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    Рейнгольд: «Когда «Спартак» будет в форме? Никогда»

    Футбольный эксперт Валерий Рейнгольд поделился мнением о состоянии «Спартака» в нынешнем сезоне.

    На данный момент московский клуб расположился на восьмом месте в турнирной таблице РФПЛ, по два раза выиграв, проиграв и сыграв вничью.

    – С самого начала сезона вы говорили, что спартаковцы не в форме. Скоро Лига чемпионов. Лучше готовыми они не будут. Потом зима. Возобновление сезона. Опять будут не в форме. Окончание сезона – устанут. Когда же «Спартак» будет в форме?

    – Никогда. Или в декабре. Не доработаешь на сборах – получишь по ушам.

    Источник: «Советский спорт»

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    12.08.2017 23:49
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    Комментарии17
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      Рейтинг: +6309

      порт 13 августа 2017, 13:58

      А по ушам они уже получили на Крестовском.

      0
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      Рейтинг: +3075

      BAIv 13 августа 2017, 13:46

      до игры с Зенитом порвем всех на тряпки, а после двух проигранных игр клуб впал в немилость и типо всё приехали

      1
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      Рейтинг: +966

      Микояновский мясокомбинат 13 августа 2017, 10:46

      Так это и есть нормальная форма сраптака... ))))

      3
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      Рейтинг: +1430

      DZHEK_VOROBEY1987 13 августа 2017, 10:41

      Да пошёл бы ты в жопу старый хер.

      0
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      Рейтинг: +11239

      alp 13 августа 2017, 10:24

      Вспоминается вью этого старика перед игрой с Зенитом)) теперь регулярно и зло поливает своих говном)))

      2
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      Рейтинг: +876

      Вадим 1972 13 августа 2017, 09:56

      Не знаю, что будет дальше, но пока Спартак играет просто ужасно.
      Надо что то менять и чем быстрей, тем лучше.

      2
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      Рейтинг: +1710

      Sviro 13 августа 2017, 08:10

      Спартак замарал свою форму договорняком майским с Арсеналом. От Крыльев ему конечно спасибо, но чести он лишился. Как закончил прошлый сезон проигрышем, так и начал новый позорно. Даже Арсеналу по сумме двух встреч уступил 2 - 3. Забыть надо спартаку про чемпионство, как кошмарный сон! Поздравляю с поражением очередным.

      4
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      Рейтинг: +75

      Pirboy71 13 августа 2017, 08:02

      Честное слово, Валерий Леонидович вы уже достали всех своей Спартаком. Всё продаётся и покупается? а "НЕТУШКИ".
      Скоро ЛЧ :)))))))

      0
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      Рейтинг: +12

      dennkir 13 августа 2017, 02:58

      Пищевик на положенном месте, так что все норм)

      8
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      Рейтинг: +762

      sprint5 13 августа 2017, 00:25

      проигравшие всегда виноваты

      1
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      Рейтинг: +5079

      prezent2017 > sprint5 13 августа 2017, 01:09

      Часто проигравшие.

      2
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