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    Игроки «Тоттенхэма» недовольны трансферной политикой клуба

    Как сообщают в Англии, многие футболисты лондонского «Тоттенхэма» поддерживают защитника команды Дэнни Роуза, который ранее критически высказался о трансферной политике клуба. Напомним, что «шпоры» за все лето не усилились ни одним новичком.

    При этом нужно отметить, что «Тоттенхэм» расстался с защитником Кайлом Уокером, ушедшим в «Манчестер Сити». За него лондонцы получили 54 миллиона фунтов стерлингов, которые, соответственно, пока не тратятся.

    Ближайший матч «шпоры» проведут 13 августа в гостях против «Ньюкасла».

    Источник: The Times

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    11.08.2017 13:26
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +4408

      hevbn 28 11 августа 2017, 13:44

      Ну Леви известный же представитель той группы людей которые традиционно болеют за Тоттенхэм ,а они как известно люди прижимистые . Так что не удивительно, что шпоры идут поперек тенденциям в АПЛ , покупать все что может попадать по мячу.

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      Рейтинг: -4772

      карасевщина > dinar7777dinar 11 августа 2017, 15:15

      ну ты сравнил англию частный клуб и гинеровский мешок который ходит в лч только для того чтобы отбить бабки за судей продвинувших их в лч эту же

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