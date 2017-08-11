Игроки «Тоттенхэма» недовольны трансферной политикой клуба

Как сообщают в Англии, многие футболисты лондонского «Тоттенхэма» поддерживают защитника команды Дэнни Роуза, который ранее критически высказался о трансферной политике клуба. Напомним, что «шпоры» за все лето не усилились ни одним новичком.

При этом нужно отметить, что «Тоттенхэм» расстался с защитником Кайлом Уокером, ушедшим в «Манчестер Сити». За него лондонцы получили 54 миллиона фунтов стерлингов, которые, соответственно, пока не тратятся.

Ближайший матч «шпоры» проведут 13 августа в гостях против «Ньюкасла».