Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Первая лига Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • Лига Европы. «Краснодар» в первом матче справился с «Црвеной Звездой»

Лига Европы. «Краснодар» в первом матче справился с «Црвеной Звездой»

17 августа 2017, 21:52
26

Состоялся первый матч четвертого квалификационного раунда Лиги Европы между российским «Краснодаром» и сербской «Црвеной Звездой». В результативном поединке победа досталась подопечным Игоря Шалиова.

Ответный матч состоится 24 августа в Белграде.

Лига Европы. 4-й раунд. Первый матч

Краснодар (Россия) – Црвена Звезда (Сербия) – 3:2 (1:0) Текстовая трансляция

Голы: 1:0 – Игнатьев, 20; 2:0 – Клаэссон, 46; 2:1 – Срнич, 57; 3:1 – Петров, 66; 3:2 – Пешич, 71.

«Краснодар»: Синицын, Гранквист, Мартынович, Петров, Вандерсон, Газинский, Ристич, Рамирес, Клаэссон (Сулейманов, 78), Мамаев (Жигулев, 70), Игнатьев (Смолов, 66).

«Црвена Звезда»: Борян, Ле Таллек, Канга, Боакье, Бабич (Пешич, 70), Дональд, Стойкович, Анджелкович (Гобельич, 78), Радоньич (Милич, 66), Срнич, Савич.

Предупреждения: Рамирес, 29; Смолов, 77; Ристич, 88; Сулейманов, 90+2 – Ле Таллек, 55; Савич, 77.

Календарь Лиги Европы

Источник: Бомбардир.ру
Лига Европы Краснодар Црвена Звезда
Комментарии (26)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
виктоша
1502996040
Я люблю Краснодар! А Зенит не очень...
Ответить
cska-62
1502996152
Пока это самый серьёзный соперник у наших команд в Европе. Ему и уступить по результатам двух встреч не позорно, но желаю "Краснодару" удачи!
Ответить
mialkov
1502996197
Эх! Какой красавец гол не засчитали!!!((((
Ответить
VVM1964
1502996277
МОЛОДЦЫ КРАСНОДАР , ХОТЬ И СЧЕТ НЕ ЛУЧШИЙ ДЛЯ НАС , НО ИГРАЛИ И БИЛИСЬ ГОРАЗДО ИНТЕРЕСНЕЕ ЧЕМ НАШИ " ГРАНДЫ " ( ЦСКА И ЗЕНИТ ) , ДА НЕ ЗАСЧИТАЛИ 100 % ГОЛ , ДА ПРОПУСТИЛИ - 2 , НО ВСЕ РАВНО НЕ МОГУ ИХ НИ В ЧЕМ УПРЕКНУТЬ . НЕ ПРОСТО БУДЕТ В ОТВЕТНОМ МАТЧЕ , НО ВЕРЮ , ЧТО КРАСНОДАР ЗАБЬЕТ И В ГОСТЯХ , УДАЧИ И ПОБЕДЫ ПО СУММЕ ДВУХ МАТЧЕЙ ,И ЕЩЕ РАЗ - МОЛОДЦЫ !!!
Ответить
Smoke Some Weed
1502996296
Отличная игра!Должны были забивать больше, очень обидно за не засчитанный гол и за 2 пропущенных, Краснодар удачи в следующей игре и выхода в группу!
Ответить
prtcs
1502996339
Молодцы!!!
Ответить
С@НЁК.
1502996389
Молодцы!
Ответить
√монегаск√
1502996610
Краснодар-молодцы!!! Получил истинное удовольствие от их игры,не смотря на то что защита сыграла не лучшим образом к сожалению! В Сербии будет очень тяжело,но надеюсь команда выстоит! Желаю только побед этой команде,за их волю к победе,за их характер!
Ответить
Кулёк соли
1502996715
Конечно же быков с победой!! Судьи лабусы поганые.В гостях забить и не пропустить это возможно.УДАЧИ!! Отдельный привет недругам на стадионе.
Ответить
Бугимен
1502997004
Если как сегодня БЫКИ играли ,то я спокоен за БЫКОВ в ответке!
Ответить
Главные новости
Победы «Спартака» и «Зенита», трансфер Батракова, поражение Сафонова и другие новости
00:57
Губерниев прокомментировал крупную победу «Зенита» над «Динамо»
00:23
3
Генич оценил победу «Спартака» над «Балтикой»
00:01
1
Суперкубок Франции. «ПСЖ» с Сафоновым проиграл «Лансу» (0:1)
Вчера, 23:43
9
Рабинер отреагировал на победу «Спартака» над «Балтикой»
Вчера, 23:06
2
Мостовой прокомментировал победу «Спартака» над «Балтикой»
Вчера, 22:56
3
«Впервые увидел, как «Спартак» тянет время»: Талалаев – после поражения
Вчера, 22:47
9
Реакция «Фратрии» на победу «Спартака» над «Балтикой»
Вчера, 22:36
2
В «Спартаке» дали информацию по травме Барко
Вчера, 22:23
Карседо прокомментировал победу «Спартака» над «Балтикой»
Вчера, 22:12
6
Все новости
Все новости
Клуб с российским вратарем попал в общий этап Лиги Европы
12 августа
14 клубов дебютируют в еврокубках в сезоне-2026/27
9 июня
Стали известны 45 участников Лиги Европы-2026/27, среди них «Ювентус» и «Милан»
2 июня
Футболист сборной России выиграл еврокубок в третьем сезоне подряд
31 мая
2
Определились участники Суперкубка УЕФА
30 мая
2
Определились все клубы, напрямую попавшие в общий этап Лиги Европы
28 мая
«Милан» и «Ювентус» не попали в ЛЧ и вошли в число 12 клубов с прямыми путевками в ЛЕ
25 мая
1
Реакция Мостового на победу «Астон Виллы» Эмери в Лиге Европы
21 мая
1
ФотоСимволическая сборная сезона Лиги Европы
21 мая
Назван лучший игрок сезона в Лиге Европы
21 мая
Только два футболиста выиграли Лигу чемпионов, Лигу Европы и Лигу конференций
21 мая
4
Тренер «Фрайбурга» объяснил поражение в финале Лиги Европы
21 мая
1
Эмоции Эмери после победы в Лиге Европы
21 мая
11
Санчо стал автором уникального достижения
21 мая
Эмери – 4-й тренер в истории с 5 победами в еврокубках
21 мая
4
Лига Европы. «Астон Вилла» в финале разгромила «Фрайбург», Эмери в 5-й раз выиграл турнир
20 мая
13
Где смотреть матч «Фрайбург» – «Астон Вилла»: во сколько прямая трансляция: 20 мая 2026
19 мая
Известны 5 участников общего этапа ЛЕ, «Монако» Головина сохранил шанс на Лигу конференций
18 мая
Стал известен вещатель Лиги чемпионов в России до 2035 года
13 мая
9
Определились 19-й участник общего этапа Лиги чемпионов и 2 участника основной стадии ЛЕ
13 мая
Назначены судьи на все финалы еврокубков
12 мая
1
Реакция Эмери на шестой в карьере выход в финал Лиги Европы
8 мая
Определились финалисты Лиги Европы
8 мая
1
Лига Европы. «Астон Вилла» Эмери вышла в финал, разгромив «Ноттингем Форест»; «Фрайбург» взял реванш у «Браги»
7 мая
5
Где смотреть матч «Фрайбург» – «Брага»: во сколько прямая трансляция: 7 мая 2026
6 мая
Где смотреть матч «Астон Вилла» – «Ноттингем Форест»: во сколько прямая трансляция: 7 мая 2026
6 мая
Где смотреть матч «Ноттингем Форест» – «Астон Вилла»: во сколько прямая трансляция: 30 апреля 2026
29 апреля
Где смотреть матч «Брага» – «Фрайбург»: во сколько прямая трансляция: 30 апреля 2026
29 апреля
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+