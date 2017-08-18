«Спартак» ведет переговоры с «Рубином» по аренде Оздоева

Полузащитник «Рубина» Магомед Оздоев может сменить клуб. В 24-летнем футболисте заинтересован московский «Спартак». Клубы ведут переговоры. Красно-белые рассматривают вариант аренды Оздоева. Казанский клуб рассчитывает на полную продажу прав на игрока.

Хавбек пополнил состав «Рубина» в июле 2015 года, перейдя из «Локомотива». В февраля по июль игрок выступал за «Ахмат» на правах аренды. В минувшем сезоне на его счету 18 матчей во всех турнирах без результативных действий. В новом розыгрыше РФПЛ он забил один мяч в шести встречах.

Портал Transfermarkt оценивает Оздоева в 2,5 миллиона евро.