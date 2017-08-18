Дуглас Коста: «Я выбрал «Ювентус» потому, что команда играла в двух финалах ЛЧ за последние три года»

Вингер «Ювентуса» Дуглас Коста поделился мотивацией для перехода в команду из «Баварии» на правах аренды.

«В Европе нет клуба, у которого было бы больше шансов и желания выиграть Лигу чемпионов. Я выбрал «Ювентус», потому что команда играла в двух финалах Лиги чемпионов за последние три года. Я хочу войти в историю клуба. За год до чемпионата мира я не могу представить компанию лучше. Я здесь, чтобы выиграть все, включая Лигу чемпионов», – сказал 26-летний бразилец.

Коста забил дебютный гол за новый клуб в матче за Суперкубок Италии против «Лацио» (2:3).