Слуцкий рассчитывает выпустить Ларссона на поле уже в субботу

Главный тренер «Халл Сити» Леонид Слуцкий счастлив, что состав его команды пополнил бывший полузащитник «Сандерленда» Себастьян Ларссон. 32-летний шведский футболист подписал с «тиграми» контракт на один год.

«Я очень рад, что Ларссон присоединился к нам. Важно, чтобы клуб подписывал игроков высокого уровня, а Себастьян как раз относится к таким. Это очень хороший игрок. Уверен, болельщики скоро смогут это оценить.

Ларссон может играть в роли вингера или десятого номера. Он умен и опытен. Сейчас в команде складывается хорошее сочетание опытных и молодых футболистов.

У Себа будет мало времени на подготовку к следующему матчу, и он не проводил предсезонку. Но он большой профессионал. Надеюсь, Ларссон сможет сыграть уже в эту субботу», – сказал Слуцкий.

Матч второго тура Чемпионшипа «Халл» – «Бертон» состоится в субботу, 12 августа, в 17:00 по московскому времени.