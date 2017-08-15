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    Витиньо: «Вагнер Лав? Мы разные игроки»

    Нападающий ЦСКА Витиньо считает, что не стоит сравнивать его с бывшим форвардом армейского клуба Вагнером Лавом. Молодой бразилец уверен, что они совершенно разные игроки. При этом, данный факт не мешает ему забивать не менее важные голы в российской Премьер-лиге, как это было во встрече со «Спартаком».

    Матч шестого тура российской Премьер-лиги ЦСКА – «Спартак» закончился со счетом 2:1. Армейцы записали на свой счет 12 очков, что позволило им расположиться на четвертой строчке в турнирной таблице. Красно-белые с восемью очками идут на девятом месте.

    В следующем туре ЦСКА 19 августа сыграет в гостях с «Уралом», но перед этим армейцам предстоит выездной матч четвертого раунда квалификации Лиги чемпионов с «Янг Бойз», который состоится во вторник, 15 августа.

    — Вы стали главным героем дерби со «Спартаком». Ожидали, что удастся переломить ход встречи?

    — Безумно рад, что мне удалось забить столь важный мяч, который принес нам победу. Но не надо зацикливаться на разговорах о прошедшем матче, впереди у нас очень ответственный отрезок сезона. ЦСКА сделал важную вещь, обыграв принципиального соперника в дерби, но сейчас все наши мысли должны быть только о предстоящей встрече с «Янг Бойз» в Лиге чемпионов.

    — Расскажите о голе, забитом в ворота «Спартака».

    — Я смотрел на партнеров по команде и на оставшееся время, понимая, что до конца игры совсем немного. Получил отличную передачу от Федора Чалова, нашел нужную позицию и ударил по воротам. Голкипер противника Александр Селихов не справился с ударом, и мяч отправился в сетку. Это было просто незабываемо. Здорово, что мы сохраняли мотивацию до самого конца, несмотря на то что шансов на победу было не так много.

    — Марио Фернандес сказал, что вы можете стать для ЦСКА новым Вагнером Лавом. Что думаете об этом?

    — Мы с Вагнером – разные игроки. Но я понимаю, что очень много людей верят и надеются на меня. Я не хочу их разочаровывать и буду стараться сделать все возможное, максимально выкладываться в матчах и на тренировках, чтобы приносить команде только пользу и радовать болельщиков ЦСКА.

    — В ЦСКА много молодых футболистов, которые близки к попаданию в основной состав. Они действительно способны на прогресс?

    — Да, конечно. Уверен, что со временем они будут прибавлять и расти в профессиональном плане. Думаю, российский футбол в целом становится более конкурентоспособным.

    — А как вам атмосфера на стадионе? По ощущением это было не хуже, чем на играх Кубка конфедераций, прошедших летом в России...

    — Наши болельщики просто замечательные! Даже когда мы проигрывали, они не замолкали ни на секунду и давали нам ту самую мотивацию. Фанаты действительно дали нам дополнительные силы, а мы отблагодарили их результатом.

    Источник: Известия

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    15.08.2017 06:32
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +1768

      himik2-62 15 августа 2017, 16:05

      седни ишо парочку отгрузи бойзам

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