики должны были получить большое удовольствие. Да, «Спартак» проиграл, но в чем можно упрекнуть. Команда находится на верном пути. И этот матч пойдет ей на пользу. В чемпионате России у «Спартака» все наладится. Меня больше беспокоит, как команда подойдет к Лиге чемпионов.

– Разве там «Спартак» может рассчитывать на что-то большее, чем третье место?

– Конечно. Команда уже выходит на уровень, на котором она игра в прошлом сезоне. Команда играет. Я верю в «Спартак».

Большое дело – фарт. В прошлом сезоне он был. На последних минутах много голов забивали. Сейчас все наоборот, пропускаем. Это надо пережить. Меня порадовало сегодня то, что игра была. Все будет хорошо.

Источник: «Советский спорт»
Россия. Премьер-лига Спартак Рейнгольд Валерий
Комментарии (17)
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Ванечка
1503164974
Дед, ты снова объебался. Давай на покой)
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ilichkadr
1503165255
В ЛЧ фарта не будет.............
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acer2003
1503166708
Уважаемый,на какой новый уровень она выходит ?))) На уровень больше всех пропущенных мячей ? (уже вышла ),на халяве ,как в прошлом сезоне случалось далеко не уедешь,что и доказано )))
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maygli
1503166887
В прошлом сезоне сработало то, что было заложено Аленичевым. В этом сезоне заложенное Каррерой не работает пока и на половину.
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Кинстифа
1503167041
пережить надо Комбарова.... Самый дырявый защитник РФПЛ с Зенитом 3 с ЦСКА 1 сЛоко 2 Нафига его Масимо ставит... он безнадежен.. и ему 30....
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Правдоруб100
1503167267
Небольшая поправка: в прошлом сезоне ТОЛЬКО фарт и был! Нет команды, НЕ ВИДНО!!!
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Диктор
1503169174
Переживем и это.
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portero
1503170122
переосмыслил ,
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Бриг
1503170806
Ну, и Лестер с фартом стал чемпионом. А Спартак уже вышел на свой нормальный уровень. Может и поборется за 3 место в группе ЛЧ. Но это вряд ли.
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prezent2017
1503181390
Все будет хорошо, в ФНЛ так прекрасно!
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