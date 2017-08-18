Червиченко не видит фаворита в матче «Спартака» и «Локомотива»

Бывший президент «Спартака» Андрей Червиченко дал прогноз на предстоящий матч седьмого тура РФПЛ, в котором встретятся красно-белые с «Локомотивом».

«Я бы не сказал, что «Локомотив» сейчас на спаде. Команда хорошо шла в первых пяти турах, но потом злую шутку с ней сыграла неизвестность «Тосно» и шапкозакидательское настроение футболистов. Такое часто бывает, когда лидер проводит встречу с аутсайдером. Думаю, «Локо» переживет эту досадную неудачу.

А вот у «Спартака» действительно наметился игровой спад, и я не понимаю, за счет чего красно-белые могут улучшить свое состояние до конца недели. Ближайшее дерби проигрывать им нельзя: «спартаковское» руководство уже озвучило ориентиры на верхние места в РФПЛ, и проигрыш будет для них сродни падению в пропасть.

Поэтому матч будет интересным. Думаю, закончится он ничьей», – сказал Червиченко.

Матч седьмого тура российской Премьер-лиги «Спартак» – «Локомотив» пройдет в субботу, 19 августа, в 17:30 по московскому времени.