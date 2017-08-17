«Манчестер Юнайтед» намерен пригласить Ибрагимовича в тренерский штаб команды

Нападающий Златан Ибрагимович в ближайшие годы может начать тренерскую карьеру. Как сообщается, «Манчестер Юнайтед» намерен предложить шведу войти в штаб команды после завершения спортивной карьеры. В привлечении Ибрагимовича к работе в качестве тренера заинтересован лично Жозе Моуриньо. По задумке форвард станет связующим звеном между главным тренером и игроками.

Ранее не исключалось, что «Манчестер Юнайтед» вновь подпишет со шведом контракт. Нападающий покинул команду по истечении прошлого сезона, по ходу которой получил тяжелую травму.