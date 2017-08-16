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  • Головин: «Никакой особой ненависти к «Спартаку» не испытываю, в 11 лет я сам мог в нем оказаться»

Головин: «Никакой особой ненависти к «Спартаку» не испытываю, в 11 лет я сам мог в нем оказаться»

16 августа 2017, 23:50
10

Полузащитник ЦСКА Александр Головин заявил, что в детском возрасте мог оказаться в «Спартаке». По словам футболиста, он не испытывает ненависти к красно-белым.

Напомним, 21-летний россиянин является воспитанником армейского клуба.

– Что лично вы испытываете к «Спартаку? Это для вас красная тряпка, красно-белые вас реально раздражают?

– Никакой особой ненависти к «Спартаку» не испытываю. Это просто принципиальный соперник, с которым всегда приятно играть. И, конечно, каждый раз хочется только побеждать.

– А вы же сами могли оказаться когда-то в «Спартаке»?

– Да, мне тогда было 10 или 11 лет. Приехал из своего города с родителями в «Спартак» на просмотр. Где-то неделю тренировался.

– Не подошли?

– Мне сказали, что взяли бы меня, если бы я жил в Москве. А в интернат они готовы были пригласить иногородних ребят, если те были сильнее местных.

Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Спартак ЦСКА Головин Александр
Комментарии (10)
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Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
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Вадим 1972
1502917527
Очень жаль, что в Спартаке не оказался. Хороший и очень перспективный игрок. Главное и дальше чтобы прогрессировал.
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СНА-17
1502917585
Успехов тебе парень !
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RedWhiteFans2
1502917931
Типичная ситуация которая имеет место и сейчас. Выгоднее почему для фут. Школ брать иногородних, чем москвичей. Они за них похоже имеют больше и есть какие то лазейки для воровства. А москвичей в сад- уроды коррумпированные.
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Pangolin
1502941195
То есть Головин был слабее на тот момент москвичей кто был на просмотре? Интересно было бы на этих москвичей посмотреть...
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Одинокий волк Маквейд
1502941907
Посмотрите фильм *Эластико*, там доступно показано почему таланты не попадают в большие клубы.
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Сибирь за Спартак
1502942769
Какая в спорте ненависть, это термин журналюг, раздувающих скандалы. Эмоции - да.
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СШГЭС
1502943573
Ты же простой сибирский парень, ненависть не в наших традициях.
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Приус
1502945320
Молодые игроки появляются вопреки системы, а не благодаря ей. Чай, не в Германии поверженной живем, у нас Мутко мутит.
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piligrim1986
1502946808
на самом деле глупо слышать от футболистов о ненависти к какому-либо клубу. Головин молодец.
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Дядя Серёжа
1502960750
Тут к украинцам ненависти нет не смотря не на что. Как бы только дебилы вымерли.
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