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    Червиченко не видит фаворита в матче «Спартака» и «Локомотива»

    Бывший президент «Спартака» Андрей Червиченко дал прогноз на предстоящий матч седьмого тура РФПЛ, в котором встретятся красно-белые с «Локомотивом».

    «Я бы не сказал, что «Локомотив» сейчас на спаде. Команда хорошо шла в первых пяти турах, но потом злую шутку с ней сыграла неизвестность «Тосно» и шапкозакидательское настроение футболистов. Такое часто бывает, когда лидер проводит встречу с аутсайдером. Думаю, «Локо» переживет эту досадную неудачу.

    А вот у «Спартака» действительно наметился игровой спад, и я не понимаю, за счет чего красно-белые могут улучшить свое состояние до конца недели. Ближайшее дерби проигрывать им нельзя: «спартаковское» руководство уже озвучило ориентиры на верхние места в РФПЛ, и проигрыш будет для них сродни падению в пропасть.

    Поэтому матч будет интересным. Думаю, закончится он ничьей», – сказал Червиченко.

    Матч седьмого тура российской Премьер-лиги «Спартак» – «Локомотив» пройдет в субботу, 19 августа, в 17:30 по московскому времени.

    Источник: Известия

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    18.08.2017 06:16
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +1653

      alexivanof197 18 августа 2017, 13:47

      думаю ему трудно вообще что то увидеть в плане футбола

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      Рейтинг: +126

      xxJack 18 августа 2017, 07:27

      Червиченко не видит фаворита...
      хаха кому вообще интересно что он там видит?))

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