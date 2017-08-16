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    «Утрехт» примет на своем поле «Зенит» в Лиге Европы

    В среду, 16 августа, в Голландии состоится первый матч четвертого квалификационного раунда Лиги Европы, в котором встретятся «Утрехт» и «Зенит». В стане российского клуба ожидают непростой игры, но все рассчитывают только на победу.

    У читателей «Бомбардира» есть возможность воспользоваться сервисом видеотрансляций, который предоставляет «НТВ-Плюс», и посмотреть встречу. Для этого достаточно перейти в матч, нажать кнопку «купить трансляцию» и оплатить ее с помощью мобильного телефона.

    Альтернативный вариант: «Бомбардир» будет вести текстовую трансляцию матча «Утрехт» – «Зенит». Начало в 19:00, не пропустите!

    Ставьте на матчи в Конкурсе прогнозов и выигрывайте крутые призы

    Источник: Бомбардир.ру

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    16.08.2017 17:50
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    Комментарии36
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      Рейтинг: +5854

      AtticusFinch 16 августа 2017, 20:39

      Блевать уже охота от игры Зенита...просто блевать второй матч подряд после Бней Игуды....о какой Лиги Чемпионов вообще может быть речь,если в Лиге Европы такое....

      0
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      Рейтинг: +896

      DeutschlandUberAlles 16 августа 2017, 20:38

      Ого Затолкали Зеньке мяч в сетку!

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      Рейтинг: +4431

      Gullit 76 16 августа 2017, 18:57

      Даже не знаю,если там уверенно выиграют,то дома будут опять дурака валять - значит могут и вылететь! Если же в Голландии будут играть как с Андерлехтом,то тоже дома может голов и не хватить. Желаю Зениту в профессионализме повзрослеть и победить и в гостях и дома!

      2
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      Рейтинг: +2386

      shurik45 16 августа 2017, 18:41

      Удачи Питеру !!! Жду победы без особого напряга.

      1
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      Рейтинг: +127

      BOOMBASTIKSPB 16 августа 2017, 18:18

      Хотелось бы серьёзную заявку сегодня увидеть

      3
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      Рейтинг: +627

      ВЛАДИВОСТОК 16 августа 2017, 17:39

      Помню Утрехт , когда то во времена СССР , играли с Динамо КИЕВ , дома Голландцы выиграли а в Киеве их порвали и они вылетели и это было началом победы Киевлян в розыгрыше Кубка Кубков в 1986 году...........а чего можно повторить не плохую традицию (правда я как то Зенит не очень........ЦСКА , уважаю !!! но всё же в одной стране находимся , хочется что бы клубы России выигрывали Европейские кубки .)

      6
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      Рейтинг: +17747

      paracetamol 16 августа 2017, 14:40

      Зенит должен показать класс российского футбола.

      6
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      Рейтинг: +217

      Rivaldo88 > paracetamol 16 августа 2017, 18:03

      Ну и аргентинского в частности -))

      3
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      Рейтинг: -4772

      карасевщина > paracetamol 16 августа 2017, 19:14

      скорее класс затраченного госбабла

      1
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      Рейтинг: +1539

      isa361 16 августа 2017, 12:43

      мой прогноз 2:0 Кокорин Дриусси

      2
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      Рейтинг: +17747

      paracetamol > isa361 16 августа 2017, 14:41

      Думаю, Полоза выпустят. Парню тоже пора засветиться.

      0
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      Рейтинг: +628

      somn > isa361 16 августа 2017, 17:55

      Дриусси напели дифирамбов, а он из убойных позиций в рамку попасть не может.

      0
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      Рейтинг: +1539

      isa361 > somn 16 августа 2017, 18:50

      не повезло пару раз

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      Рейтинг: +5079

      prezent2017 > somn 18 августа 2017, 17:54

      Молодой ешшо. Пока ешшо.

      0
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      Рейтинг: +2568

      АЛЕКС 58 16 августа 2017, 12:32

      Давай Зенитушка! Не опозорь родные стены! Только победа!

      5
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      Рейтинг: +57650

      Chernyi Lis > АЛЕКС 58 16 августа 2017, 16:15

      в гостях играют)

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +17971

      арейская 16 августа 2017, 11:56

      Болеем, ждём победы...

      9
      Ответить
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      Рейтинг: +25927

      vladimir-7 > арейская 16 августа 2017, 18:13

      ...и крупной.

      3
      Ответить
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      Рейтинг: +17971

      арейская > vladimir-7 17 августа 2017, 04:21

      Вот и дождались, если бы не Лунев, даже страшно подумать что было бы...

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