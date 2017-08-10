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    Маркеса связывают с наркобизнесом. «Спартак» близок к покупке Гарая. Дайджест событий дня

    Рафаэль Маркес отрицает связь с наркобизнесом

    Бывший футболист «Барселоны» Рафаэль Маркес, которого обвиняют в связи с наркобароном Раулем Флоресом Эрнандесом, отказывается признавать свою вину. О характере предъявляемого мексиканцу обвинения «Бомбардир» писал ранее. «Только недавно я узнал, что в США проводится очередное расследование преступлений, связанных с наркотрафиком. В связи с незаконной организацией обвиняют и меня. Я полностью отрицаю свою причастность к подобного рода делам. Уже сейчас начата работа с моими адвокатами, которые сделают все, чтобы опровергнуть все озвученные факты», – приводит слова спортсмена ESPN.

    Веллитон хочет вернуться в РФПЛ

    Бывший нападающий московского «Спартака» Веллитон покинул турецкий «Кайсериспор» и заявил о своем желании продолжить карьеру в России. Напомним, что бразилец покинул клуб из Турции ввиду невыплаты ему заработной платы. «Посредством вмешательства ФИФА мой контракт с «Кайсериспором» расторгнут. Теперь нужно думать о будущем. На меня уже выходили из России, Японии и Саудовской Аравии. Если говорить конкретно про РФПЛ, то я бы хотел вернуться туда, поскольку знаю чемпионат и страну», – приводит слова Веллитона Terra Brasil.

    Клуб из Китая готов платить Фарфану 8 миллионов в год

    Нападающий «Локомотива» Джефферсон Фарфан может продолжить карьеру в Китае. В услугах перуанского футболиста заинтересован «Шанхай Шэньхуа». Как сообщает Bolavip, заработная плата 32-летнего форварда в китайском клубе будет составлять 8 миллионов евро в год. Напомним, что Фарфан перешел в «Локомотив» зимой 2017 года. В нынешнем сезоне чемпионата России игрок забил один гол в четырех матчах.

    Источник: Мбаппе переходит в «ПСЖ» за 160 миллионов

    Нападающий «Монако» Килиан Мбаппе находится в стадии трансфера в парижский «ПСЖ». Клубы уже уладили все детали и обмениваются необходимыми документами. Стоимость перехода составит 160 миллионов евро, не считая бонусов. Контракт форварда с новым клубом должен быть подписан в ближайшее время. Ранее стало известно, что сам футболист дал согласие на смену клуба. В прошлом сезоне Лиги 1 Мбаппе провел 28 матчей, забил 15 голов и сделал шесть результативных передач.

    Панюков перешел из «Атлантаса» в «Зенит»

    Нападающий Андрей Панюков, проходивший предсезонную подготовку в составе санкт-петербургского «Зенита», покидает литовский «Атлантас» и становится игроком сине-бело-голубых. Об этом сообщает прибалтийский клуб. Вероятным местом выступлений форварда будет вторая команда «Зенита», выступающая в ФНЛ. В течение своей карьеры 22-летний игрок больше всего матчей провел за французский «Аяччо», за который выступал с 2015 по 2016 годы. За французов Панюков сыграл 23 поединка и забил шесть голов.

    «Торино» арендует Ринкона, которым интересовались «Зенит» и «Спартак»

    Полузащитник «Ювентуса» Томас Ринкон может перебраться в «Торино», сообщает журналист Джанлука ди Марцио. Клубы провели переговоры относительно такого трансфера и достигли договоренности. Речь идет об аренде 29-летнего футболиста за 2 миллиона евро. После завершения договора «Торино» получит право выкупа венесуэльского футболиста за 7 миллионов евро, если тот проведет определенное количество матчей. Известно, что в услугах Ринкона проявляли заинтересованность «Зенит» и «Спартак».

    Источник: Гарай перейдет в «Спартак» и будет получать 5 миллионов в год

    Защитник «Валенсии» Эсекьель Гарай договорился со «Спартаком» об условиях личного контракта. Об этом сообщило испанское издание AS. Согласно источнику, годовая зарплата футболиста составит 5 миллионов евро. AS уточнило, что переговоры между клубами еще не завершены. Сумма возможной сделки оценивается в 20 миллионов евро. Гарай пополнил состав «летучих мышей» в августе 2016 года, перейдя из «Зенита» за 24 миллиона евро. В питерском клубе игрок сборной Аргентины провел два сезона, дважды выиграв Суперкубок России, по одному разу – чемпионат и Кубок страны.

    Фото: globallookpress.com

    Источник: Бомбардир.ру

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    10.08.2017 20:30
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    Комментарии9
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      Рейтинг: +1639

      dendiesel 11 августа 2017, 11:04

      Веллитон играть не будет, ему бабло нужно!!! нефиг ему в России играть!

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      Рейтинг: +476

      Igor Belousov 11 августа 2017, 10:10

      гарай давай выиграй спартаку лч

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      Рейтинг: +816

      diktatop 11 августа 2017, 09:39

      Велик ждем в рфпл) поможешь уралу или уфе

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      Рейтинг: -101

      polyshuk23 11 августа 2017, 08:06

      Начнем с того ,что неймар сам выкупил у барсов свой контракт и заплатил 222 миллиона

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      Рейтинг: +233

      igormaddog 11 августа 2017, 03:49

      Веллитон в Россию за денежкой хочет,а не играть!!!Гарай в Спартаке?Ну удачи ему!!!ПСЖ походу конкретно на ЛЧ настроился!!!

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      Рейтинг: +9

      ree466 11 августа 2017, 02:17

      интересные новости!

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      Рейтинг: +2934

      +50/-50 10 августа 2017, 23:37

      222 за Неймара.
      160 за Мбаппе.
      Не слабая касса у этого ПСЖ. Если бы так тратились московские Динамики, их бы с г@вном смешали.
      Да, что положено Юпитеру, не положено быку.

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      Рейтинг: +443

      foreverorthodox > +50/-50 11 августа 2017, 06:37

      У ПСЖ хозяева шейхи, они деньгами сорят

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      Рейтинг: +157

      ADmira1 10 августа 2017, 23:20

      Так странно осознавать, что за переход футболистов готовы платить такое громадное количество денег в то время, как многие люди каждый день просто банально не могут позволить себе есть нормальную еду, собирают деньги (несравнимые с этими) на лечение и т.д. Этому миру рано или поздно должен придти конец. Всё летит в ебеня.

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