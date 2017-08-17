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    Кержаков: «Поставлю на то, что «Зенит» пройдет в групповой этап Лиги Европы»

    Бывший нападающий «Зенита» Александр Кержаков поделился наблюдениями от первого матча 4-го отборочного раунда Лиги Европы с «Утрехтом» (0:1). Россиянин отметил высокий уровень игры у команды из Голландии.

    «Это был матч, похожий на тот с «Бней Иегудой». «Зенит» вновь почти ничего не создавал и только оборонялся. Сине-бело-голубые, наверное, еще не встречались в этом сезоне с такой командой, которая так агрессивно играет на протяжении всех 90 минут. Можно сказать, что это ключ к нынешнему «Зениту». «Утрехт» был хорошо физически готов, а «Зенит», возможно, морально не был готов к такому натиску.

    «Утрехт» превзошел «Зенит» во всем: в количестве ударов в створ, в движении, агрессии, выходе в атаку. Эта команда не просто так мяч вперед забрасывала, а пыталась что-то организовать, даже несмотря на прессинг. Такой наглости, наверное, наши не ожидали.

    Изначально на бумаге фаворитом был «Зенит», и это все понимали, но важен настрой. Болельщики прекрасно поддерживали хозяев, заряжая силами и эмоциями своих игроков.

    Этот «Утрехт» дома нужно обыгрывать. Произошла неприятность, но ее легко исправить, тем более будут забиты трибуны красавца стадиона. Деньги не ставлю, но чашку поставлю на то, что «Зенит» пройдет в групповой этап», – сказал Кержаков.

    Источник: «Матч ТВ»

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    17.08.2017 01:36
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    Комментарии5
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      Рейтинг: +1089

      Cubinec1989 17 августа 2017, 11:06

      солидарен. играли безобразно, но дома стены гонят и выводы естественно будут сделаны, а недооценки соперника, допущенной в первом матче не будет (хочется в это верить)))

      0
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      Рейтинг: +93

      Borz1 17 августа 2017, 10:42

      надо чтоб Федотов судил, тогда точно выграет

      0
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      Рейтинг: +25927

      vladimir-7 17 августа 2017, 10:32

      Зенит пройдет, я лично не сомневаюсь, хотя не болельщик этой команды, но
      буду болеть за Зенит.

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      Рейтинг: +4729

      СШГЭС 17 августа 2017, 07:15

      Кружка в опасности.

      7
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      Рейтинг: +1216

      VikNMar 17 августа 2017, 01:43

      Если не пройдёт , то гнать этого Манчини надо сразу , он везде скупал пачки игроков , а толку не было .....

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