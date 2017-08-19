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    «Барселона» готова купить Ди Марию и Сери вместо Коутиньо и Дембеле

    «Барселона» намерена приобрести полузащитника «ПСЖ» Анхеля Ди Марию и хавбека «Ниццы» Жана Мишеля Сери. Трансферное окно подходит к концу, а каталонцам пока так и не удается договориться о покупке своих приоритетных целей – Фелиппе Коутиньо из «Ливерпуля» и нападающего дортмундской «Боруссии» Усмане Дембеле. В свете всего этого каталонцы готовы переключить свое внимание на другие кандидатуры.

    Сегодня СМИ сообщили, что мерсисайдцы отклонили третье предложение «блауграны» по Коутиньо в размере 130 миллионов евро. В свою очередь, переговоры по Дембеле с «Боруссией» также идут тяжело. Недавно генеральный директор «шмелей» Ханс-Йоахим Ватцке заявил, что «Барселона» все также далека от приобретения 20-летнего француза.

    Источник: Daily Mail

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    19.08.2017 14:35
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    Комментарии9
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      Рейтинг: +22

      марадонна/гаринча/роналдо 19 августа 2017, 22:22

      самая грязн.я команда мира пута.она.. хотят все нахаляву, платите нормальные бабки и забирайте дембеле и коутиньо им же отвалили кучу бала а они все за бонусы воздушные хотят и саботируют игроков типа те сами хотят уйти и хотят сбить цену достали ло.и

      0
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      Рейтинг: +27

      LSV_911 19 августа 2017, 18:45

      Вот это другое дело! Реальнее и качеством не хуже.

      0
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      Рейтинг: +313

      de bruyne 19 августа 2017, 15:25

      Ди марие в кантракте вроде стоит барсе не прадавать... купите мареза

      1
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      Рейтинг: +259

      pzdc. > de bruyne 19 августа 2017, 17:09

      Ты заебал со своим Марезом

      1
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      Рейтинг: +117

      Chizhova > pzdc. 20 августа 2017, 02:20

      Согласна!!

      0
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      Рейтинг: +23

      Varvar Vovan 19 августа 2017, 15:20

      Барсе надо думать о защите,Пике уже совсем не тот,с уважением этому игроку

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      Рейтинг: +67

      don_ik 19 августа 2017, 15:13

      Отдаст,

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      Рейтинг: +39796

      acer2003 19 августа 2017, 14:39

      ПСЖ Ди Марию вряд ли отдаст ))

      1
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      Рейтинг: +6648

      k4kuzma > acer2003 19 августа 2017, 14:45

      история с вератти их похоже ни чему не учит

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