Суд обязал «Ростов» выплатить местным властям 8,5 миллиона

Всеми способами власти хотят навредить команде . Похоже, что ФК Ростов достойно выступает не благодаря поддержке властей города, которому он принадлежит, а вопреки всем этим дармоедам от футбола. Позор!
Арбитражный суд Ростовской области вынес вердикт по иску властей регионального центра, требовавших взыскать с ФК «Ростов» сумму в размере 8,5 миллиона рублей, информирует РАПСИ.
Дело в том, что в 2012 году стороны заключили договор об аренде муниципальной земли, которую футбольный клуб использовал в спортивных целях. За время эксплуатации участка образовалась задолженность в указанном размере ввиду неисполнения «Ростовом» взятых на себя финансовых обязательств.
В сумму 8,5 миллиона вошел не только собственно долг ростовского клуба, но и пени с процентными начислениями.