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    Головин: «Никакой особой ненависти к «Спартаку» не испытываю, в 11 лет я сам мог в нем оказаться»

    Полузащитник ЦСКА Александр Головин заявил, что в детском возрасте мог оказаться в «Спартаке». По словам футболиста, он не испытывает ненависти к красно-белым.

    Напомним, 21-летний россиянин является воспитанником армейского клуба.

    – Что лично вы испытываете к «Спартаку? Это для вас красная тряпка, красно-белые вас реально раздражают?

    – Никакой особой ненависти к «Спартаку» не испытываю. Это просто принципиальный соперник, с которым всегда приятно играть. И, конечно, каждый раз хочется только побеждать.

    – А вы же сами могли оказаться когда-то в «Спартаке»?

    – Да, мне тогда было 10 или 11 лет. Приехал из своего города с родителями в «Спартак» на просмотр. Где-то неделю тренировался.

    – Не подошли?

    – Мне сказали, что взяли бы меня, если бы я жил в Москве. А в интернат они готовы были пригласить иногородних ребят, если те были сильнее местных.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    16.08.2017 23:50
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    Комментарии10
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      Рейтинг: +5457

      Дядя Серёжа 17 августа 2017, 12:05

      Тут к украинцам ненависти нет не смотря не на что. Как бы только дебилы вымерли.

      2
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      Рейтинг: +7945

      piligrim1986 17 августа 2017, 08:13

      на самом деле глупо слышать от футболистов о ненависти к какому-либо клубу. Головин молодец.

      5
      Ответить
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      Рейтинг: +5444

      Приус 17 августа 2017, 07:48

      Молодые игроки появляются вопреки системы, а не благодаря ей. Чай, не в Германии поверженной живем, у нас Мутко мутит.

      8
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      Рейтинг: +4729

      СШГЭС 17 августа 2017, 07:19

      Ты же простой сибирский парень, ненависть не в наших традициях.

      10
      Ответить
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      Рейтинг: +7536

      Сибирь за Спартак 17 августа 2017, 07:06

      Какая в спорте ненависть, это термин журналюг, раздувающих скандалы. Эмоции - да.

      13
      Ответить
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      Рейтинг: +8384

      Одинокий волк Маквейд 17 августа 2017, 06:51

      Посмотрите фильм *Эластико*, там доступно показано почему таланты не попадают в большие клубы.

      9
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      Рейтинг: +213

      Pangolin 17 августа 2017, 06:39

      То есть Головин был слабее на тот момент москвичей кто был на просмотре? Интересно было бы на этих москвичей посмотреть...

      1
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      Рейтинг: +5163

      RedWhiteFans2 17 августа 2017, 00:12

      Типичная ситуация которая имеет место и сейчас. Выгоднее почему для фут. Школ брать иногородних, чем москвичей. Они за них похоже имеют больше и есть какие то лазейки для воровства. А москвичей в сад- уроды коррумпированные.

      5
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      Рейтинг: +148

      СНА-17 17 августа 2017, 00:06

      Успехов тебе парень !

      7
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      Рейтинг: +876

      Вадим 1972 17 августа 2017, 00:05

      Очень жаль, что в Спартаке не оказался. Хороший и очень перспективный игрок. Главное и дальше чтобы прогрессировал.

      6
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