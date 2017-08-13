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    Асхабадзе: «Склонен думать и верить, что Глушаков останется в «Спартаке»

    Бывший генеральный директор «Спартака» Роман Асхабадзе выразил мнение, что полузащитник красно-белых Денис Глушаков останется в команде и продлит контракт с клубом.

    Ранее сообщалось, что 30-летний россиянин не может договориться с руководством москвичей о новом соглашении и требует повышения зарплаты.

    «Сам Глушаков не раз отмечал, что «Спартак» стал для него родным, а я, со своей стороны, могу сказать, что вообще не вижу, куда он мог бы уйти в принципе. Поэтому склонен думать и верить: игрок останется. Но, исходя из своей практики, могу сказать, что периоды, когда ведутся переговоры о продлении соглашения игрока, психологически будут влиять на любого. И говорить, мол, футболист опустил руки или выжидает чего-то – неправильно.

    Каждый из нас хочет быть уверен в своем будущем, и чем дольше неопределенность затягивается, тем тяжелее становится. Но раз сам Глушаков называл себя спартаковцем до мозга костей, то, думаю, стороны придут к соглашению, вопрос только во времени. И чем раньше вопрос решится, тем будет лучше для футболиста и клуба», – сказал Асхабадзе.

    Источник: «Матч ТВ»

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    13.08.2017 00:28
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    Комментарии7
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      Рейтинг: +6

      Duken 13 августа 2017, 06:57

      Сервант не выдержал единственный трофей

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +3795

      serppion 13 августа 2017, 03:03

      Боже упаси! Пусть уходит.

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +664

      Небесная 13 августа 2017, 01:34

      А что, на Глушакова спрос есть?

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +1687

      Tostao 13 августа 2017, 01:17

      Нах, вообще, спрашивают мнение бывшего сутенёра, волею судеб оказавшегося гендиром в "Спартаке". Больше журналюгам спрашивать не у кого?

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +5079

      prezent2017 13 августа 2017, 01:08

      Федун знает, что Глушак больше никому не нужен, вот и не торопится повышать. Жмот!

      0
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      Рейтинг: +2567

      АЛЕКС 58 > prezent2017 13 августа 2017, 15:06

      А за что повышать? Он кто? Черенков,Тихонов? Зенит предложит 3 ляма,и будет пиздеть,что всю жизнь мечтал быть в Зените! Проститут!!!

      0
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      Рейтинг: +1495

      Супермачо 13 августа 2017, 00:58

      Какая на хрен неопределенность? Впереди 2 года контракта. Играть надо, а не повышенную пенсию выторговывать. Или надо дать волшебного пенделя для прояснения ситуации.

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