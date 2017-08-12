Рейнгольд: «Когда «Спартак» будет в форме? Никогда»

Футбольный эксперт Валерий Рейнгольд поделился мнением о состоянии «Спартака» в нынешнем сезоне.

На данный момент московский клуб расположился на восьмом месте в турнирной таблице РФПЛ, по два раза выиграв, проиграв и сыграв вничью.

– С самого начала сезона вы говорили, что спартаковцы не в форме. Скоро Лига чемпионов. Лучше готовыми они не будут. Потом зима. Возобновление сезона. Опять будут не в форме. Окончание сезона – устанут. Когда же «Спартак» будет в форме?

– Никогда. Или в декабре. Не доработаешь на сборах – получишь по ушам.