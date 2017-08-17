Игнатьев – в старте «Краснодара» на матч с «Црвеной Звездой»; за сербов сыграют Борян и Канга

Стали известны стартовые составы команд на первый матч четвертого квалификационного раунда Лиги Европы между российским «Краснодаром» и сербской «Црвеной Звездой».

«Краснодар»: Синицын, Гранквист, Мартынович, Петров, Вандерсон, Газинский, Ристич, Рамирес, Клаэссон, Мамаев, Игнатьев.

«Црвена Звезда»: Борян, Ле Таллек, Канга, Боакье, Бабич, Дональд, Стойкович, Анджелкович, Радоньич, Срнич, Савич.

«Бомбардир» будет вести прямую текстовую трансляцию поединка, который состоится 17 августа и начнется в 20:00 по Москве.

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