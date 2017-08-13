Червиченко: «В прошлом году сломались все конкуренты, и нелепые голы подняли «Спартак» к вершине»

Бывший президент «Спартака» Андрей Червиченко после матча 6-го тура РФПЛ против ЦСКА (1:2) выразил мнение, что московский клуб по итогам прошлого сезона стал чемпионом России за счет слабости конкурентов и везения.

Отметим, что красно-белые выиграли золотые медали впервые с 2001 года.

«В дерби к концу матча из игроков «Спартака» уже никто не бегал, за что они и были наказаны. На самом деле, прошлый сезон красно-белые играли тоже не очень хорошо. Их везение, которые сопутствовало им в прошлом сезоне, пошло против них. А заслуга Массимо Карреры в чемпионстве не так уж и велика. В прошлом году сломались все конкуренты, и нелепые голы подняли «Спартак» к вершине», – сказал Червиченко.