Тошич оценил назначение Илича в «Пари НН» – они вместе играли

Бывший игрок ЦСКА Зоран Тошич отреагировал на назначение Саши Илича на пост главного тренера «Пари НН».

Сербы играли вместе за «Партизан».

«Мы с Сашей провели 2-2,5 года вместе, когда он заканчивал карьеру, последние его два сезона. Я помню, что он был одним из величайших игроков за всю историю «Партизана», самая большая легенда, хороший футболист и человек. Я верю, что у него все получится как у тренера. Я помню его как футболиста, он был одним из самых умных игроков, с которым я играл.

Так что сразу было понятно, что как тренер он тоже добьется хороших успехов, со всеми командами, которые он тренировал, практически получилось хорошо. Конечно, я сказал ему все самое хорошее про чемпионат России, что это хороший шанс проявить себя, показать весь свой опыт, что для него это только начало в России. Я знаю его характер, сколько он знает про футбол, сколько отдает себя, не сомневаюсь, что все получится», – сказал Тошич.