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    Бубнов полагает, что для ЦСКА наступают тяжелые времена

    Известный футбольный эксперт Александр Бубнов дал комментарий по итогам матча пятого тура РФПЛ между «Тосно» и московским ЦСКА (1:2). По мнению экс-защитника московских «Спартака» и «Динамо», у армейцев впереди непростые времена.

    «Как сказал Виктор Гончаренко, все изменения в стартовом составе были связаны с ротацией. Алан Дзагоев набирает форму и просто не выдерживает такой график, на скамейке остались Георгий Щенников, Понтус Вернблум, Витиньо.

    В нынешней ситуации москвичам кровь из носу нужно было брать три очка при минимуме затраченных сил. ЦСКА пошел по тому же пути, что и «Спартак», но у красно-белых куда больше возможностей для ротации. Армейцы попросту не в состоянии заменить трех из четырех защитников без серьезной потери в качестве.

    При этом им нужно думать не только о дерби, но и о предстоящих матчах в квалификации Лиги чемпионов. В целом у команды уже нет такого запаса прочности, как в прошлых сезонах, и для нее наступили тяжелые времена. В условиях ограниченной обоймы вероятность потери очков и вылета из квалификации возрастает. Так что много для ЦСКА будет зависеть от тактики», – заявил Бубнов.

    Дерби ЦСКА – «Спартак» состоится 12 августа на «ВЭБ Арене» и начнется в 17:30 по Москве.

    Источник: Sportbox.ru

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    10.08.2017 16:08
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    Комментарии12
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      Рейтинг: +229

      KorolShut 10 августа 2017, 21:10

      за спартак за свой переживай

      0
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      Рейтинг: +81

      FERZZ 10 августа 2017, 21:03

      ЦСКА не привыкать к трудным временам, они начались с того момента когда Вагнер Лав хандрить начал, а потом ушел!

      2
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      Рейтинг: -2

      Steem 10 августа 2017, 20:38

      ЦСКА похож на Милан последних 5-ти лет, только свободных агентов не берет, вообще никого не берут, кого подписали в ЦСКА в это ТО?!

      1
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      Рейтинг: +1241

      EcioAuditore 10 августа 2017, 19:13

      И что Слуцкий до этого максимум 14 человек за сезон выпускал на поле и ничего трофеев нормально собрал, а Бубнов достал ересь нести!

      3
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    • ...
      Рейтинг: +459

      sour12 10 августа 2017, 18:45

      Когда они лёгкие были, газпрома и лукойла нет же, уже давно пора усилить каждую линию...

      0
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      Рейтинг: +7536

      Сибирь за Спартак 10 августа 2017, 18:29

      Времена всегда тяжелые, а вот насколько - посмотрим в субботу.

      7
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      Рейтинг: +24829

      dok66 10 августа 2017, 18:20

      ЦСКА все последние сезоны играл в такой ситуации : короткая скамейка , травмы ведущих игроков .. и тд. Он закален , и никто его не сломает !

      6
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      Рейтинг: +444

      gennadiy 10 августа 2017, 18:11

      Похоже,да.А жаль...

      1
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      Рейтинг: +2523

      Чермындыр 10 августа 2017, 18:02

      Хорош пургу гнать. При Пельмешке вообще никто не знал слова ротация и играли. Если бы Слуц остался бы тренером ЦСКА с Тосно играли бы все - и Вернблум и Витинье и Дзага - очкобол просто обоссался бы от страха, что может не взять три очка и выставил бы основу. Так что нормально все. Со Спартаком сыграют по максимуму, а с Янгбойз на выезде будут сидеть на своей половине поля и бегать в контратаки

      4
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      Рейтинг: +2051

      almanev 10 августа 2017, 16:19

      Кони, можете не ссать, если бубнов вангует тяжелые времена, то все наоборот будет хорошо

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