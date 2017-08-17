Адвокат: «Утрехт» имел больше желания, а «Зенит» был расслабленным»

Бывший главный тренер «Зенита» Дик Адвокат, ныне возглавляющий сборную Голландию, подвел итоги первого матча 4-го отборочного раунда Лиги Европы между петербуржцами и «Утрехтом» (0:1).

«Сегодня «Утрехт» сыграл здорово. Видите, иногда даже заведомо более сильная команда может проиграть. Мне показалось, что у «Утрехта» было больше желания, а «Зенит» был слишком расслабленным. Но мне кажется, что еще ничего не решено.

На своем поле петербуржцы, несомненно, будут выглядеть лучше. Я уверен, что»Зенит» сыграет более организованно и повысит скорости. Это более сильная команда, чем «Утрехт», — сказал Адвокат.

Напомним, что ответный матч «Зенит» – «Утрехт» пройдет в Санкт-Петербурге 24 августа.