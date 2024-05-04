Булыкин вступился за Опейкину после критики Тихонова

Бывший нападающий сборной России Дмитрий Булыкин отреагировал на критику главного тренера «Енисея» Андрея Тихонова в адрес женщины-судьи Веры Опейкиной. Он работала на матче 28-го тура Первой лиги, в котором красноярцы в гостях проиграли 0:3 «СКА-Хабаровск».
«На судей вообще нельзя наезжать. Мы знаем, что бывают ошибки, но если ты проиграл 0:3, то можно и на судью, и на мяч ругаться. Я не видел игру, может быть там три пенальти было. Поэтому надо смотреть матч, а то, что судила женщина-судья, я не могу никак оценить еe работу, так как не видел игру. В принципе, оценку арбитру дают судейский корпус», – сказал Булыкин.
- Тихонова за критику Опейкиной отстранили на 5 матчей Первой лиги, 2 из которых – условно.
- Главный тренер «Енисея» после того матча перечислил ошибочные, по его мнению, решения Опейкиной, а также сказал: «Почему именно сюда назначают женщину? Ну назначьте ее на матч «Химок» с «Родиной» или отправьте ее, я не знаю там, в Махачкалу. Пускай тренируется… Не надо на нас тренироваться! Тренируйтесь на женщинах, тренируйтесь на детях».