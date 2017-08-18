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    «Спартак» ведет переговоры с «Рубином» по аренде Оздоева

    Полузащитник «Рубина» Магомед Оздоев может сменить клуб. В 24-летнем футболисте заинтересован московский «Спартак». Клубы ведут переговоры. Красно-белые рассматривают вариант аренды Оздоева. Казанский клуб рассчитывает на полную продажу прав на игрока.

    Хавбек пополнил состав «Рубина» в июле 2015 года, перейдя из «Локомотива». В февраля по июль игрок выступал за «Ахмат» на правах аренды. В минувшем сезоне на его счету 18 матчей во всех турнирах без результативных действий. В новом розыгрыше РФПЛ он забил один мяч в шести встречах.

    Портал Transfermarkt оценивает Оздоева в 2,5 миллиона евро.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    18.08.2017 15:54
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    Комментарии11
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      Рейтинг: +7038

      Диктор 18 августа 2017, 21:09

      И на фиг он вообще нужен?

      0
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      Рейтинг: +5079

      prezent2017 18 августа 2017, 18:46

      А кто в Рубине лучше его с российским паспортом? Курбан не отдаст!

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +851

      FaTeK1945ru 18 августа 2017, 18:43

      ...Оздоев в Рубине на своём месте,конечно не мне решать но он нам нужен.

      0
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      Рейтинг: +1297

      compka 18 августа 2017, 18:28

      В Рубине итак никого не осталось, а Оздоев на бердыевском фоне очень хорошо смотрится, Магомед старается, хорошо мотивирован, очень полезен в центре.

      0
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      Рейтинг: +23

      Varvar Vovan 18 августа 2017, 17:30

      Оздоев не подходит по стилю игры Бердяева,если бы он был защитником по амплуа,то не сидел бы на лавке,а Каррейре нужен жесткий центр,вот и берут по ходу

      -1
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      Рейтинг: +1212

      fanchik 18 августа 2017, 16:29

      Оздоев никогда не заиграет сильно, Бердыев с нужными игроками не расстается,это надо учесть Спартаку

      1
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      Рейтинг: +5116

      a-rakhmatov 18 августа 2017, 16:27

      Рубин тоже начал распродажу игроков

      0
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      Рейтинг: +5444

      Приус 18 августа 2017, 16:14

      Вот это похоже на правду, а то Ньянг, Гарай, Луан.

      8
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      Рейтинг: +4729

      СШГЭС 18 августа 2017, 16:09

      Нормальный парень и на ЧМ хочет, мотивировать не надо.

      7
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      Рейтинг: +23

      Varvar Vovan 18 августа 2017, 16:05

      Удачу всем молодым талантам в России,не зависимо в каком клубе играет,главным делом как!!!

      1
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