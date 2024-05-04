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    Адиев прокомментировал победу «Ахмата» над «Краснодаром»

    Главный тренер «Ахмата» Магомед Адиев высказался о победе над «Краснодаром» (1:0) в 27-м туре РПЛ.

    – Четвертая победа подряд. В чем главный секрет успеха? Стало ли ключевым возвращение к схеме с четырьмя защитниками?

    – Дело не в схеме. Даже сегодня номинально мы выглядели в три центральных, но у нас фланг Лукаса выше играл. Гибридная была (схема) – четыре защитника плюс он край.

    Какую бы схему ты ни выстроил, если нет коллектива и раздевалки, ты ничего никогда не добиваешься. Залог успеха – мы объединились вокруг команды. Каждый убрал личные амбиции далеко назад ради достижения командного результата.

    – У Конате четвертый гол после того, как вы возглавили команду. Вы поменяли его роль на поле?

    – За столь короткий срок тяжело что‑то глобально поменять. Я ему ставлю задачи, указываю зону, где он должен находиться. Он парень восприимчивый, слышит и выполняет то, что его просит тренерский штаб, из‑за этого и приходят голы.

    «Ахмат» идет на десятом месте. Не чувствуете, что будет сложно настроить команду на оставшиеся матчи?

    – Сложности не вижу. Она была после 1:7 от «Балтики». Сейчас, когда есть позитив, когда ребята верят в себя, в партнеров и в то, что мы делаем, сложностей не будет. Это футбол, мы можем и проиграть, и выиграть. Можно уже констатировать факт, что это команда и мы едины.

    • В следующем туре грозненцы сыграют с «Крыльями Советов» (10 мая).
    • Адиев принял команду в апреле.
    • Также он тренирует сборную Казахстана.

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    Источник: «Матч ТВ»

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    04.05.2024 22:05
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    Комментарии (2)
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    WILDLING_HRUNDEL
    1714853442
    Ахмат сила
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    Томик
    1714854025
    молодцы
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