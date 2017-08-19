«Барселона» готова купить Ди Марию и Сери вместо Коутиньо и Дембеле

«Барселона» намерена приобрести полузащитника «ПСЖ» Анхеля Ди Марию и хавбека «Ниццы» Жана Мишеля Сери. Трансферное окно подходит к концу, а каталонцам пока так и не удается договориться о покупке своих приоритетных целей – Фелиппе Коутиньо из «Ливерпуля» и нападающего дортмундской «Боруссии» Усмане Дембеле. В свете всего этого каталонцы готовы переключить свое внимание на другие кандидатуры.

Сегодня СМИ сообщили, что мерсисайдцы отклонили третье предложение «блауграны» по Коутиньо в размере 130 миллионов евро. В свою очередь, переговоры по Дембеле с «Боруссией» также идут тяжело. Недавно генеральный директор «шмелей» Ханс-Йоахим Ватцке заявил, что «Барселона» все также далека от приобретения 20-летнего француза.