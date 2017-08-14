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  • Роналду отстранен на пять игр за толчок судьи в матче с «Барселоной» за Суперкубок

Роналду отстранен на пять игр за толчок судьи в матче с «Барселоной» за Суперкубок

14 августа 2017, 16:59
43

Нападающий «Реала» Криштиану Роналду будет вынужден пропустить ближайшие пять матчей во внутренних соревнованиях за удаление в первом поединке за Суперкубок Испании с «Барселоной» (3:1). Федерация футбола Испании дисквалифицировала 32-летнего футболиста за неспортивное поведение – португалец толкнул судью встречи. За данное действие Роналду отстранен на четыре матча. Еще одну игру он пропустит конкретно из-за красной карточки.

Таким образом, форвард не сможет выйти на поле в ответном поединке за Суперкубок, а также в четырех первых турах Примеры – с «Депортиво» (20 августа), «Валенсией» (27 августа), «Леванте» (9 сентября) и «Реалом Сосьедад» (17 сентября).

Источник: Бомбардир.ру
Испания. Примера Реал Барселона Роналду Криштиану
Комментарии (43)
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huntelaar25
1502720846
Считаю Роналду лучшим игроком 2000-2017гг, хотя многие и восхваляют Месси, но стоит его выдернуть из тепличных условий Барселоны и он растворяется, не хватает ему лидерских качеств. И пример его игры в сборной подтверждают мои слова, а Роналду везде пытается быть лучшим. Дисквалификацию отбудет и вернется все крушить)
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ivanuha_1987
1502721148
Не справедливо! Нужно было отменять красную!!!
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овертайм
1502722716
отдохнет а потом со свежими силами всех рвать
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Psih86
1502722732
Надо было по максимуму на 12 игр ,чтобы понял что он не пуп земли.
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Decorhome
1502723024
А судью на сколько за предвзятое судейство?
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Патронташ
1502723283
Пофиг и на Реал , и на Барселону.Но по мне, так судья накосячил только с пеналем на Суаресе. Уругвайцу желтую за симуляцию.Однако объективность мадридистов на этом и заканчивается. Аналогично, только менее театрально чем Суарес нырнул и Роналдо. А что он до этого нырками в штрафной не славился и желтые за это не получал?Шел плечо в плечо с Уимтити в борьбе,увидел что вратарь успевает раньше него, ну и решил свои дельфиньи способности применить...Справедливая желтая.По первой желтой за рекламу гомосятины вообще вопросов нет. Судью на пару-тройку игр за косяк с Суаресом в дисквал. По Роналдо дисквал по делу. Теперь запомнит, что в одной игре нельзя и обнажаться, и нырять практически одновременно, и тем более толкать судью.Судья то же не виноват, что он не синхронное плаванье судит и в бар "голубая устрица" не захаживает.
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XaXatyn
1502725071
Аналогичное наказание должно быть и судье , только в месяцах !
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hofman
1502726312
матч не смотрел,почитал коменты решл глянуть повтор. и чего тут не понятного. упал, начал руками махать просить пенку. получил вторую. обычное дело,если это не был "сам роналду". а судью толкать нельзя никому, хоть ты папа римский. все по делу.
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petr69
1502736554
10 мин на поле и о них говорит весь мир.Спасибо тебе KR 7 Болельщиков знатно прибыло, а где-то убыло
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Патронташ
1502743830
Что бы оправдать кумира за стриптиз и нырок рониглорики расскажут , что тысячи раз на жопу падал и просил пенальти не только Месси, но и Пеле,Гаринча и др. Тяжела жизнь персофанов обоих испанских грандов. Когда их кумиров "незаслуженно" обижают, приходится говно метать во все стороны.В судью,в соперника и его болельщиков,в нейтралов от боления. Сегодня роналдовские "банкуют"! Еще на пару дней говна для всех несогласных хватит и "святой веры" в то, что судья за околофутбольные "художества" должен был назначить в ворота Барсы 8 пеналей, выдать их кумиру талоны на усиленное питание, поцеловать в маковку и вручить бесплатную путевку в Крым, для поправки пошатнувшегося здоровья. Правила игры в футбол писаны для кого угодно,но не для их идола.
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