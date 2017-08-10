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    «Ливерпуль» отверг очередное предложение «Барселоны» по Коутиньо

    Работник Telegraph Крис Баскомб сообщил подробности возможного перехода Филиппе Коутиньо из «Ливерпуля» в «Барселону».

    «Ливерпуль» отказался продавать Коутиньо «Барселоне» за 100 миллионов евро. Представителям «Барсы» снова сказали, что игрок не продается. «Ливерпуль» считает этот вопрос закрытым», – написал журналист в твиттере.

    Ранее «Бомбардир» писал об интересе сине-гранатовых в форварду «Боруссии» Усмане Дембеле. Вице-чемпионы Испании также заинтересованы в покупке полузащитника «Валенсии» Роберто Сориано.

    Источник: Twitter

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    10.08.2017 00:09
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    Комментарии7
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      Рейтинг: +232

      Luis Figo 10 августа 2017, 06:35

      Если по мне, то я бы вообще в этом трансферном окне никого не покупал бы! Другие клубы знают что у Барсы денег много что и приводит к завышению цен на игроков! Во вторых в Барсе есть игроки которые достойно справятся без новых приобретений! Делафеу, Денис Суарес, Мунир этому пример! И в третьих, надо дать шанс молодым игрокам Барселоны Б!

      0
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      Рейтинг: +76

      bashnat013 10 августа 2017, 05:32

      Я барсе предлогал Коутиньо в обмен на месси и суареса и плюс два ляма мне на пиво (так вот 2 ляма зажали)

      -1
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      Рейтинг: +122

      serginho8 10 августа 2017, 02:30

      смешно очень. всю неделю сайты барсовские флудили на тему того что вот вот он перейдет, Ливерпуль дешевле чем за 150 врядли отдаст его этим летом, да за 150 можно и отдать, тем более у барсуков появилось мани мани)

      0
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      Рейтинг: +2773

      liverpool19861986 > serginho8 10 августа 2017, 03:43

      Вот именно что смешно,но некоторые болельщики Ливерпуля всерьёз поверили!!

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      Рейтинг: +2773

      liverpool19861986 10 августа 2017, 00:51

      Где там Динар то,скажи что нибудь?¡!

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      Рейтинг: +17744

      paracetamol 10 августа 2017, 00:33

      Не продавать! Япона мать!

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      Рейтинг: +593

      СашкаГуров 10 августа 2017, 00:19

      Барса хера тебе лысого

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