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  • «Барселона» готова купить Ди Марию и Сери вместо Коутиньо и Дембеле

«Барселона» готова купить Ди Марию и Сери вместо Коутиньо и Дембеле

19 августа 2017, 14:35
9

«Барселона» намерена приобрести полузащитника «ПСЖ» Анхеля Ди Марию и хавбека «Ниццы» Жана Мишеля Сери. Трансферное окно подходит к концу, а каталонцам пока так и не удается договориться о покупке своих приоритетных целей – Фелиппе Коутиньо из «Ливерпуля» и нападающего дортмундской «Боруссии» Усмане Дембеле. В свете всего этого каталонцы готовы переключить свое внимание на другие кандидатуры.

Сегодня СМИ сообщили, что мерсисайдцы отклонили третье предложение «блауграны» по Коутиньо в размере 130 миллионов евро. В свою очередь, переговоры по Дембеле с «Боруссией» также идут тяжело. Недавно генеральный директор «шмелей» Ханс-Йоахим Ватцке заявил, что «Барселона» все также далека от приобретения 20-летнего француза.

Источник: Daily Mail
Испания. Примера Франция. Лига 1 Барселона ПСЖ Ницца Ливерпуль Боруссия Д Ди Мария Анхель Коутиньо Филиппе Сери Жан Мишель Дембеле Усман
Комментарии (9)
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acer2003
1503142782
ПСЖ Ди Марию вряд ли отдаст ))
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don_ik
1503144783
Отдаст,
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Varvar Vovan
1503145221
Барсе надо думать о защите,Пике уже совсем не тот,с уважением этому игроку
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de bruyne
1503145508
Ди марие в кантракте вроде стоит барсе не прадавать... купите мареза
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LSV_911
1503157556
Вот это другое дело! Реальнее и качеством не хуже.
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марадонна/гаринча/роналдо
1503170571
самая грязн.я команда мира пута.она.. хотят все нахаляву, платите нормальные бабки и забирайте дембеле и коутиньо им же отвалили кучу бала а они все за бонусы воздушные хотят и саботируют игроков типа те сами хотят уйти и хотят сбить цену достали ло.и
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