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    Игнатьев – в старте «Краснодара» на матч с «Црвеной Звездой»; за сербов сыграют Борян и Канга

    Стали известны стартовые составы команд на первый матч четвертого квалификационного раунда Лиги Европы между российским «Краснодаром» и сербской «Црвеной Звездой».

    «Краснодар»: Синицын, Гранквист, Мартынович, Петров, Вандерсон, Газинский, Ристич, Рамирес, Клаэссон, Мамаев, Игнатьев.

    «Црвена Звезда»: Борян, Ле Таллек, Канга, Боакье, Бабич, Дональд, Стойкович, Анджелкович, Радоньич, Срнич, Савич.

    «Бомбардир» будет вести прямую текстовую трансляцию поединка, который состоится 17 августа и начнется в 20:00 по Москве.

    Ставьте на матч в конкурсе прогнозов и выигрывайте крутые призы!

    Источник: УЕФА

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    17.08.2017 19:02
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +2812

      Бугимен 17 августа 2017, 19:43

      Состав боевой у наших БЫКОВ, теперь постарайтесь выиграть невзирая на судьей из Прибалтике.Вперед РОССИЯ,победим красиво!

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      Рейтинг: +1476

      Tajik-za Zenit 17 августа 2017, 19:37

      Удачи быкам

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