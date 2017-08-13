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    Червиченко: «В прошлом году сломались все конкуренты, и нелепые голы подняли «Спартак» к вершине»

    Бывший президент «Спартака» Андрей Червиченко после матча 6-го тура РФПЛ против ЦСКА (1:2) выразил мнение, что московский клуб по итогам прошлого сезона стал чемпионом России за счет слабости конкурентов и везения.

    Отметим, что красно-белые выиграли золотые медали впервые с 2001 года.

    «В дерби к концу матча из игроков «Спартака» уже никто не бегал, за что они и были наказаны. На самом деле, прошлый сезон красно-белые играли тоже не очень хорошо. Их везение, которые сопутствовало им в прошлом сезоне, пошло против них. А заслуга Массимо Карреры в чемпионстве не так уж и велика. В прошлом году сломались все конкуренты, и нелепые голы подняли «Спартак» к вершине», – сказал Червиченко.

    Источник: Чемпионат.ком

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    13.08.2017 13:11
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    Комментарии33
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      Рейтинг: +3541

      momwig_ 14 августа 2017, 10:03

      Жаба предсказуемо расквакалась...

      1
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      Рейтинг: +4173

      мы_не_рабы 13 августа 2017, 22:49

      " Обиженный" забыл, как сам сломал Спартак. А теперь "душа болит" и желчь бьёт через край.

      1
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      Рейтинг: +523

      Грыззь 13 августа 2017, 20:44

      Говорящий червяк?

      0
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      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 13 августа 2017, 20:03

      Поначалу злил этот гад, а сейчас просто пофиг на него.

      2
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      Рейтинг: +427

      policepnz 13 августа 2017, 17:38

      кто берет у него.. вью ... моисеев?)

      2
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      Рейтинг: +5079

      prezent2017 13 августа 2017, 17:30

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      Мы говорим Червиченко, подразумеваем Спартак.
      Мы говорим Спартак, подразумеваем Червиченко.

      -4
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      Рейтинг: +12331

      Вомбат 13 августа 2017, 16:56

      Этот человек ненавидит свой бывший клуб, как сбежавшую жену. Называть чемпионские голы нелепыми и вообще глупо, а уж про голы Глушакова так сказать - это надо было очень хотеть, чтобы они не залетели. Конечно, в пользу Спартака сыграло стечение обстоятельств: кокаин Еременко, перелеты в Бразилию, выбившие из колеи Жулиано, и многое другое. Но дело в том, что в этой ситуации шансы обойти Зенит и ЦСКА были наивысшими именно у Спартака, а не у Краснодара и не у Локомотива. Спартак был лучше и стал чемпионом вполне заслуженно. Но в этом году, я уверен, золото возьмет Зенит.

      5
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      Рейтинг: +5462

      SPACE TRUCKIN > Вомбат 13 августа 2017, 23:13

      при таких вливаниях не стать первым - грех...всё несправедливо - почему газпром не спонсирует все клубы в равных долях?Вот была б заруба...

      0
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      Рейтинг: +2934

      +50/-50 13 августа 2017, 16:10

      - "В прошлом году сломались все конкуренты, и нелепые голы подняли «Спартак» к вершине".
      Оказывается дело не в мастерстве футболистов, не в мудрости тренерского штаба, не в желании стать чемпионами, - а всего лишь в нелепых голах? Так бывший "презик" не имеет права говорить. Хотя бы потому, что он спартаковец.

      2
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      Рейтинг: +528

      Dguffin > +50/-50 13 августа 2017, 16:32

      То есть по твоей логике, если человек президент клуба, он должен всегда его восхвалять. даже если тот с голой задницей по площади бегает? Очень нелепый аргумент.

      Если бы нынешний Спартак было за что хвалить, я думаю он бы это сказал. А сейчас видна явная стагнация и местами регресс. Это как всё равно что если бы Мутко стал заявлять что текущая крыша стадиона Зенит - удачная маркетинговая находка. Ну смешно же.

      2
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      Рейтинг: +3951

      Kollljan > Dguffin 13 августа 2017, 16:57

      Приятно читать комментарии образованного человека.

      -3
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      Рейтинг: -4772

      карасевщина 13 августа 2017, 15:57

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      на знаю все равно продолжают на автомает левые пенки рисовать сраму, в тот раз за пилипчучку нарколыгу дохлую отдали память

      -4
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      Рейтинг: +463

      Vratarь 13 августа 2017, 15:40

      Следует признать, что пару лет у нас не было такого чемпионата. Несколько команд выжимают из себя по максимуму: в "Зените" закончился многолетний бардак, в "Локомотиве" чёрная вдова наконец-то вернула всё создателю, чечены всё острее точат древний клинок, ну и казачки по-прежнему не хотят в эмигра... своё прошлое. И на этом фоне просто так ни "Спартаку", ни ЦСКА никто лидерство не отдаст, как в последние пару сезонов.

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