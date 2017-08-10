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Бубнов полагает, что для ЦСКА наступают тяжелые времена

10 августа 2017, 16:08
12

Известный футбольный эксперт Александр Бубнов дал комментарий по итогам матча пятого тура РФПЛ между «Тосно» и московским ЦСКА (1:2). По мнению экс-защитника московских «Спартака» и «Динамо», у армейцев впереди непростые времена.

«Как сказал Виктор Гончаренко, все изменения в стартовом составе были связаны с ротацией. Алан Дзагоев набирает форму и просто не выдерживает такой график, на скамейке остались Георгий Щенников, Понтус Вернблум, Витиньо.

В нынешней ситуации москвичам кровь из носу нужно было брать три очка при минимуме затраченных сил. ЦСКА пошел по тому же пути, что и «Спартак», но у красно-белых куда больше возможностей для ротации. Армейцы попросту не в состоянии заменить трех из четырех защитников без серьезной потери в качестве.

При этом им нужно думать не только о дерби, но и о предстоящих матчах в квалификации Лиги чемпионов. В целом у команды уже нет такого запаса прочности, как в прошлых сезонах, и для нее наступили тяжелые времена. В условиях ограниченной обоймы вероятность потери очков и вылета из квалификации возрастает. Так что много для ЦСКА будет зависеть от тактики», – заявил Бубнов.

Дерби ЦСКА – «Спартак» состоится 12 августа на «ВЭБ Арене» и начнется в 17:30 по Москве.

Источник: Sportbox.ru
Россия. Премьер-лига ЦСКА Бубнов Александр
Комментарии (12)
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zatonn
1502370681
Всё у ЦСКА будет нормально. Если только не будут мешать работать Виктору Гончаренко!
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almanev
1502371187
Кони, можете не ссать, если бубнов вангует тяжелые времена, то все наоборот будет хорошо
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Чермындыр
1502377345
Хорош пургу гнать. При Пельмешке вообще никто не знал слова ротация и играли. Если бы Слуц остался бы тренером ЦСКА с Тосно играли бы все - и Вернблум и Витинье и Дзага - очкобол просто обоссался бы от страха, что может не взять три очка и выставил бы основу. Так что нормально все. Со Спартаком сыграют по максимуму, а с Янгбойз на выезде будут сидеть на своей половине поля и бегать в контратаки
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gennadiy
1502377914
Похоже,да.А жаль...
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dok66
1502378457
ЦСКА все последние сезоны играл в такой ситуации : короткая скамейка , травмы ведущих игроков .. и тд. Он закален , и никто его не сломает !
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Сибирь за Спартак
1502378994
Времена всегда тяжелые, а вот насколько - посмотрим в субботу.
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EcioAuditore
1502381609
И что Слуцкий до этого максимум 14 человек за сезон выпускал на поле и ничего трофеев нормально собрал, а Бубнов достал ересь нести!
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Steem
1502386681
ЦСКА похож на Милан последних 5-ти лет, только свободных агентов не берет, вообще никого не берут, кого подписали в ЦСКА в это ТО?!
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FERZZ
1502388185
ЦСКА не привыкать к трудным временам, они начались с того момента когда Вагнер Лав хандрить начал, а потом ушел!
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KorolShut
1502388648
за спартак за свой переживай
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