Уткин будет комментировать Примеру для «Телеспорта» и «ВКонтакте»

Экс-комментатор «НТВ Плюс» и «Матч ТВ» Василий Уткин сообщил о том, что будет работать на матчах чемпионата Испании-2017/18.

«Чемпионат Испании вернулся в Россию... Компания «Телеспорт» совместно с «ВКонтакте» сделали это. Первые трансляции в воскресенье!» – написал журналист в твиттере.

В мае 45-летний Уткин приостановил карьеру комментатора.

Сезон Ла Лиги начнется сегодня в 20:15 по московскому времени матчем «Леганес» – «Алавес». В воскресенье пройдут встречи «Атлетико» – «Хетафе», «Барселона» – «Бетис» и «Депортиво» – «Реал».