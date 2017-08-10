Бубнов полагает, что для ЦСКА наступают тяжелые времена

Известный футбольный эксперт Александр Бубнов дал комментарий по итогам матча пятого тура РФПЛ между «Тосно» и московским ЦСКА (1:2). По мнению экс-защитника московских «Спартака» и «Динамо», у армейцев впереди непростые времена.

«Как сказал Виктор Гончаренко, все изменения в стартовом составе были связаны с ротацией. Алан Дзагоев набирает форму и просто не выдерживает такой график, на скамейке остались Георгий Щенников, Понтус Вернблум, Витиньо.

В нынешней ситуации москвичам кровь из носу нужно было брать три очка при минимуме затраченных сил. ЦСКА пошел по тому же пути, что и «Спартак», но у красно-белых куда больше возможностей для ротации. Армейцы попросту не в состоянии заменить трех из четырех защитников без серьезной потери в качестве.

При этом им нужно думать не только о дерби, но и о предстоящих матчах в квалификации Лиги чемпионов. В целом у команды уже нет такого запаса прочности, как в прошлых сезонах, и для нее наступили тяжелые времена. В условиях ограниченной обоймы вероятность потери очков и вылета из квалификации возрастает. Так что много для ЦСКА будет зависеть от тактики», – заявил Бубнов.

Дерби ЦСКА – «Спартак» состоится 12 августа на «ВЭБ Арене» и начнется в 17:30 по Москве.