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    Суд обязал «Ростов» выплатить местным властям 8,5 миллиона

    Арбитражный суд Ростовской области вынес вердикт по иску властей регионального центра, требовавших взыскать с ФК «Ростов» сумму в размере 8,5 миллиона рублей, информирует РАПСИ.

    Дело в том, что в 2012 году стороны заключили договор об аренде муниципальной земли, которую футбольный клуб использовал в спортивных целях. За время эксплуатации участка образовалась задолженность в указанном размере ввиду неисполнения «Ростовом» взятых на себя финансовых обязательств.

    В сумму 8,5 миллиона вошел не только собственно долг ростовского клуба, но и пени с процентными начислениями.

    Источник: Бомбардир.ру

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    15.08.2017 19:25
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    Комментарии7
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      Рейтинг: +80

      роналдон 16 августа 2017, 12:45

      Всеми способами власти хотят навредить команде . Похоже, что ФК Ростов достойно выступает не благодаря поддержке властей города, которому он принадлежит, а вопреки всем этим дармоедам от футбола. Позор!

      1
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      Рейтинг: +6627

      ALeX-161-rus 16 августа 2017, 12:27

      Просто легальное присвоение денег. Голубев заплатит сам себе.8.5 миллиона из клуба уйдут властям,а там они сами разберутся,кому сколько))

      1
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      Рейтинг: +2506

      vgarakh 16 августа 2017, 10:47

      Очередной идиотизм.

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      Рейтинг: +67291

      portero 16 августа 2017, 09:47

      вот это твари эти власти

      0
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      Рейтинг: +7221

      Serjoga 15 августа 2017, 22:48

      Клуб на балансе области, раз губернатор "рулит" клубом! Так почему вопросы решаются через суд? Он сам с себя хочет стрясти мани?

      1
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      Рейтинг: +1638

      андрей андреев 15 августа 2017, 22:07

      А за аренду нового стадиона тоже нужно будет платить?

      0
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      Рейтинг: +96

      Naque 15 августа 2017, 20:52

      Душат суки!

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