«Халл Сити» объявил о подписании Ларссона

Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать
Пельмень усиливается.
Бывший полузащитник «Сандерленда» Себастьян Ларссон перешел на правах свободного агента в «Халл Сити».
32-летний шведский футболист подписал с «тиграми» контракт на один год.
В прошлом сезоне Ларссон провел 21 матч в английской Премьер-лиге, получив четыре желтые карточки.
Очень даже хорошее приобретение для Халла.
Ничего так, с приобретением!
Лёня сделает из него топ-футболиста))
ШлюхаНебо усиливает состав на халву. Красава.
скорее уж ШлюхаЛыжи))
Это уж как душе угодно)