Рейнгольд: «В прошлом сезоне у «Спартака» был фарт. Сейчас все наоборот. Это надо пережить»

Футбольный эксперт Валерий Рейнгольд после матча 7-го тура РФПЛ между «Спартаком» и «Локомотивом» (3:4) выразил мнение, что красно-белые с каждой игрой выходят на уровень, который показывали в прошлом сезоне.

На данный момент действующий чемпион России занимает в турнирной таблице 10-е место.

– В целом, считаю, что игра была хорошая и болельщики должны были получить большое удовольствие. Да, «Спартак» проиграл, но в чем можно упрекнуть. Команда находится на верном пути. И этот матч пойдет ей на пользу. В чемпионате России у «Спартака» все наладится. Меня больше беспокоит, как команда подойдет к Лиге чемпионов.

– Разве там «Спартак» может рассчитывать на что-то большее, чем третье место?

– Конечно. Команда уже выходит на уровень, на котором она игра в прошлом сезоне. Команда играет. Я верю в «Спартак».

Большое дело – фарт. В прошлом сезоне он был. На последних минутах много голов забивали. Сейчас все наоборот, пропускаем. Это надо пережить. Меня порадовало сегодня то, что игра была. Все будет хорошо.