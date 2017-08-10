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    Слуцкий рассчитывает выпустить Ларссона на поле уже в субботу

    Главный тренер «Халл Сити» Леонид Слуцкий счастлив, что состав его команды пополнил бывший полузащитник «Сандерленда» Себастьян Ларссон. 32-летний шведский футболист подписал с «тиграми» контракт на один год.

    «Я очень рад, что Ларссон присоединился к нам. Важно, чтобы клуб подписывал игроков высокого уровня, а Себастьян как раз относится к таким. Это очень хороший игрок. Уверен, болельщики скоро смогут это оценить.

    Ларссон может играть в роли вингера или десятого номера. Он умен и опытен. Сейчас в команде складывается хорошее сочетание опытных и молодых футболистов.

    У Себа будет мало времени на подготовку к следующему матчу, и он не проводил предсезонку. Но он большой профессионал. Надеюсь, Ларссон сможет сыграть уже в эту субботу», – сказал Слуцкий.

    Матч второго тура Чемпионшипа «Халл» – «Бертон» состоится в субботу, 12 августа, в 17:00 по московскому времени.

    Источник: ФК «Халл Сити»

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    10.08.2017 08:53
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    Комментарии5
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      Рейтинг: +4431

      Gullit 76 10 августа 2017, 11:58

      Ждём побед!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1869

      xLINDAx 10 августа 2017, 11:32

      Первый домашний матч..давай, Леонид, - нужны 3 очка!

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +26

      xXx7090 10 августа 2017, 11:07

      Удачи Лёня!

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +979

      directorpg 10 августа 2017, 09:12

      Удачи Слуцкому!

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1061

      ПФК ЦСКА Моscow 10 августа 2017, 08:59

      удачи Халлу!

      3
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