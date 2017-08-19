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    Рейнгольд: «В прошлом сезоне у «Спартака» был фарт. Сейчас все наоборот. Это надо пережить»

    Футбольный эксперт Валерий Рейнгольд после матча 7-го тура РФПЛ между «Спартаком» и «Локомотивом» (3:4) выразил мнение, что красно-белые с каждой игрой выходят на уровень, который показывали в прошлом сезоне.

    На данный момент действующий чемпион России занимает в турнирной таблице 10-е место.

    – В целом, считаю, что игра была хорошая и болельщики должны были получить большое удовольствие. Да, «Спартак» проиграл, но в чем можно упрекнуть. Команда находится на верном пути. И этот матч пойдет ей на пользу. В чемпионате России у «Спартака» все наладится. Меня больше беспокоит, как команда подойдет к Лиге чемпионов.

    – Разве там «Спартак» может рассчитывать на что-то большее, чем третье место?

    – Конечно. Команда уже выходит на уровень, на котором она игра в прошлом сезоне. Команда играет. Я верю в «Спартак».

    Большое дело – фарт. В прошлом сезоне он был. На последних минутах много голов забивали. Сейчас все наоборот, пропускаем. Это надо пережить. Меня порадовало сегодня то, что игра была. Все будет хорошо.

    Источник: «Советский спорт»

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    19.08.2017 20:34
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    Комментарии16
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      Рейтинг: +5079

      prezent2017 20 августа 2017, 01:23

      Все будет хорошо, в ФНЛ так прекрасно!

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +2283

      Бриг 19 августа 2017, 22:26

      Ну, и Лестер с фартом стал чемпионом. А Спартак уже вышел на свой нормальный уровень. Может и поборется за 3 место в группе ЛЧ. Но это вряд ли.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +67292

      portero 19 августа 2017, 22:15

      переосмыслил ,

      6
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +7038

      Диктор 19 августа 2017, 21:59

      Переживем и это.

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +378

      Правдоруб100 19 августа 2017, 21:27

      Небольшая поправка: в прошлом сезоне ТОЛЬКО фарт и был! Нет команды, НЕ ВИДНО!!!

      1
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      Рейтинг: +67292

      portero > Правдоруб100 19 августа 2017, 22:19

      у Глушакова и сегодня на фарт зашло,
      в обороне слабо

      8
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +5873

      maygli > 19 августа 2017, 22:46

      В прошлом году летом команду формировал Аленичев закладывая свою базу и после 7 тура у Спартака было 19 очков и 0 поражений.
      Спасибо Каррере он не растерял того что было заложено добавив правильный настрой на игру.
      В этом году команду формировал уже чемпион Каррера, настрой тот же(надо отдать должное), но база другая, итог : после 7 тура 8 очков 3 поражения.
      А нам играть в ЛЧ.

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +3831

      Кинстифа 19 августа 2017, 21:24

      пережить надо Комбарова.... Самый дырявый защитник РФПЛ
      с Зенитом 3
      с ЦСКА 1
      сЛоко 2
      Нафига его Масимо ставит... он безнадежен.. и ему 30....

      1
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      Рейтинг: +5873

      maygli 19 августа 2017, 21:21

      В прошлом сезоне сработало то, что было заложено Аленичевым.
      В этом сезоне заложенное Каррерой не работает пока и на половину.

      3
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      Рейтинг: +39796

      acer2003 19 августа 2017, 21:18

      Уважаемый,на какой новый уровень она выходит ?))) На уровень больше всех пропущенных мячей ? (уже вышла ),на халяве ,как в прошлом сезоне случалось далеко не уедешь,что и доказано )))

      2
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      Рейтинг: +66

      Ванечка > acer2003 19 августа 2017, 22:13

      По пропущенным мячам "Анжи" впереди планеты всей. Спасибо Казани за это)

      4
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      Рейтинг: +39796

      acer2003 > Ванечка 19 августа 2017, 22:23

      Легче, что Спартак 2-ой в этой категории ?

      1
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      Рейтинг: +5873

      maygli > Ванечка 19 августа 2017, 22:43

      ))) боже, храни Рубин. )

      0
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      Рейтинг: +17827

      ilichkadr 19 августа 2017, 20:54

      В ЛЧ фарта не будет.............

      2
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      Рейтинг: +66

      Ванечка 19 августа 2017, 20:49

      Дед, ты снова объебался. Давай на покой)

      6
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