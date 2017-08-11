Венгер убежден, что скоро в АПЛ будут появляться главные тренеры женского пола

А мужчины станут рожать и уходить в декрет...? Нет, Арсен! Скоро всё это безумие закончится. "Kinder, Küche, Kirche, Kleider"! (нем. «Дети, кухня, церковь, наряды»). В тех видах деятельности, где возможно по физиологическим параметрам конкуренция с мужчинами, то пусть дерзают на здоровье! Вот только кроме Юдит Полгар в сотню сильнейших шахматистов мира никто более из женщин не входит! И пусть она по рейтингу ЭЛО в середине сотни, но уважения заслуживает! Как и легендарная когда-то Вера Менчик, уроженка Москвы, погибшая в 1944 году в Лондоне от разрыва "Фау-1".
Главный тренер английского «Арсенала» Арсен Венгер поделился мнением по поводу вхождения в большой футбол женщин-тренеров. По словам француза, со временем это станет обыденной практикой.
«Уверен, что в ближайшее время и в АПЛ будут появляться тренеры женского пола. Прогресс идет таким образом, что через лет десять уже не будет надобности обладать глубоким пониманием футбола. Все будет определять технологический анализ, высокие технологии. В каждой команде будет работать большое количество ученых», – считает специалист.
Напомним, что сейчас выступающий во французской Лиге 2 «Клермон» возглавляет женщина.