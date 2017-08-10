Рапопорт: «Манчини прививает «Зениту» скоростной футбол, с минимумом передач поперек»

Рапопорт хватит рапортовать ничего особого в Зените не изменилось, как большинство игроков особенно русских играло поперек так и играют вчерашний матч с Уралом тому подтверждение, хотя и пришло много аргентинцев, но как говорится от кол-ва качество не улучшится, а что касается разгрома Спартака то просто стечение обстоятельств Спартак играл с ошибками, а Зенит их ловил и все у него в тот вечер залетало, но так не всегда бывает,пока нет цельной игры,а уж про оборону как всегда дела обстоят не важно
Бывший тренер «Зенита» Борис Рапопорт считает, что уже заметен тот футбол, который ставит команде итальянец Роберто Манчини. По его словам, матч против «Спартака» в четвертом туре получился показательным в этом плане.
Напомним, что «Зенит» лидирует в турнирной таблице Премьер-лиги, набрав 13 очков после пяти матчей.
— После матча со «Спартаком» сложилось приятное впечатление о том, что делает Роберто Манчини. Уже в первых матчах было понятно, какую игру он хочет поставить «Зениту». Скоростной футбол, с минимумом передач поперек и назад, с открыванием за спины защитникам и большим количеством взаимодействий. Под эту игру Манчини в первых матчах подбирал людей. В предыдущих матчах пока главный тренер искал необходимый ему состав, команда показывала этот футбол лишь фрагментарно.
— В матче со «Спартаком» это была уже целостная игра?
— Да. Мы можем легко сравнить «Зенит», который играл прошлые полтора года, с нынешним. Против «Бней-Иегуды» играл как раз-таки «тот» «Зенит». Медленный, тягучий. А против «Спартака» была быстрая игра, нацеленная на результат. Не все футболисты подходят под этот стиль игры.
— Стало быть, им придется покинуть «Зенит»?
— Нельзя говорить, что они плохие игроки. Просто они не подходят под скоростной футбол. Андрей Талалаев хорошо объяснил, почему «Зенит» обыграл «Спартак». Питерцы выиграли, в первую очередь, тактически.
— Что это значит?
─ Во-первых, «Зенит» превзошел соперника по подбору игроков. А это влияет на следующие моменты. Во-вторых, они четко понимали, что необходимо было делать с мячом. В-третьих, футболисты были готовы функционально выполнить задачи, которые поставил Манчини. Надо было разрывать спартаковские связи в начале атаки. Не тогда, когда мяч получат Промес или Луис Адриано, а именно в зародыше.
— «Спартаку» стоило сыграть в другой футбол?
— Наверное, использовать больше длинные и средние передачи. Было понятно, что красно-белые будут выходить из обороны через короткие пасы. Когда «Зенит» закрыл такого важного игрока, как Фернандо, спартаковцы терялись, «обрезались», после чего питерцы наказывали соперника за ошибки.