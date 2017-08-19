Молодежное первенство. «Краснодар» в добавленное время вырвал ничью против «Ростова», уступая в два мяча

В матче 7-го тура молодежного первенства чемпионата России «Краснодар» в добавленное время в гостях ушел от поражения против «Ростова» – 2:2.

После данного результата «быки» расположились на третьем месте в турнирной таблице, желто-синие занимают восьмую позицию.

Чемпионат России. Молодежное первенство. 7-й тур

Ростов (мол.) – Краснодар (мол.) – 2:2 (1:0)

Голы: 1:0 – Соловьев, 3; 2:0 – Татаев, 87 (в свои ворота); 2:1 – Уткин, 90+2; 2:2 – Уткин, 90+4.

Календарь молодежного первенства

Турнирная таблица молодежного первенства