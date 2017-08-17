Кержаков: «Поставлю на то, что «Зенит» пройдет в групповой этап Лиги Европы»

Бывший нападающий «Зенита» Александр Кержаков поделился наблюдениями от первого матча 4-го отборочного раунда Лиги Европы с «Утрехтом» (0:1). Россиянин отметил высокий уровень игры у команды из Голландии.

«Это был матч, похожий на тот с «Бней Иегудой». «Зенит» вновь почти ничего не создавал и только оборонялся. Сине-бело-голубые, наверное, еще не встречались в этом сезоне с такой командой, которая так агрессивно играет на протяжении всех 90 минут. Можно сказать, что это ключ к нынешнему «Зениту». «Утрехт» был хорошо физически готов, а «Зенит», возможно, морально не был готов к такому натиску.

«Утрехт» превзошел «Зенит» во всем: в количестве ударов в створ, в движении, агрессии, выходе в атаку. Эта команда не просто так мяч вперед забрасывала, а пыталась что-то организовать, даже несмотря на прессинг. Такой наглости, наверное, наши не ожидали.

Изначально на бумаге фаворитом был «Зенит», и это все понимали, но важен настрой. Болельщики прекрасно поддерживали хозяев, заряжая силами и эмоциями своих игроков.

Этот «Утрехт» дома нужно обыгрывать. Произошла неприятность, но ее легко исправить, тем более будут забиты трибуны красавца стадиона. Деньги не ставлю, но чашку поставлю на то, что «Зенит» пройдет в групповой этап», – сказал Кержаков.