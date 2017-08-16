Головин: «Никакой особой ненависти к «Спартаку» не испытываю, в 11 лет я сам мог в нем оказаться»

Полузащитник ЦСКА Александр Головин заявил, что в детском возрасте мог оказаться в «Спартаке». По словам футболиста, он не испытывает ненависти к красно-белым.

Напомним, 21-летний россиянин является воспитанником армейского клуба.

– Что лично вы испытываете к «Спартаку? Это для вас красная тряпка, красно-белые вас реально раздражают?

– Никакой особой ненависти к «Спартаку» не испытываю. Это просто принципиальный соперник, с которым всегда приятно играть. И, конечно, каждый раз хочется только побеждать.

– А вы же сами могли оказаться когда-то в «Спартаке»?

– Да, мне тогда было 10 или 11 лет. Приехал из своего города с родителями в «Спартак» на просмотр. Где-то неделю тренировался.

– Не подошли?

– Мне сказали, что взяли бы меня, если бы я жил в Москве. А в интернат они готовы были пригласить иногородних ребят, если те были сильнее местных.