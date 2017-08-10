Рапопорт: «Манчини прививает «Зениту» скоростной футбол, с минимумом передач поперек»

Бывший тренер «Зенита» Борис Рапопорт считает, что уже заметен тот футбол, который ставит команде итальянец Роберто Манчини. По его словам, матч против «Спартака» в четвертом туре получился показательным в этом плане.

Напомним, что «Зенит» лидирует в турнирной таблице Премьер-лиги, набрав 13 очков после пяти матчей.

— После матча со «Спартаком» сложилось приятное впечатление о том, что делает Роберто Манчини. Уже в первых матчах было понятно, какую игру он хочет поставить «Зениту». Скоростной футбол, с минимумом передач поперек и назад, с открыванием за спины защитникам и большим количеством взаимодействий. Под эту игру Манчини в первых матчах подбирал людей. В предыдущих матчах пока главный тренер искал необходимый ему состав, команда показывала этот футбол лишь фрагментарно.

— В матче со «Спартаком» это была уже целостная игра?

— Да. Мы можем легко сравнить «Зенит», который играл прошлые полтора года, с нынешним. Против «Бней-Иегуды» играл как раз-таки «тот» «Зенит». Медленный, тягучий. А против «Спартака» была быстрая игра, нацеленная на результат. Не все футболисты подходят под этот стиль игры.

— Стало быть, им придется покинуть «Зенит»?

— Нельзя говорить, что они плохие игроки. Просто они не подходят под скоростной футбол. Андрей Талалаев хорошо объяснил, почему «Зенит» обыграл «Спартак». Питерцы выиграли, в первую очередь, тактически.

— Что это значит?

─ Во-первых, «Зенит» превзошел соперника по подбору игроков. А это влияет на следующие моменты. Во-вторых, они четко понимали, что необходимо было делать с мячом. В-третьих, футболисты были готовы функционально выполнить задачи, которые поставил Манчини. Надо было разрывать спартаковские связи в начале атаки. Не тогда, когда мяч получат Промес или Луис Адриано, а именно в зародыше.

— «Спартаку» стоило сыграть в другой футбол?

— Наверное, использовать больше длинные и средние передачи. Было понятно, что красно-белые будут выходить из обороны через короткие пасы. Когда «Зенит» закрыл такого важного игрока, как Фернандо, спартаковцы терялись, «обрезались», после чего питерцы наказывали соперника за ошибки.