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    Дуглас Коста: «Я выбрал «Ювентус» потому, что команда играла в двух финалах ЛЧ за последние три года»

    Вингер «Ювентуса» Дуглас Коста поделился мотивацией для перехода в команду из «Баварии» на правах аренды.

    «В Европе нет клуба, у которого было бы больше шансов и желания выиграть Лигу чемпионов. Я выбрал «Ювентус», потому что команда играла в двух финалах Лиги чемпионов за последние три года. Я хочу войти в историю клуба. За год до чемпионата мира я не могу представить компанию лучше. Я здесь, чтобы выиграть все, включая Лигу чемпионов», – сказал 26-летний бразилец.

    Коста забил дебютный гол за новый клуб в матче за Суперкубок Италии против «Лацио» (2:3).

    Источник: Goal.com

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    18.08.2017 13:54
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