Суд обязал «Ростов» выплатить местным властям 8,5 миллиона

Арбитражный суд Ростовской области вынес вердикт по иску властей регионального центра, требовавших взыскать с ФК «Ростов» сумму в размере 8,5 миллиона рублей, информирует РАПСИ.

Дело в том, что в 2012 году стороны заключили договор об аренде муниципальной земли, которую футбольный клуб использовал в спортивных целях. За время эксплуатации участка образовалась задолженность в указанном размере ввиду неисполнения «Ростовом» взятых на себя финансовых обязательств.

В сумму 8,5 миллиона вошел не только собственно долг ростовского клуба, но и пени с процентными начислениями.