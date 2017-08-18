Конте засмеялся после вопроса об интервью Диего Косты

В понедельник «Бомбардир» опубликовал интервью нападающего «Челси» Диего Косты. Бразилец сказал, что клуб закрыл ему вход в раздевалку и запретил контактировать с партнерами по команде.

В ответ на вопрос о ситуации главный тренер синих Антонио Конте рассмеялся. «Великолепное интервью. Да, я предпочитаю смеяться вместо ответа», – сказал итальянец.

Напомним, «Челси» в первом матче АПЛ-2017/18 уступил «Бернли» со счетом 2:3. В следующем туре «пенсионеры» встретятся с «Тоттенхэмом». Матч состоится 20 августа.