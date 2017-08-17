Лига Европы. «Краснодар» в первом матче справился с «Црвеной Звездой»

Состоялся первый матч четвертого квалификационного раунда Лиги Европы между российским «Краснодаром» и сербской «Црвеной Звездой». В результативном поединке победа досталась подопечным Игоря Шалиова.

Ответный матч состоится 24 августа в Белграде.

Лига Европы. 4-й раунд. Первый матч

Краснодар (Россия) – Црвена Звезда (Сербия) – 3:2 (1:0) Текстовая трансляция

Голы: 1:0 – Игнатьев, 20; 2:0 – Клаэссон, 46; 2:1 – Срнич, 57; 3:1 – Петров, 66; 3:2 – Пешич, 71.

«Краснодар»: Синицын, Гранквист, Мартынович, Петров, Вандерсон, Газинский, Ристич, Рамирес, Клаэссон (Сулейманов, 78), Мамаев (Жигулев, 70), Игнатьев (Смолов, 66).

«Црвена Звезда»: Борян, Ле Таллек, Канга, Боакье, Бабич (Пешич, 70), Дональд, Стойкович, Анджелкович (Гобельич, 78), Радоньич (Милич, 66), Срнич, Савич.

Предупреждения: Рамирес, 29; Смолов, 77; Ристич, 88; Сулейманов, 90+2 – Ле Таллек, 55; Савич, 77.

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