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    • Тошич оценил назначение Илича в «Пари НН» – они вместе играли

    Тошич оценил назначение Илича в «Пари НН» – они вместе играли

    Бывший игрок ЦСКА Зоран Тошич отреагировал на назначение Саши Илича на пост главного тренера «Пари НН».

    «Мы с Сашей провели 2-2,5 года вместе, когда он заканчивал карьеру, последние его два сезона. Я помню, что он был одним из величайших игроков за всю историю «Партизана», самая большая легенда, хороший футболист и человек. Я верю, что у него все получится как у тренера. Я помню его как футболиста, он был одним из самых умных игроков, с которым я играл.

    Так что сразу было понятно, что как тренер он тоже добьется хороших успехов, со всеми командами, которые он тренировал, практически получилось хорошо. Конечно, я сказал ему все самое хорошее про чемпионат России, что это хороший шанс проявить себя, показать весь свой опыт, что для него это только начало в России. Я знаю его характер, сколько он знает про футбол, сколько отдает себя, не сомневаюсь, что все получится», – сказал Тошич.

    • Илич сменил Сергея Юрана, которого клуб уволил после 6 поражений подряд.
    • 46-летний серб ранее работал в греческом «Атромитосе», софийском ЦСКА, «Чукаричках» и сборной Сербии разных возрастов.

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    Источник: ТАСС

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    04.05.2024 23:24
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    Комментарии (1)
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    Алексей З
    1714881241
    Ну а что хотели услышать от друга и соотечественника ? Только слова поддержки. Так и с Оличем было , когда в ЦСКА приходил и все помнят чем это закончилось. Повторю , после Спартака , пожелаем НН и Иличу удачи .
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