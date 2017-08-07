«Барселона» начала переговоры с «Вильярреалом» о трансфере Сориано

«Барселона» вступила в переговоры с «Вильярреалом» по поводу трансфера полузащитника Роберто Сориано.

26-летний футболист перешел в стан «желтой субмарины» из «Сампдории» в августе прошлого года. В минувшем сезоне итальянец провел 43 поединка, записав в свой актив 11 голов и восемь результативных передач. Его действующий контракт с «Вильярреалом» рассчитан до июля 2021 года.