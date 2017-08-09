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    «Халл Сити» объявил о подписании Ларссона

    Бывший полузащитник «Сандерленда» Себастьян Ларссон перешел на правах свободного агента в «Халл Сити».

    32-летний шведский футболист подписал с «тиграми» контракт на один год.

    В прошлом сезоне Ларссон провел 21 матч в английской Премьер-лиге, получив четыре желтые карточки.

    Источник: ФК «Халл Сити»

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    09.08.2017 14:04
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    Комментарии9
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      Рейтинг: +7

      Oблоб Xуембей 10 августа 2017, 19:40

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      Пельмень усиливается.

      -6
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      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 10 августа 2017, 10:00

      Очень даже хорошее приобретение для Халла.

      0
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      Рейтинг: +1869

      xLINDAx 9 августа 2017, 16:15

      Ничего так, с приобретением!

      1
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      Рейтинг: +4408

      hevbn 28 9 августа 2017, 15:01

      Очень хороший игрок особенно для Чемпионшипа .

      1
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      Рейтинг: +1061

      ПФК ЦСКА Моscow 9 августа 2017, 14:55

      Лёня сделает из него топ-футболиста))

      2
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      Рейтинг: +7

      Oблоб Xуембей > ПФК ЦСКА Моscow 10 августа 2017, 19:41

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      Вряд ли.

      -6
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      Рейтинг: +163

      moneyonstart 9 августа 2017, 14:18

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      ШлюхаНебо усиливает состав на халву. Красава.

      -4
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      Рейтинг: +3484

      Diesel133 > moneyonstart 9 августа 2017, 14:22

      скорее уж ШлюхаЛыжи))

      -1
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      Рейтинг: +163

      moneyonstart > Diesel133 9 августа 2017, 14:25

      Это уж как душе угодно)

      1
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