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    «Барселона» начала переговоры с «Вильярреалом» о трансфере Сориано

    «Барселона» вступила в переговоры с «Вильярреалом» по поводу трансфера полузащитника Роберто Сориано.

    26-летний футболист перешел в стан «желтой субмарины» из «Сампдории» в августе прошлого года. В минувшем сезоне итальянец провел 43 поединка, записав в свой актив 11 голов и восемь результативных передач. Его действующий контракт с «Вильярреалом» рассчитан до июля 2021 года.

    Источник: Football Italia

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    07.08.2017 15:52
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +8

      luka02 7 августа 2017, 17:35

      какой нафиг сориано, вот я не понимаю таких трансферов барсы как: Матье,Пинто,Алькасер,Динь,Туран,Д.Суарес,Силлисен.Вот теперь может быть и сориано.

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