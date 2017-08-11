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    Венгер убежден, что скоро в АПЛ будут появляться главные тренеры женского пола

    Главный тренер английского «Арсенала» Арсен Венгер поделился мнением по поводу вхождения в большой футбол женщин-тренеров. По словам француза, со временем это станет обыденной практикой.

    «Уверен, что в ближайшее время и в АПЛ будут появляться тренеры женского пола. Прогресс идет таким образом, что через лет десять уже не будет надобности обладать глубоким пониманием футбола. Все будет определять технологический анализ, высокие технологии. В каждой команде будет работать большое количество ученых», – считает специалист.

    Напомним, что сейчас выступающий во французской Лиге 2 «Клермон» возглавляет женщина.

    Источник: Telegraph.co.uk

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    11.08.2017 13:07
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    Комментарии5
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      Рейтинг: +8028

      cska-62 11 августа 2017, 20:00

      А мужчины станут рожать и уходить в декрет...? Нет, Арсен! Скоро всё это безумие закончится. "Kinder, Küche, Kirche, Kleider"! (нем. «Дети, кухня, церковь, наряды»). В тех видах деятельности, где возможно по физиологическим параметрам конкуренция с мужчинами, то пусть дерзают на здоровье! Вот только кроме Юдит Полгар в сотню сильнейших шахматистов мира никто более из женщин не входит! И пусть она по рейтингу ЭЛО в середине сотни, но уважения заслуживает! Как и легендарная когда-то Вера Менчик, уроженка Москвы, погибшая в 1944 году в Лондоне от разрыва "Фау-1".

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      Рейтинг: +1843

      Kulimen 11 августа 2017, 17:21

      И будут признаваться,что они лесбухи.

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      Рейтинг: +24829

      dok66 11 августа 2017, 16:05

      Что-то Венгер загнул насчет "глубокого понимания футбола" . На поле вообще-то не роботы играют . Или он сам себя пиарит , что с его уходом из футбола , футбол станет просто киберфутболом ?

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      Рейтинг: +7710

      mihail200606 11 августа 2017, 15:24

      Ладно, если правда женщины. А то с их тенденциями будут скоро тренеры типа кончиты вурст..

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      Рейтинг: +86

      Хотел же ставить на ничью 11 августа 2017, 15:09

      и нафига

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