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  • Червиченко: «В прошлом году сломались все конкуренты, и нелепые голы подняли «Спартак» к вершине»

Червиченко: «В прошлом году сломались все конкуренты, и нелепые голы подняли «Спартак» к вершине»

13 августа 2017, 13:11
34

Бывший президент «Спартака» Андрей Червиченко после матча 6-го тура РФПЛ против ЦСКА (1:2) выразил мнение, что московский клуб по итогам прошлого сезона стал чемпионом России за счет слабости конкурентов и везения.

Отметим, что красно-белые выиграли золотые медали впервые с 2001 года.

«В дерби к концу матча из игроков «Спартака» уже никто не бегал, за что они и были наказаны. На самом деле, прошлый сезон красно-белые играли тоже не очень хорошо. Их везение, которые сопутствовало им в прошлом сезоне, пошло против них. А заслуга Массимо Карреры в чемпионстве не так уж и велика. В прошлом году сломались все конкуренты, и нелепые голы подняли «Спартак» к вершине», – сказал Червиченко.

Источник: Чемпионат.ком
Россия. Премьер-лига Спартак Червиченко Андрей
Комментарии (34)
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alp
1502620105
вот трезвый взгляд на вещи. однако у виликим хоть ссы в глаза...
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raritet
1502620788
Кто бы и как не относился к бывшему руководителю Спартака, здесь он сказал совершенно очевидные вещи- в прошлом году, когда И ЦСКА и Зенит лишились своих лидеров, Спартак остался в прежнем , уже наигранном составе, ну и конечно, иногда везло.
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Опорник84
1502621862
Точно так-же можно сказать, что Спартак и ЦСКА в этом сезоне не блещут, а Зениту с Локо везет! Но я надеюсь что вся борьба еще впереди! А Червиченко-это та тварь которая в свое время и развалила Спартак!
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порт
1502622509
Сейчас спарички начнут поливать грязью своего бывшего президента клуба.
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avfc71
1502622558
Пусть лучше ногу жмет ботинок , Чем руку подлый человек !
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nik55
1502624852
тухлый червяк-----как человек дерьмо
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smersh45
1502626426
в основном он прав как не грустно это признать фанатам
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Dguffin
1502626478
Как бы кто не относился к Червиченко, но в главном он прав - именно то, что у конкурентов был синхронный спад позволило Спартаку стать чемпионом. С такой же игрой, но скажем пару сезонов назад он бы не смог показать такие же результаты. У команды вообще не видно развития. Если по Локо. ЦСКА, Зениту и даже Динамо видно прогресс и динамику, то в Спартаке непонятно что. И если руководство клуба это не замечает, то печально. З.Ы. четыре друга-акробата не поленились и поминусили мои комментарии вплоть до 3летней давности. дабы снизить мне рейтинг. Люблю вас, зайки)
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Вомбат
1502632577
Этот человек ненавидит свой бывший клуб, как сбежавшую жену. Называть чемпионские голы нелепыми и вообще глупо, а уж про голы Глушакова так сказать - это надо было очень хотеть, чтобы они не залетели. Конечно, в пользу Спартака сыграло стечение обстоятельств: кокаин Еременко, перелеты в Бразилию, выбившие из колеи Жулиано, и многое другое. Но дело в том, что в этой ситуации шансы обойти Зенит и ЦСКА были наивысшими именно у Спартака, а не у Краснодара и не у Локомотива. Спартак был лучше и стал чемпионом вполне заслуженно. Но в этом году, я уверен, золото возьмет Зенит.
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prezent2017
1502634640
Мы говорим Червиченко, подразумеваем Спартак. Мы говорим Спартак, подразумеваем Червиченко.
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