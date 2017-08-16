Смолов оправился от травмы и сможет сыграть с «Црвеной Звездой»

Главный тренер «Краснодара» Игорь Шалимов, выступая перед журналистами в преддверии первого матча четвертого квалификационного раунда Лиги Европы против «Црвены Звезды», дал понять, что форвард «быков» Федор Смолов готов к поединку, оправившись от травмы.

– Да, «Црвена Звезда» сейчас на ходу, побеждает и побеждает, но все когда-то заканчивается. Готовимся спокойно, восстановились. Три дня для этого было достаточно. Сделали небольшую ротацию. Мы одинаково готовимся ко всем играм. Правда, нового соперника изучаем чуть подробней. Нам особенно важно по какой схеме играет соперник. Это самое важное для наших нападающих и защитников.

Выделить кого-то индивидуально у сербов я не могу. Федор Смолов начал тренироваться в группе. Нога его не беспокоит, травму залечил; возможно, что он выйдет на замену. Шарль Каборе и Маурисио Перейра, наоборот, выбыли.

– Не боитесь, что соперник будет вас провоцировать на грубости? Сербский футбол вообще очень агрессивный.

– Если у нас иногда какие-то моменты судьи пропускают, то в Европе нет. Мы обращаем внимание на то, что к судьям надо относится уважительно и не поддаваться на провокации.

– Нормально ли что болельщики «Спартака» приедут болеть против российского клуба, выступающего в еврокубках?

– Мы живем в своем мире, своей жизнью. У болельщиков своя жизнь, свои отношения и это нормально. Нам надо заниматься своим делом. Нас больше интересует то, что внутри команды.