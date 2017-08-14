Роналду отстранен на пять игр за толчок судьи в матче с «Барселоной» за Суперкубок

Нападающий «Реала» Криштиану Роналду будет вынужден пропустить ближайшие пять матчей во внутренних соревнованиях за удаление в первом поединке за Суперкубок Испании с «Барселоной» (3:1). Федерация футбола Испании дисквалифицировала 32-летнего футболиста за неспортивное поведение – португалец толкнул судью встречи. За данное действие Роналду отстранен на четыре матча. Еще одну игру он пропустит конкретно из-за красной карточки.

Таким образом, форвард не сможет выйти на поле в ответном поединке за Суперкубок, а также в четырех первых турах Примеры – с «Депортиво» (20 августа), «Валенсией» (27 августа), «Леванте» (9 сентября) и «Реалом Сосьедад» (17 сентября).