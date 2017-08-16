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  • Смолов оправился от травмы и сможет сыграть с «Црвеной Звездой»

Смолов оправился от травмы и сможет сыграть с «Црвеной Звездой»

16 августа 2017, 16:09
15

Главный тренер «Краснодара» Игорь Шалимов, выступая перед журналистами в преддверии первого матча четвертого квалификационного раунда Лиги Европы против «Црвены Звезды», дал понять, что форвард «быков» Федор Смолов готов к поединку, оправившись от травмы.

– Да, «Црвена Звезда» сейчас на ходу, побеждает и побеждает, но все когда-то заканчивается. Готовимся спокойно, восстановились. Три дня для этого было достаточно. Сделали небольшую ротацию. Мы одинаково готовимся ко всем играм. Правда, нового соперника изучаем чуть подробней. Нам особенно важно по какой схеме играет соперник. Это самое важное для наших нападающих и защитников.

Выделить кого-то индивидуально у сербов я не могу. Федор Смолов начал тренироваться в группе. Нога его не беспокоит, травму залечил; возможно, что он выйдет на замену. Шарль Каборе и Маурисио Перейра, наоборот, выбыли.

– Не боитесь, что соперник будет вас провоцировать на грубости? Сербский футбол вообще очень агрессивный.

– Если у нас иногда какие-то моменты судьи пропускают, то в Европе нет. Мы обращаем внимание на то, что к судьям надо относится уважительно и не поддаваться на провокации.

– Нормально ли что болельщики «Спартака» приедут болеть против российского клуба, выступающего в еврокубках?

– Мы живем в своем мире, своей жизнью. У болельщиков своя жизнь, свои отношения и это нормально. Нам надо заниматься своим делом. Нас больше интересует то, что внутри команды.

Источник: Sportbox.ru
Лига Европы Краснодар Црвена Звезда Смолов Федор
Комментарии (15)
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Superviser77
1502889714
....и забить 3 гола!!)))
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xLINDAx
1502889914
Радует.., здоровья и результативной игры! Надо, Федя, надо!
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anri1703
1502892128
по поводу балелов спартака поросята они и есть поросята
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anri1703
1502892204
хорошо что Федя здоров надо Кокорина догонять по голам
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marslond
1502892775
Хорошая новость для быков, весь матч не отыграет, но в конце поединка поможет
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subbotaspartak
1502892826
Смолов на Европе это неплохо, Будет повод - похлопаю.
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paracetamol
1502895109
Это хорошо. Хотя проблема не в Смолове, а в Шалимове.
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Gullit 76
1502899202
Выйдет на 75 и сразу забьёт.
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Юрэс
1502910475
Нууууу НАКОНЕЦ ТООО! !! ПИЗ......Ц сербам ( команде ) !!!!
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Бугимен
1502913070
Друзья!Фанаты Спартака будут болеть за Краснодар и только дебилы будут болеть «Црвены Звезды»!Вперед БЫКИ!России нужна победа!
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