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    Игрок «Тракая» Максимов имеет предложения и из Европы, и из России

    Российский нападающий литовского «Тракая» Максим Максимов поделился видением своей дальнейшей футбольной карьеры. В частности, форвард рассказал об интересе к нему не только из России, но и из Европы.

    – Андрей Талалаев недавно сказал, что вы должны были перейти в «Тамбов», но сейчас вами стали интересоваться клубы покрупнее.

    – Мой одноклубник Юрий Мамаев показал мне эту новость во время обеда. Мы друг на друга посмотрели, улыбнулись и пожелали друг другу приятного аппетита. Про «Тамбов» я ничего не слышал.

    – А сколько клубов из российской Премьер лиги вами интересуются?

    – Сколько – не скажу. Но предложения есть.

    – Вы хотите остаться в Европе?

    – Будет хорошее предложение – останусь, но вариант с Россией из головы не выкидываю, потому что у меня есть бордовый паспорт с двуглавым орлом. Из Европы предложения тоже есть – клубы из Чехии, Швеции, Дании, Македонии и Португалии. Как сложится будущее – покажет время

    – Представим ситуацию. «Зенит» предлагает 10 тысяч евро в месяц, но место в запасе. Условный борец за выживание в Чехии 2 тысячи евро в месяц и основу. Что выберете?

    – Если высшая лига, то Чехия. Надо развиваться, совершенствоваться. Игровая практика очень нужна молодому футболисту, чтобы расти.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    16.08.2017 13:49
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +13316

      Михайловский Технарь 16 августа 2017, 15:01

      Лучше в клубы по скромнее, но играть в основе

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      Рейтинг: -4772

      карасевщина 16 августа 2017, 14:34

      опять пишут если из россии то обязательно зенит, больше команд нет конечно, хоть в газовый мешок уже не помещаются игроки все равно лишь бы не досталось никому

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      Рейтинг: +1994

      Pourport 16 августа 2017, 13:59

      Правильно мыслит!Но жадность часто выигрывает справедливое Я!)

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