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Рейнгольд: «Когда «Спартак» будет в форме? Никогда»

12 августа 2017, 23:49
16

Футбольный эксперт Валерий Рейнгольд поделился мнением о состоянии «Спартака» в нынешнем сезоне.

На данный момент московский клуб расположился на восьмом месте в турнирной таблице РФПЛ, по два раза выиграв, проиграв и сыграв вничью.

– С самого начала сезона вы говорили, что спартаковцы не в форме. Скоро Лига чемпионов. Лучше готовыми они не будут. Потом зима. Возобновление сезона. Опять будут не в форме. Окончание сезона – устанут. Когда же «Спартак» будет в форме?

– Никогда. Или в декабре. Не доработаешь на сборах – получишь по ушам.

Источник: «Советский спорт»
Россия. Премьер-лига Спартак Рейнгольд Валерий
Комментарии (16)
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Krasnodar 123
1502571062
ВЗДОРНЫЙ СТАРИК!
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мы_не_рабы
1502571332
Не кривите душой ветеран! Летний перерыв в РФПЛ так, для галочки. Команды ещё не успели растерять форму. Основная подготовка будет зимой. А Спартак слишком долго праздновал победу.
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acer2003
1502571638
Ещё недавно пел другие песни ))
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cska-62
1502571851
Да разыграется "Спартак". Провалы у него были и в прошлом чемпионском сезоне. А у кого их не бывает? Нужно разбираться, в чём дело, а не кудахтать!!!
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dennkir
1502582282
Пищевик на положенном месте, так что все норм)
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Sviro
1502601024
Спартак замарал свою форму договорняком майским с Арсеналом. От Крыльев ему конечно спасибо, но чести он лишился. Как закончил прошлый сезон проигрышем, так и начал новый позорно. Даже Арсеналу по сумме двух встреч уступил 2 - 3. Забыть надо спартаку про чемпионство, как кошмарный сон! Поздравляю с поражением очередным.
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Вадим 1972
1502607387
Не знаю, что будет дальше, но пока Спартак играет просто ужасно. Надо что то менять и чем быстрей, тем лучше.
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alp
1502609041
Вспоминается вью этого старика перед игрой с Зенитом)) теперь регулярно и зло поливает своих говном)))
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DZHEK_VOROBEY1987
1502610063
Да пошёл бы ты в жопу старый хер.
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Микояновский мясокомбинат
1502610410
Так это и есть нормальная форма сраптака... ))))
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