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    Уткин будет комментировать Примеру для «Телеспорта» и «ВКонтакте»

    Экс-комментатор «НТВ Плюс» и «Матч ТВ» Василий Уткин сообщил о том, что будет работать на матчах чемпионата Испании-2017/18.

    «Чемпионат Испании вернулся в Россию... Компания «Телеспорт» совместно с «ВКонтакте» сделали это. Первые трансляции в воскресенье!» – написал журналист в твиттере.

    В мае 45-летний Уткин приостановил карьеру комментатора.

    Сезон Ла Лиги начнется сегодня в 20:15 по московскому времени матчем «Леганес»«Алавес». В воскресенье пройдут встречи «Атлетико»«Хетафе», «Барселона»«Бетис» и «Депортиво»«Реал».

    Источник: Twitter

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    18.08.2017 15:19
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +15876

      сапёр75 18 августа 2017, 15:24

      а на какой кнопке это чудо Телеспорт работает ???

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      ...
      Рейтинг: +2606

      Freyk > сапёр75 18 августа 2017, 15:55

      «ВКонтакте» трансляция будет прямая.

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