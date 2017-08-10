«Ливерпуль» отверг очередное предложение «Барселоны» по Коутиньо

Работник Telegraph Крис Баскомб сообщил подробности возможного перехода Филиппе Коутиньо из «Ливерпуля» в «Барселону».

«Ливерпуль» отказался продавать Коутиньо «Барселоне» за 100 миллионов евро. Представителям «Барсы» снова сказали, что игрок не продается. «Ливерпуль» считает этот вопрос закрытым», – написал журналист в твиттере.

Ранее «Бомбардир» писал об интересе сине-гранатовых в форварду «Боруссии» Усмане Дембеле. Вице-чемпионы Испании также заинтересованы в покупке полузащитника «Валенсии» Роберто Сориано.