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    Смолов оправился от травмы и сможет сыграть с «Црвеной Звездой»

    Главный тренер «Краснодара» Игорь Шалимов, выступая перед журналистами в преддверии первого матча четвертого квалификационного раунда Лиги Европы против «Црвены Звезды», дал понять, что форвард «быков» Федор Смолов готов к поединку, оправившись от травмы.

    – Да, «Црвена Звезда» сейчас на ходу, побеждает и побеждает, но все когда-то заканчивается. Готовимся спокойно, восстановились. Три дня для этого было достаточно. Сделали небольшую ротацию. Мы одинаково готовимся ко всем играм. Правда, нового соперника изучаем чуть подробней. Нам особенно важно по какой схеме играет соперник. Это самое важное для наших нападающих и защитников.

    Выделить кого-то индивидуально у сербов я не могу. Федор Смолов начал тренироваться в группе. Нога его не беспокоит, травму залечил; возможно, что он выйдет на замену. Шарль Каборе и Маурисио Перейра, наоборот, выбыли.

    – Не боитесь, что соперник будет вас провоцировать на грубости? Сербский футбол вообще очень агрессивный.

    – Если у нас иногда какие-то моменты судьи пропускают, то в Европе нет. Мы обращаем внимание на то, что к судьям надо относится уважительно и не поддаваться на провокации.

    – Нормально ли что болельщики «Спартака» приедут болеть против российского клуба, выступающего в еврокубках?

    – Мы живем в своем мире, своей жизнью. У болельщиков своя жизнь, свои отношения и это нормально. Нам надо заниматься своим делом. Нас больше интересует то, что внутри команды.

    Источник: Sportbox.ru

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    16.08.2017 16:09
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    Комментарии15
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      Рейтинг: +2812

      Бугимен 16 августа 2017, 22:51

      Друзья!Фанаты Спартака будут болеть за Краснодар и только дебилы будут болеть «Црвены Звезды»!Вперед БЫКИ!России нужна победа!

      1
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      Рейтинг: +953

      Юрэс 16 августа 2017, 22:07

      Нууууу НАКОНЕЦ ТООО! !!
      ПИЗ......Ц сербам ( команде ) !!!!

      1
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      Рейтинг: +4431

      Gullit 76 16 августа 2017, 19:00

      Выйдет на 75 и сразу забьёт.

      0
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      Рейтинг: +17748

      paracetamol 16 августа 2017, 17:51

      Это хорошо. Хотя проблема не в Смолове, а в Шалимове.

      1
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      Рейтинг: +6095

      subbotaspartak 16 августа 2017, 17:13

      Смолов на Европе это неплохо,
      Будет повод - похлопаю.

      0
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      Рейтинг: +1381

      marslond 16 августа 2017, 17:12

      Хорошая новость для быков, весь матч не отыграет, но в конце поединка поможет

      1
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      Рейтинг: -4772

      карасевщина > marslond 16 августа 2017, 17:18

      он уже давно не помогает ничем а только жадничает

      0
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      Рейтинг: +1637

      anri1703 16 августа 2017, 17:03

      хорошо что Федя здоров надо Кокорина догонять по голам

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      Рейтинг: +1637

      anri1703 16 августа 2017, 17:02

      по поводу балелов спартака поросята они и есть поросята

      1
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      Рейтинг: +1869

      xLINDAx 16 августа 2017, 16:25

      Радует.., здоровья и результативной игры! Надо, Федя, надо!

      6
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      Рейтинг: +124

      Кулёк соли > xLINDAx 16 августа 2017, 16:26

      И желательно всего побольше.

      2
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      Рейтинг: +1869

      xLINDAx > klifS 16 августа 2017, 16:56

      Точно, привет).

      1
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      Рейтинг: +17748

      paracetamol > Кулёк соли 16 августа 2017, 17:52

      Красивый у тебя логин!

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      Рейтинг: +124

      Кулёк соли > paracetamol 16 августа 2017, 17:56

      Спс,рад что оценил по достоинству.

      2
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      Рейтинг: +1152

      Superviser77 16 августа 2017, 16:21

      ....и забить 3 гола!!)))

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