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    Лига Европы. «Краснодар» в первом матче справился с «Црвеной Звездой»

    Состоялся первый матч четвертого квалификационного раунда Лиги Европы между российским «Краснодаром» и сербской «Црвеной Звездой». В результативном поединке победа досталась подопечным Игоря Шалиова.

    Ответный матч состоится 24 августа в Белграде.

    Лига Европы. 4-й раунд. Первый матч

    Краснодар (Россия) – Црвена Звезда (Сербия) – 3:2 (1:0) Текстовая трансляция

    Голы: 1:0 – Игнатьев, 20; 2:0 – Клаэссон, 46; 2:1 – Срнич, 57; 3:1 – Петров, 66; 3:2 – Пешич, 71.

    «Краснодар»: Синицын, Гранквист, Мартынович, Петров, Вандерсон, Газинский, Ристич, Рамирес, Клаэссон (Сулейманов, 78), Мамаев (Жигулев, 70), Игнатьев (Смолов, 66).

    «Црвена Звезда»: Борян, Ле Таллек, Канга, Боакье, Бабич (Пешич, 70), Дональд, Стойкович, Анджелкович (Гобельич, 78), Радоньич (Милич, 66), Срнич, Савич.

    Предупреждения: Рамирес, 29; Смолов, 77; Ристич, 88; Сулейманов, 90+2 – Ле Таллек, 55; Савич, 77.

    Календарь Лиги Европы

    Источник: Бомбардир.ру

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    17.08.2017 21:52
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    Комментарии25
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      Рейтинг: +1994

      Pourport 18 августа 2017, 17:10

      В Белграде ЦЗ накажет,там и стены помощники)

      0
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    • ...
      Рейтинг: +17748

      paracetamol 18 августа 2017, 09:25

      Скользкий счет. Синицын нулевой. У усатого в сборной дурная привычка вызывать на сборы неудачников.

      -1
      Ответить
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      Рейтинг: +1481

      GM 17 августа 2017, 22:51

      Можно сразу запасать валидол для ответной игры. Просто в Сербии не будет, а оборонцы Краснодара спокойствие не внушают.

      3
      Ответить
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      Рейтинг: +12331

      Вомбат 17 августа 2017, 22:39

      Господа, вера дело хорошее, но лучше готовиться к худшему. В ответке все будет зависеть от свежести. Если ее не будет, Краснодар сербов не пройдет. А откуда взяться свежести, если та игра будет через 3 дня на четвертый (причем после выезда в Ростов)? Сегодня играли через 4 дня на пятый, потому сегодня команда бежала. И то Гранквист проигрывал в скорости всем соперникам, а на финальный штурм всей команде не хватило силенок.

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +17748

      paracetamol > Вомбат 18 августа 2017, 09:26

      Спасибо составителям календаря за дуртур среди недели.

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +348

      Ч.В.Г. 17 августа 2017, 22:15

      С победой соседи!!! Верю Краснодар пройдет дальше. Какие еще нужны эпизоды в матчах и в каком количестве, чтобы уже ввели видеоповторы???

      4
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      Рейтинг: +2812

      Бугимен 17 августа 2017, 22:10

      Если как сегодня БЫКИ играли ,то я спокоен за БЫКОВ в ответке!

      5
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      Рейтинг: +1430

      DZHEK_VOROBEY1987 17 августа 2017, 22:07

      Жалко чистый гол не засчитали. Но и Синицын мёртвый мяч умудрился потащить вначале второго тайма в упор отбил. А так с победой.

      3
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      Рейтинг: +8028

      cska-62 > DZHEK_VOROBEY1987 17 августа 2017, 22:15

      Да, на 52 минуте вытащил удар в упор. А потом пропустил совсем необязательный мяч с дальнего удара. И ведь дотянулся до мяча... Жаль...

      3
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      Рейтинг: +124

      Кулёк соли 17 августа 2017, 22:05

      Конечно же быков с победой!! Судьи лабусы поганые.В гостях забить и не пропустить это возможно.УДАЧИ!! Отдельный привет недругам на стадионе.

      8
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      Рейтинг: +141

      √монегаск√ 17 августа 2017, 22:03

      Краснодар-молодцы!!! Получил истинное удовольствие от их игры,не смотря на то что защита сыграла не лучшим образом к сожалению! В Сербии будет очень тяжело,но надеюсь команда выстоит! Желаю только побед этой команде,за их волю к победе,за их характер!

      5
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      Рейтинг: +479

      С@НЁК. 17 августа 2017, 21:59

      Молодцы!

      3
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