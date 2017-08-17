Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Адвокат: «Утрехт» имел больше желания, а «Зенит» был расслабленным»

    Бывший главный тренер «Зенита» Дик Адвокат, ныне возглавляющий сборную Голландию, подвел итоги первого матча 4-го отборочного раунда Лиги Европы между петербуржцами и «Утрехтом» (0:1).

    «Сегодня «Утрехт» сыграл здорово. Видите, иногда даже заведомо более сильная команда может проиграть. Мне показалось, что у «Утрехта» было больше желания, а «Зенит» был слишком расслабленным. Но мне кажется, что еще ничего не решено.

    На своем поле петербуржцы, несомненно, будут выглядеть лучше. Я уверен, что»Зенит» сыграет более организованно и повысит скорости. Это более сильная команда, чем «Утрехт», — сказал Адвокат.

    Напомним, что ответный матч «Зенит» – «Утрехт» пройдет в Санкт-Петербурге 24 августа.

    Источник: Чемпионат.ком

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    17.08.2017 01:00
    Рекомендуем
    Комментарии0
    ...
    • Читайте нас: 
    11