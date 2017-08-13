Асхабадзе: «Склонен думать и верить, что Глушаков останется в «Спартаке»

Бывший генеральный директор «Спартака» Роман Асхабадзе выразил мнение, что полузащитник красно-белых Денис Глушаков останется в команде и продлит контракт с клубом.

Ранее сообщалось, что 30-летний россиянин не может договориться с руководством москвичей о новом соглашении и требует повышения зарплаты.

«Сам Глушаков не раз отмечал, что «Спартак» стал для него родным, а я, со своей стороны, могу сказать, что вообще не вижу, куда он мог бы уйти в принципе. Поэтому склонен думать и верить: игрок останется. Но, исходя из своей практики, могу сказать, что периоды, когда ведутся переговоры о продлении соглашения игрока, психологически будут влиять на любого. И говорить, мол, футболист опустил руки или выжидает чего-то – неправильно.

Каждый из нас хочет быть уверен в своем будущем, и чем дольше неопределенность затягивается, тем тяжелее становится. Но раз сам Глушаков называл себя спартаковцем до мозга костей, то, думаю, стороны придут к соглашению, вопрос только во времени. И чем раньше вопрос решится, тем будет лучше для футболиста и клуба», – сказал Асхабадзе.