Венгер убежден, что скоро в АПЛ будут появляться главные тренеры женского пола

Главный тренер английского «Арсенала» Арсен Венгер поделился мнением по поводу вхождения в большой футбол женщин-тренеров. По словам француза, со временем это станет обыденной практикой.

«Уверен, что в ближайшее время и в АПЛ будут появляться тренеры женского пола. Прогресс идет таким образом, что через лет десять уже не будет надобности обладать глубоким пониманием футбола. Все будет определять технологический анализ, высокие технологии. В каждой команде будет работать большое количество ученых», – считает специалист.

Напомним, что сейчас выступающий во французской Лиге 2 «Клермон» возглавляет женщина.