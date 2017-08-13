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  • Асхабадзе: «Склонен думать и верить, что Глушаков останется в «Спартаке»

Асхабадзе: «Склонен думать и верить, что Глушаков останется в «Спартаке»

13 августа 2017, 00:28
7

Бывший генеральный директор «Спартака» Роман Асхабадзе выразил мнение, что полузащитник красно-белых Денис Глушаков останется в команде и продлит контракт с клубом.

Ранее сообщалось, что 30-летний россиянин не может договориться с руководством москвичей о новом соглашении и требует повышения зарплаты.

«Сам Глушаков не раз отмечал, что «Спартак» стал для него родным, а я, со своей стороны, могу сказать, что вообще не вижу, куда он мог бы уйти в принципе. Поэтому склонен думать и верить: игрок останется. Но, исходя из своей практики, могу сказать, что периоды, когда ведутся переговоры о продлении соглашения игрока, психологически будут влиять на любого. И говорить, мол, футболист опустил руки или выжидает чего-то – неправильно.

Каждый из нас хочет быть уверен в своем будущем, и чем дольше неопределенность затягивается, тем тяжелее становится. Но раз сам Глушаков называл себя спартаковцем до мозга костей, то, думаю, стороны придут к соглашению, вопрос только во времени. И чем раньше вопрос решится, тем будет лучше для футболиста и клуба», – сказал Асхабадзе.

Источник: «Матч ТВ»
Россия. Премьер-лига Спартак Глушаков Денис Асхабадзе Роман
Комментарии (7)
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Супермачо
1502575092
Какая на хрен неопределенность? Впереди 2 года контракта. Играть надо, а не повышенную пенсию выторговывать. Или надо дать волшебного пенделя для прояснения ситуации.
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prezent2017
1502575699
Федун знает, что Глушак больше никому не нужен, вот и не торопится повышать. Жмот!
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Tostao
1502576247
Нах, вообще, спрашивают мнение бывшего сутенёра, волею судеб оказавшегося гендиром в "Спартаке". Больше журналюгам спрашивать не у кого?
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Небесная
1502577250
А что, на Глушакова спрос есть?
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serppion
1502582622
Боже упаси! Пусть уходит.
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Duken
1502596631
Сервант не выдержал единственный трофей
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