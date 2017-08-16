«Утрехт» примет на своем поле «Зенит» в Лиге Европы

В среду, 16 августа, в Голландии состоится первый матч четвертого квалификационного раунда Лиги Европы, в котором встретятся «Утрехт» и «Зенит». В стане российского клуба ожидают непростой игры, но все рассчитывают только на победу.

У читателей «Бомбардира» есть возможность воспользоваться сервисом видеотрансляций, который предоставляет «НТВ-Плюс», и посмотреть встречу. Для этого достаточно перейти в матч, нажать кнопку «купить трансляцию» и оплатить ее с помощью мобильного телефона.

Альтернативный вариант: «Бомбардир» будет вести текстовую трансляцию матча «Утрехт» – «Зенит». Начало в 19:00, не пропустите!

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