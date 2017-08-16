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  • Игрок «Тракая» Максимов имеет предложения и из Европы, и из России

Игрок «Тракая» Максимов имеет предложения и из Европы, и из России

16 августа 2017, 13:49
3

Российский нападающий литовского «Тракая» Максим Максимов поделился видением своей дальнейшей футбольной карьеры. В частности, форвард рассказал об интересе к нему не только из России, но и из Европы.

– Андрей Талалаев недавно сказал, что вы должны были перейти в «Тамбов», но сейчас вами стали интересоваться клубы покрупнее.

– Мой одноклубник Юрий Мамаев показал мне эту новость во время обеда. Мы друг на друга посмотрели, улыбнулись и пожелали друг другу приятного аппетита. Про «Тамбов» я ничего не слышал.

– А сколько клубов из российской Премьер лиги вами интересуются?

– Сколько – не скажу. Но предложения есть.

– Вы хотите остаться в Европе?

– Будет хорошее предложение – останусь, но вариант с Россией из головы не выкидываю, потому что у меня есть бордовый паспорт с двуглавым орлом. Из Европы предложения тоже есть – клубы из Чехии, Швеции, Дании, Македонии и Португалии. Как сложится будущее – покажет время

– Представим ситуацию. «Зенит» предлагает 10 тысяч евро в месяц, но место в запасе. Условный борец за выживание в Чехии 2 тысячи евро в месяц и основу. Что выберете?

– Если высшая лига, то Чехия. Надо развиваться, совершенствоваться. Игровая практика очень нужна молодому футболисту, чтобы расти.

Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Ритеряй
Комментарии (3)
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Pourport
1502881190
Правильно мыслит!Но жадность часто выигрывает справедливое Я!)
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карасевщина
1502883263
опять пишут если из россии то обязательно зенит, больше команд нет конечно, хоть в газовый мешок уже не помещаются игроки все равно лишь бы не досталось никому
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Михайловский Технарь
1502884860
Лучше в клубы по скромнее, но играть в основе
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