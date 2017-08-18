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«Спартак» ведет переговоры с «Рубином» по аренде Оздоева

18 августа 2017, 15:54
11

Полузащитник «Рубина» Магомед Оздоев может сменить клуб. В 24-летнем футболисте заинтересован московский «Спартак». Клубы ведут переговоры. Красно-белые рассматривают вариант аренды Оздоева. Казанский клуб рассчитывает на полную продажу прав на игрока.

Хавбек пополнил состав «Рубина» в июле 2015 года, перейдя из «Локомотива». В февраля по июль игрок выступал за «Ахмат» на правах аренды. В минувшем сезоне на его счету 18 матчей во всех турнирах без результативных действий. В новом розыгрыше РФПЛ он забил один мяч в шести встречах.

Портал Transfermarkt оценивает Оздоева в 2,5 миллиона евро.

Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Спартак Рубин Оздоев Магомед
Комментарии (11)
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Varvar Vovan
1503061530
Удачу всем молодым талантам в России,не зависимо в каком клубе играет,главным делом как!!!
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СШГЭС
1503061785
Нормальный парень и на ЧМ хочет, мотивировать не надо.
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Приус
1503062074
Вот это похоже на правду, а то Ньянг, Гарай, Луан.
Ответить
a-rakhmatov
1503062840
Рубин тоже начал распродажу игроков
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fanchik
1503062958
Оздоев никогда не заиграет сильно, Бердыев с нужными игроками не расстается,это надо учесть Спартаку
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Varvar Vovan
1503066625
Оздоев не подходит по стилю игры Бердяева,если бы он был защитником по амплуа,то не сидел бы на лавке,а Каррейре нужен жесткий центр,вот и берут по ходу
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compka
1503070115
В Рубине итак никого не осталось, а Оздоев на бердыевском фоне очень хорошо смотрится, Магомед старается, хорошо мотивирован, очень полезен в центре.
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FaTeK1945ru
1503070994
...Оздоев в Рубине на своём месте,конечно не мне решать но он нам нужен.
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prezent2017
1503071200
А кто в Рубине лучше его с российским паспортом? Курбан не отдаст!
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Диктор
1503079793
И на фиг он вообще нужен?
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