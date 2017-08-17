Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    «Манчестер Юнайтед» намерен пригласить Ибрагимовича в тренерский штаб команды

    Нападающий Златан Ибрагимович в ближайшие годы может начать тренерскую карьеру. Как сообщается, «Манчестер Юнайтед» намерен предложить шведу войти в штаб команды после завершения спортивной карьеры. В привлечении Ибрагимовича к работе в качестве тренера заинтересован лично Жозе Моуриньо. По задумке форвард станет связующим звеном между главным тренером и игроками.

    Ранее не исключалось, что «Манчестер Юнайтед» вновь подпишет со шведом контракт. Нападающий покинул команду по истечении прошлого сезона, по ходу которой получил тяжелую травму.

    Источник: Independent.co.uk

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    17.08.2017 12:09
    Рекомендуем
    Комментарии2
    ...
    • ...
      Рейтинг: +1309

      Manilov 17 августа 2017, 12:53

      Ох не знаю. Это с раздолбайским-то характером Златана? Не представляю его в качестве тренера. Хотя в жизни всё бывает.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +79

      ILOVETHISGAME.ykt 17 августа 2017, 12:40

      Ну ну связующим звеном )))

      0
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11