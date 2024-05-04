Булыкин вступился за Опейкину после критики Тихонова

Бывший нападающий сборной России Дмитрий Булыкин отреагировал на критику главного тренера «Енисея» Андрея Тихонова в адрес женщины-судьи Веры Опейкиной. Он работала на матче 28-го тура Первой лиги, в котором красноярцы в гостях проиграли 0:3 «СКА-Хабаровск».

«На судей вообще нельзя наезжать. Мы знаем, что бывают ошибки, но если ты проиграл 0:3, то можно и на судью, и на мяч ругаться. Я не видел игру, может быть там три пенальти было. Поэтому надо смотреть матч, а то, что судила женщина-судья, я не могу никак оценить еe работу, так как не видел игру. В принципе, оценку арбитру дают судейский корпус», – сказал Булыкин.