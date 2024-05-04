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    Булыкин вступился за Опейкину после критики Тихонова

    Бывший нападающий сборной России Дмитрий Булыкин отреагировал на критику главного тренера «Енисея» Андрея Тихонова в адрес женщины-судьи Веры Опейкиной. Он работала на матче 28-го тура Первой лиги, в котором красноярцы в гостях проиграли 0:3 «СКА-Хабаровск».

    «На судей вообще нельзя наезжать. Мы знаем, что бывают ошибки, но если ты проиграл 0:3, то можно и на судью, и на мяч ругаться. Я не видел игру, может быть там три пенальти было. Поэтому надо смотреть матч, а то, что судила женщина-судья, я не могу никак оценить еe работу, так как не видел игру. В принципе, оценку арбитру дают судейский корпус», – сказал Булыкин.

    • Тихонова за критику Опейкиной отстранили на 5 матчей Первой лиги, 2 из которых – условно.
    • Главный тренер «Енисея» после того матча перечислил ошибочные, по его мнению, решения Опейкиной, а также сказал: «Почему именно сюда назначают женщину? Ну назначьте ее на матч «Химок» с «Родиной» или отправьте ее, я не знаю там, в Махачкалу. Пускай тренируется… Не надо на нас тренироваться! Тренируйтесь на женщинах, тренируйтесь на детях».

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    Источник: «Евро-Футбол.Ру»

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    04.05.2024 19:34
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    Комментарии (1)
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    Бриг
    1714853696
    Не видел. Вся информация. Булыкин каким был. таким остался.
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