«Халл Сити» объявил о подписании Ларссона

Бывший полузащитник «Сандерленда» Себастьян Ларссон перешел на правах свободного агента в «Халл Сити».

32-летний шведский футболист подписал с «тиграми» контракт на один год.

В прошлом сезоне Ларссон провел 21 матч в английской Премьер-лиге, получив четыре желтые карточки.