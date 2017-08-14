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    Роналду отстранен на пять игр за толчок судьи в матче с «Барселоной» за Суперкубок

    Нападающий «Реала» Криштиану Роналду будет вынужден пропустить ближайшие пять матчей во внутренних соревнованиях за удаление в первом поединке за Суперкубок Испании с «Барселоной» (3:1). Федерация футбола Испании дисквалифицировала 32-летнего футболиста за неспортивное поведение – португалец толкнул судью встречи. За данное действие Роналду отстранен на четыре матча. Еще одну игру он пропустит конкретно из-за красной карточки.

    Таким образом, форвард не сможет выйти на поле в ответном поединке за Суперкубок, а также в четырех первых турах Примеры – с «Депортиво» (20 августа), «Валенсией» (27 августа), «Леванте» (9 сентября) и «Реалом Сосьедад» (17 сентября).

    Источник: Бомбардир.ру

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    14.08.2017 16:59
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    Комментарии40
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      Рейтинг: +19

      ShO_oM36 1 сентября 2017, 08:41

      Уверен, все будет нормуль. А Криштиану к нам бы в РФПЛ на несколько туров)))

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      Рейтинг: +66

      Нил78 15 августа 2017, 10:23

      Всё-таки видеоповторы нужны, господа УЕФА и ФИФА сделайте футбол честным!!!

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      Рейтинг: +110

      Schicko 15 августа 2017, 10:23

      Очень жаль КриРо! Не в том он возрасте, чтобы разбазариваться матчами... Между прочим, КриРо вполне по силам догнать Пеле по голам в официальных матчах (605 против 761), играя при этомвсю карьеру на высочайшем уровне, в сильнейших чемпионатх, а не в Бразилии 60-х... Но такие вот решения могут ему помешать...

      Что же касатся Реала, т я думаю, ничего супер страшного для Реала нет. Есть в первую очередь Асенсио, которые просто суперумница, есть Иско, хотя лично мне он не нравится, прорвемся!))

      1
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      Рейтинг: +1678

      Патронташ 14 августа 2017, 23:50

      Что бы оправдать кумира за стриптиз и нырок рониглорики расскажут , что тысячи раз на жопу падал и просил пенальти не только Месси, но и Пеле,Гаринча и др. Тяжела жизнь персофанов обоих испанских грандов. Когда их кумиров "незаслуженно" обижают, приходится говно метать во все стороны.В судью,в соперника и его болельщиков,в нейтралов от боления. Сегодня роналдовские "банкуют"! Еще на пару дней говна для всех несогласных хватит и "святой веры" в то, что судья за околофутбольные "художества" должен был назначить в ворота Барсы 8 пеналей, выдать их кумиру талоны на усиленное питание, поцеловать в маковку и вручить бесплатную путевку в Крым, для поправки пошатнувшегося здоровья. Правила игры в футбол писаны для кого угодно,но не для их идола.

      -1
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      Рейтинг: +1130

      petr69 14 августа 2017, 21:49

      10 мин на поле и о них говорит весь мир.Спасибо тебе KR 7 Болельщиков знатно
      прибыло, а где-то убыло

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      Рейтинг: +7520

      серега кашин 14 августа 2017, 19:41

      легко отделался, а я еще и судью до конца сезона отстранил за провокацию

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      Рейтинг: +259

      pzdc. 14 августа 2017, 19:14

      На сегодня по составу Барса уступает Реалу.. У Реала состав более такой хороший..)

      Барсе нужны трансферы нормальные..

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      Рейтинг: +232

      hofman 14 августа 2017, 18:58

      матч не смотрел,почитал коменты решл глянуть повтор. и чего тут не понятного. упал, начал руками махать просить пенку. получил вторую. обычное дело,если это не был "сам роналду". а судью толкать нельзя никому, хоть ты папа римский. все по делу.

      0
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      Рейтинг: +6648

      k4kuzma > hofman 14 августа 2017, 19:45

      проблема в том, что если судейка такой принципиальный - то там удаления по 3-4 должно быть у обеих команд именно за "упал и начал руками махать, просить пенку"

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      Рейтинг: +11

      ShaMaN_27 > adolf165 14 августа 2017, 19:46

      почему тогда суарес играет ?? Там же тоже театр одного актера ?

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      Рейтинг: +232

      hofman > k4kuzma 14 августа 2017, 22:25

      бог его знает. может судья зуб на него после другого матча затаил. вот и ответил. не знаю. но именно с роналду эпизод обычный. на усмотрение судьи.

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      Рейтинг: +232

      hofman > ShaMaN_27 14 августа 2017, 22:28

      потому что он действительно лучший по падениям.

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      Рейтинг: +232

      hofman > soccerfanivan 14 августа 2017, 22:29

      судья тоже человек. может забыл про первую желтую. потом уже поздно. он действовал строго по правилам. в данной ситуации.

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      Рейтинг: +6648

      k4kuzma > hofman 14 августа 2017, 22:32

      вот этим купленный или неадекватный судейка от нормального и отличается, тем, что на "усмотрение судьи" у него последовательны, а не "тут симуляцию мы схаваем и поставим пеналь", "тут удалим"... это не считая концовки, когда откровенно игроки барсы и реала начинали толкаться уже толпой, а судья стоял как опущенный...

      я к примеру вполне за 4 матча за толчок судьи, но также и за то, что ситуация анекдот - удаления и быть не должно, а по закону - 5 матчей выходит... при этом нигде не видно, чтобы индюку в желтой форме что-то перепало, ну там типа штрафа, понижения в классе или вообще лишения лицензии, ибо это второй кашшаи, который по некоторым физиологическим данным видимо судить не может, по крайней мере нормально

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      Рейтинг: +6648

      k4kuzma > hofman 14 августа 2017, 22:33

      интересный момент, а где в правилах прописано, что если игрок аппелирует к арбитру ему надо давать желтую? просто месси буквально минуте на 30 должен был тогда уйти, ибо арбитр с его аппеляциями явно был не согласен

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      Рейтинг: +232

      hofman > k4kuzma 14 августа 2017, 22:48

      на усмотрение судьи. с месси он не усмотрел. с роналду усмотрел.у судьи надо спрашивать.

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      Рейтинг: +232

      hofman > k4kuzma 14 августа 2017, 22:50

      а по поводу его адекватности или подкупа. х.з. кто кого купил. может роналду его купил? чтоб на 15 дней в отпуск съездить.

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      Рейтинг: +7

      Александр ЗА 14 августа 2017, 18:49

      Да

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      Рейтинг: +3945

      XaXatyn 14 августа 2017, 18:37

      Аналогичное наказание должно быть и судье , только в месяцах !

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